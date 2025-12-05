ETV Bharat / state

वन विभाग के रेस्ट हाउस में आमदनी चवन्नी, खर्चा अठन्नी, तीन सालों में आय से अधिक हो रहा खर्च

शिमला: हिमाचल में वन विभाग के रेस्ट हाउसों में पिछले तीन साल में खर्च का मीटर आय से अधिक करीब 1.64 करोड़ रुपये आगे निकल गया. इसकी जानकारी धर्मशाला में चल रहे विंटर सेशन के दौरान सीएम सुक्खू ने दी है. शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने वन विभाग के रेस्ट हाउस से प्राप्त होने वाले राजस्व और इस पर होने वाले व्यय को लेकर सवाल पूछा था.

विधायक केवल सिंह पठानिया का सवाल था कि आम लोगों को वन विभाग के विश्राम गृहों में बुकिंग सुविधा प्रदान करने से पूर्व विभाग को इससे कितना राजस्व प्राप्त होता था और इनकी मरम्मत औ र बिजली आदि पर कितना व्यय किया जाता था, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने जानकारी दी कि वन विभाग के विश्राम गृह आरम्भ से ही आम लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति बुकिंग करवा सकता है. वहीं, केवल सिंह के एक अन्य सवाल आम लोगों को यह सुविधा प्रदान करने के उपरांत उक्त विभाग को इससे कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है एवं इनकी मरम्मत व बिजली बिल आदि पर कितना व्यय किया जा रहा है. इसपर सीएम सुक्खू ने गत तीन वर्षों में विश्राम गृहों में मरम्मत व बिजली आदि पर किए गए खर्चे एवं आय का विवरण दिया.

5,79,92,484 करोड़ रुपए हुए खर्च