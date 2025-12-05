वन विभाग के रेस्ट हाउस में आमदनी चवन्नी, खर्चा अठन्नी, तीन सालों में आय से अधिक हो रहा खर्च
वन विभाग के रेस्ट-हाउसों की हालत ऐसी कि आय चवन्नी और खर्च अठन्नी हो रहा है. आय कम और व्यय कहीं ज्यादा हो रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 7:47 AM IST
शिमला: हिमाचल में वन विभाग के रेस्ट हाउसों में पिछले तीन साल में खर्च का मीटर आय से अधिक करीब 1.64 करोड़ रुपये आगे निकल गया. इसकी जानकारी धर्मशाला में चल रहे विंटर सेशन के दौरान सीएम सुक्खू ने दी है. शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने वन विभाग के रेस्ट हाउस से प्राप्त होने वाले राजस्व और इस पर होने वाले व्यय को लेकर सवाल पूछा था.
विधायक केवल सिंह पठानिया का सवाल था कि आम लोगों को वन विभाग के विश्राम गृहों में बुकिंग सुविधा प्रदान करने से पूर्व विभाग को इससे कितना राजस्व प्राप्त होता था और इनकी मरम्मत औ र बिजली आदि पर कितना व्यय किया जाता था, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने जानकारी दी कि वन विभाग के विश्राम गृह आरम्भ से ही आम लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति बुकिंग करवा सकता है. वहीं, केवल सिंह के एक अन्य सवाल आम लोगों को यह सुविधा प्रदान करने के उपरांत उक्त विभाग को इससे कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है एवं इनकी मरम्मत व बिजली बिल आदि पर कितना व्यय किया जा रहा है. इसपर सीएम सुक्खू ने गत तीन वर्षों में विश्राम गृहों में मरम्मत व बिजली आदि पर किए गए खर्चे एवं आय का विवरण दिया.
5,79,92,484 करोड़ रुपए हुए खर्च
प्रदेश में वन विभाग के विश्राम गृहों में मरम्मत-बिजली आदि पर किए गए खर्चे एवं आय को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि गत तीन वर्षों में विश्राम गृहों से कुल 4,15,73,369 की आय प्राप्त हुई है, वहीं इस दौरान रेस्ट हाउस पर कुल 5,79,92,484 व्यय हुआ है. उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2022-23 वन विभाग के विश्राम गृहों से 69,46,027 रुपए की आय प्राप्त हुई, वहीं इन पर 1,84,44,292 रुपए का खर्च हुआ. वर्ष 2023-24 में रेस्ट हाउस से 1,10,77,980 की आय हुई, जबकि इस दौरान इन विश्राम गृहों पर 1,63,33,989 रुपए व्यय हुआ. सीएम सुक्खू ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में रेस्ट हाउस से 1,41,87,732 रुपए की आय मिली, इस अवधि में इन विश्राम गृह पर 1,65,56,516 रूपये का व्यय हुआ. वर्ष 2025-26 में वन विभाग को रेस्ट हाउस से 93,16,630 का राजस्व प्राप्त हुआ, वहीं इन विश्राम गृह पर इस अवधि में 66,57687 रुपए व्यय किए गए.
