ETV Bharat / state

बिहार दारोगा परीक्षा में आसान पेपर लेकिन क्यों बढ़ेगा कटऑफ? एक्सपर्ट ने किया खुलासा!

पटना: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से आयोजित बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा 2026 के तहत 1799 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 18 और 21 जनवरी को किया गया. विशेषज्ञों की माने तो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए 21 जनवरी का पेपर 18 जनवरी को हुई परीक्षा के मुकाबले थोड़ा आसान रहा.

क्या कहते हैं गुरु एम रहमान?: प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ डॉ. गुरु एम रहमान ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि प्रश्नों का स्तर औसत से आसान रहा, जिससे अधिकांश अभ्यर्थी समय रहते सभी प्रश्नों को हल कर पाए. खासकर रीजनिंग सेक्शन में कथन और निष्कर्ष जैसे जटिल प्रश्नों की संख्या कम रही, जो 18 जनवरी के पेपर में अधिक देखने को मिले.

डॉ. गुरु एम रहमान, शिक्षाविद (ETV Bharat)

करंट अफेयर्स से 20 प्रश्न: डॉ गुरु एम रहमान के अनुसार करंट अफेयर से इस बार 18 से 20 प्रश्न पूछे गए, जो मुख्य रूप से वर्ष 2024 और 2025 की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित थे. इसमें सरकारी योजनाएं, नियुक्तियां, खेल आयोजन और हाल की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल रहीं. बिहार स्पेशल सेक्शन से 8 से 10 प्रश्न पूछे गए, जो राज्य के इतिहास, भूगोल, राजनीति और हालिया विकास से जुड़े थे. इसके अलावा खेल जगत से 4 से 5 प्रश्न आए, जो प्रमुख टूर्नामेंट और खिलाड़ियों पर आधारित थे.

गणित से महज 5 प्रश्न: अन्य विषयों की बात करें तो गणित से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए, जो सामान्य अंकगणित और बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित थे. अंग्रेजी सेक्शन में भी 4 से 5 प्रश्न शामिल थे, जिनमें ग्रामर और शब्दावली से जुड़े सवाल रहे. हिंदी से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए, जबकि अर्थशास्त्र से 2 से 3 प्रश्न शामिल किए गए. गुरु रहमान ने बताया कि कुल मिलाकर प्रश्नपत्र संतुलित और स्कोरिंग रहा. जो अभ्यर्थी नियमित रूप से मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट हल करते रहे हैं, उनके लिए यह पेपर क्वालीफाई करने के लिए आसान हो सकता है.

जिनकी प्रैक्टिस अच्छी उनकी परीक्षा अच्छी गई: डॉ. गुरु एम रहमान ने बताया कि जिन छात्रों ने सेल्फ स्टडी के माध्यम से बेसिक किताबों का गहराई से अध्ययन किया और हर दिन कम से कम एक प्रैक्टिस सेट हल किया, उनकी परीक्षा निश्चित रूप से अच्छी गई होगी. उन्होंने कहा कि बिहार दरोगा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर अभ्यास, टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन सबसे अहम भूमिका निभाते हैं.