आम बजट से उम्मीदें, रायपुर की महिलाओं ने वित्त मंत्री से की मांग, महंगाई और जीएसटी घटाए सरकार
आम बजट 2026-27 को लेकर महिलाओं ने महंगाई पर ब्रेक लगाने की मांग की है. जिससे बजट संतुलित हो सके.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 4:08 PM IST
रायपुर: रविवार 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट प्रस्तुत होना है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट प्रस्तुत करेंगी. केंद्र के द्वारा प्रस्तुत होने वाले आम बजट को लेकर छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने अपनी राय दी है. रायपुर में ईटीवी भारत से खास बातचीत में गृहणियों ने आम बजट में रियायत की मांग की है.
आम बजट को संतुलित रखने की मांग
गृहिणियों ने कहा है कि आम बजट ऐसा होना चाहिए जो सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए. आम बजट संतुलित होना चाहिए. जिसका फायदा सभी को मिल सकेगा. इसके साथ ही देश में बढ़ रहे हैं महंगाई पर भी कमी लाई जानी चाहिए. लगातार सोने और चांदी के दाम बढ़ने के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं. इस पर भी कमी इस बजट में लाई जानी चाहिए. जिससे गृहिणियों के किचन का बजट भी संतुलित हो सके.
रायपुर की महिलाओं ने आम बजट को लेकर क्या कहा ?
एक फरवरी को आने वाले आम बजट को लेकर गृहिणी कांति चंद्राकर ने कहा कि बजट को लेकर महिलाओं की अपेक्षा यह है की डेली नीड्स के समान में जीएसटी की दर बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है, उसको कम किया जाना चाहिए. जीएसटी एक नया कॉन्सेप्ट है. बहुत पहले यह नहीं था. जीएसटी 5% से शुरू होकर 18% तक पहुंच गया है.
जीएसटी की दर बढ़ने से इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है. महंगाई बढ़ती जा रही है. वर्तमान में हम हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं. इसके अलावा हमें इनकम टैक्स भी देना होता है. हर चीज में हम तीन से चार गुना टैक्स देने के लिए मजबूर हैं. रिटायर होने के बाद टैक्स में छूट मिलना चाहिए लेकिन वह भी नहीं मिल रहा है- कांति चंद्राकर, गृहिणी, रायपुर
"बजट में महंगाई कम करने का हो प्रावधान"
आम बजट को लेकर रायपुर की महिला शिखा शर्मा ने कहा कि "हमें सरकार से उम्मीद है कि वह हर वर्ग के लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखकर संतुलित बजट बनाएंगे. लगातार गाड़ी और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं. ऐसे में हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बजट लाया जाना चाहिए. राशन के सामान भी दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में महंगाई पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए".
सामानों में जीएसटी लगाना महंगाई बढ़ाना, जिससे मिडिल क्लास के लोगों की परेशानी और भी बढ़ती जा रही है. गरीब तपके के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्हें चावल भी दे रही है. आरक्षण में भी किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं है. बजट में मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाता. मिडिल क्लास के लोगों के लिए बजट में रियायत होनी चाहिए- संगीता शर्मा, गृहिणी, रायपुर
"एलपीजी सिलेंडर के दाम कम किए जाने चाहिए"
रायपुर निवासी और गृहिणी सविता ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए. इसका सीधा असर किचन के बजट पर पड़ता है. ऐसे में गैस सिलेंडर के साथ ही गाड़ियों के दाम भी कम होने चाहिए. इसके साथ ही सोने चांदी के दाम भी आसमान छू रहे हैं. उसमें भी कमी आनी चाहिए. घरेलू सामान के साथ ही महंगाई बढ़ रही है. उस पर कमी लाई जानी चाहिए. ताकि मिडिल क्लास के लोग एडजस्ट हो सके.
"सोने-चांदी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सरकार कमी लाए"
आम बजट को लेकर गृहिणी ज्योति पारख ने कहा कि "आने वाला आम बजट ऐसा हो जिसका फायदा सभी लोगों को मिले सके. मैं अगर अपने नजरिये से बताऊं तो महिलाओं को सबसे ज्यादा ज्वेलरी पसंद आती है और लगातार सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह सोने और चांदी के दाम में कमी लाए. वर्तमान समय में सभी लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं. इस पर भी लगाम लगाया जाना चाहिए."