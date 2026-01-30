आम बजट से सरगुजावासियों को बड़ी उम्मीदें, नौकरी स्वास्थ्य शिक्षा समेत कनेक्टिविटी की मांग सबसे ज्यादा
केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी.इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता में भी कई तरह की उम्मीदें हैं.
सरगुजा : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी के आम बजट पेश करेंगी.छत्तीसगढ़ की जनता भी बजट से काफी उम्मीद लगाकर रखी है. आदिवासी अंचल में अब भी कई तरह की सुविधाओं की मांग की जा रही है. सरगुजा के लोगों ने आम बजट से पहले अपनी राय दी है. जिसमें उन्होंने अपनी अपेक्षाएं बताई है. आम बजट को लेकर ईटीवी भारत ने समाज के अलग-अलग वर्ग के लोगों से बात की.
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरुरत
आम बजट को लेकर व्यवसायी चरणप्रीत सिंह ने कहा कि उम्मीदें होती है हमको हेल्थ से, स्वास्थ्य पर जो हमारे जीडीपी का 1.7% ही खर्च किया जाता है. स्वास्थ्य में.जबकि देखें आप विदेशों में 10%, 15%, 17% तक स्वास्थ्य में खर्च होता है. तो स्वास्थ्य का खर्चा बढ़ाया जाए और आप देखेंगे 1000 पर एक डॉक्टर चाहिए होता है.वर्ल्ड वाइड जो नॉर्म्स हैं और हमारे यहां एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार में देखेंगे तो यहां 20-30 हजार में एक डॉक्टर है, तो स्वास्थ्य की हालत तो दयनीय है.
दूसरी चीज हैं एग्रीकल्चर
कृषि प्रधान देश है. लेकिन फिर भी आप देखिए एमएसपी का कोई ठिकाना नहीं है. कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिलता है, अपनी फसलों का और हर 40 मिनट पर आज भी एक किसान खुदकुशी करता है, तो इसको कैसे रोका जाए. उनकी खुशहाली कैसे की जाए.
यूथ के पास सिर्फ एक नौकरी रह गई है, वो है डिलीवरी ब्वॉय की. आप सरकारी सेक्टर का तो भट्टा ही बैठ चुका है. वहां की नौकरियां तो खत्म ही है. तो नौकरियां कैसे बढ़ाई जाए, एजुकेशन में देखें आज एक भी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 100 में आए. वर्ल्ड वाइड में और पिछले 10 सालों में 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो शिक्षा में भी हमारी स्थिति दयनीय है. इस पर भी खर्चा बढ़ाया जाए. पांचवीं जो सबसे बड़ी चीज है वो है इनइक्वलिटी, आज 1% लोग हैं जिनके पास 50% हमारे देश की धन संपदा है.
अमीर और अमीर हो रहा है. गरीब और गरीब हो रहा है, तो इससे कैसे निकला जाए, क्या अमीरों पर टैक्स बढ़ाया जाए, तो ये सब चीजें जरूर ध्यान देनी चाहिए. तभी हमारा देश आगे तरक्की कर पाएगा.नहीं तो धन संसाधनों की लूट होती रहेगी. जंगल कटते रहेंगे. हमारी कोल संपदा लूटती रहेगी, बिजली के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर और आम आदमी ठगा सा रह जाएगा- चरणप्रीत सिंह, व्यवसायी
रोड की कनेक्टिविटी बेहतर हो
आम बजट को लेकर रेल संघर्ष की अगुवाई कर रहे मुकेश तिवारी कहते हैं कि आगामी जो बजट आने वाला है सरगुजा के लोगों को उससे बहुत अपेक्षा और उम्मीदें हैं. हम सबको लगता है कि जिले की सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की है, तो यहां पर अगर रेल मार्ग का, सड़क मार्ग का और नियमित वायुयान की व्यवस्था हो तो जिले के लिए कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा कदम होगा. हम सब की इच्छा है कि अंबिकापुर से रेणुकूट बनारस का जो रोड है वो एनएच में आ जाए. इसके अलावा सभी मार्ग लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आ गए हैं. इसके अलावा अंबिकापुर से राजपुर शंकरगढ़ कुसमी आस्था मनोरा होते हुए जशपुर से रांची के लिए भी अगर एनएच स्वीकृत कर दिया जाता है तो क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा. साथ ही अंबिकापुर से मैनपाट कापू होते हुए जो भारतमाला प्रोजेक्ट में धनबाद से रायपुर का लाइन बन रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट उसमें कनेक्टिविटी अगर मैनपाट से कापू जोड़ने में हो जाए तो सरगुजा के लिए बहुत अच्छा रहेगा.
रेल मार्ग की पुरानी मांग कब होगी पूरी
मुकेश तिवारी के मुताबिक रेल मार्ग के विस्तार की मांग तो लगभग 1947 से सरगुजा क्षेत्र में चल रही है. उस समय ही ईस्ट रेलवे जो ईस्ट इंडिया रेलवे उसने जो दो प्रोजेक्ट लिए थे. उनमें 1947 में एक सरगुजा से सिंगरौली मानिकपुर का था इलाहाबाद के पास जो है और दूसरा बरवाडीह का तो ये दोनों प्रोजेक्ट दुर्भाग्यजनक है कि आगे कहीं बढ़ नहीं पाया है. सर्वे का ही मामला अभी तक चल रहा है.
हम सबको लगता है कि बजट में जो है अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन का प्रावधान होना चाहिए जिससे कि क्षेत्र को व्यापक लाभ मिलेगा. हम लोग सिर्फ 295 किलोमीटर की दूरी तय करके बनारस और लगभग 1025 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंच पाएंगे. इस क्षेत्र में आवागमन के लिए उत्तर छत्तीसगढ़ में ये जीवन रेखा की तरह साबित होगी- मुकेश तिवारी, सदस्य, रेल संघर्ष समिति
सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी मांग
छात्र नेता आशीष जायसवाल कहते हैं बिल्कुल हर देश के युवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट के इस बजट से उम्मीद है. पहले तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितने रिक्त पद हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भरे जाए. साथ ही साथ जो छात्रों को एजुकेशन लोन मिलता है उस ब्याज दर में छूट मिले. साथ ही साथ सरगुजा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए.ताकि छात्रों को कही बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़े.साथ ही साथ हॉस्पिटल के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्पोर्ट्स एकेडमी की भी मांग की गई है.ताकि ग्रामीण अंचलों से खेल प्रतिभा निखरकर सामने आ सके.
