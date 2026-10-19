विजयादशमी पर रेल सेवा का विस्तार, आजादी के बाद पहली बार रावघाट में खुशियों का सफर, सीएम साय देंगे सौगौत
ताड़ोकी-रावघाट और अभनपुर-कुरूद ब्रॉडगेज रेललाइन का CM शुभारंभ करेंगे. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 10:46 PM IST
रायपुर: भारतीय रेल द्वारा देश में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर अहम कदम उठाया जा रहा है. यात्री सुविधाओं में वृद्धि और आधुनिक रेल संरचना के विकास की दिशा में विजयादशमी का दिन अहम साबित होने जा रहा है. 20 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ में 2 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और नई यात्री रेल सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा. इस मौके पर आजादी के बाद पहली बार रावघाट तक रेल पहुंचेगी, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी.
विजयादशमी पर रेल सेवा की सौगात
कार्यक्रम के दौरान ताड़ोकी-रावघाट रेल लाइन एवं अभनपुर–कुरूद ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा. इसके साथ ही रावघाट- रायपुर एवं रायपुर- कुरूद नई यात्री रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास भी किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ में रेल सेवा का विस्तार
आजादी के बाद पहली बार रावघाट तक ट्रेन का संचालन होगा. दल्लीराजहरा एवं रावघाट के मध्य 1,628 करोड़ रुपए की लागत से 95 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का कार्य पूर्ण हो गया है. ताड़ोकी से रावघाट के बीच 17.5 किलोमीटर रेल लाइन का कार्य पूरा होने के साथ ही इस परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ है. रावघाट तक रेल संपर्क स्थापित होना क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. इससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को रेल परिवहन की सुविधा मिलेगी. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार के नए अवसरों तक उनकी पहुंच आसान होगी.
इस रेल लाइन से क्षेत्र की औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. विशेष रूप से रावघाट क्षेत्र के लौह अयस्क के परिवहन और भिलाई इस्पात संयंत्र सहित देश के इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने में रेल संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
अभनपुर–कुरूद ब्रॉडगेज लाइन शुरू होने से लोगों को फायदा
अभनपुर–कुरूद ब्रॉडगेज लाइन से यात्री सुविधाओं का विस्तार हो रहा है. केन्द्री–धमतरी एवं अभनपुर–राजिम गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत अभनपुर से राजिम के मध्य कार्य पूर्ण होने के बाद यात्री सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं. वहीं अभनपुर–धमतरी गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत अभनपुर–कुरूद के बीच 22 किलोमीटर रेल लाइन का गेज परिवर्तन कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इस परियोजना के कुरूद–धमतरी सेक्शन में कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा. अभनपुर–कुरूद ब्रॉडगेज लाइन के उद्घाटन से क्षेत्र में रेल संपर्क का विस्तार होगा. यात्रियों को राजधानी रायपुर तक आवागमन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी. इससे क्षेत्रीय विकास, व्यापार तथा दैनिक आवागमन को भी बढ़ावा मिलेगा.
रेल कनेक्टिविटी का विस्तार
रावघाट–रायपुर एवं रायपुर–कुरूद यात्री रेल सेवाओं से यात्रियों को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी. भारतीय रेल नागरिकों को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसी दिशा में रावघाट–रायपुर एवं रायपुर–कुरूद नई यात्री रेल सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है. इन सेवाओं से रावघाट एवं कुरूद से रायपुर तक सीधी रेल यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी.
नई यात्री रेल सेवाओं से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, किसानों और अन्य यात्रियों को लाभ मिलेगा. राजधानी रायपुर तक आवागमन सुगम होने से शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार एवं पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर विकसित होंगे. इसके साथ ही किसानों को अपनी कृषि उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन का एक बेहतर विकल्प मिलेगा. इन सेवाओं से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों को राजधानी से जोड़ने और क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिलेगी.
रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास
रेल परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने और आधुनिक रेल अवसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास किया जाएगा. इस सुविधा के विकसित होने से भविष्य में 300 हाई हॉर्सपावर इलेक्ट्रिक रेल इंजनों के रखरखाव की क्षमता विकसित होगी. इससे इलेक्ट्रिक लोको की उपलब्धता बढ़ाने, रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी. रेल परिचालन को अधिक सुचारु एवं सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी. यह सुविधा देश में बढ़ती माल परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा भारतीय रेल की परिचालन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.
भारतीय रेल की इस पहल से छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा. दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी. औद्योगिक, कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा. रावघाट तक रेल का पहुंचना और नई यात्री सेवाओं का शुभारंभ प्रदेश के विकास और देश के रेल नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में रेल सेवा का विस्तार होगा. रेलमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे. रायपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल एवं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी के साथ कई नेता और विधायक मौजूद रहेंगे.