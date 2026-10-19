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विजयादशमी पर रेल सेवा का विस्तार, आजादी के बाद पहली बार रावघाट में खुशियों का सफर, सीएम साय देंगे सौगौत

छत्तीसगढ़ में रेल सेवा की शुरुआत ( ETV BHARAT )

रायपुर: भारतीय रेल द्वारा देश में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर अहम कदम उठाया जा रहा है. यात्री सुविधाओं में वृद्धि और आधुनिक रेल संरचना के विकास की दिशा में विजयादशमी का दिन अहम साबित होने जा रहा है. 20 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ में 2 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और नई यात्री रेल सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा. इस मौके पर आजादी के बाद पहली बार रावघाट तक रेल पहुंचेगी, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी.

विजयादशमी पर रेल सेवा की सौगात कार्यक्रम के दौरान ताड़ोकी-रावघाट रेल लाइन एवं अभनपुर–कुरूद ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा. इसके साथ ही रावघाट- रायपुर एवं रायपुर- कुरूद नई यात्री रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास भी किया जाएगा.