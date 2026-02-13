ETV Bharat / state

बस्तर में रेल सेवा का विस्तार, किरंदुल कोत्तावलसा रेललाइन प्रोजेक्ट पर कार्य तेज, जीएम ने लिया जायजा

केके लाइन और बस्तर रेल नेटवर्क का जायजा लेते जीएम ( ETV BHARAT )

जगदलपुर : किरंदुल-कोत्तावलसा रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है. इस रेल रूट पर अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य हो रहे हैं. इन कार्यों का जायजा ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम ने लिया है. ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम शुक्रवार को जगदलपुर के दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने जगदलपुर रेलवे स्टेशन व डिलमिली क्षेत्र का निरीक्षण किया. इस दौरान ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम परमेश्वर फंकवाल ने किरंदुल-कोत्तावलसा रेललाइन के दोहरीकरण के कार्य को देखा. जीएम के साथ रेलवे के कई बड़े अधिकारी और इंजीनियर मौजूद रहे.

इस अवसर पर ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम परमेश्वर फंकवाल ने बताया कि केके ( किरंदुल-कोत्तावलसा रेललाइन) मार्ग में चल रहे दोहरीकरण कार्य को निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा. इसके पूरे होने से रेल यातायात को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकेगा. परमेश्वर फंकवाल ने अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत यात्री सुविधाओं के विस्तार, प्लेटफॉर्म सुधार, प्रतीक्षालय, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

बस्तर में रेल सेवा का जायजा लेते जीएम (ETV BHARAT)

लाइन दोहरीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है. हम लोगों को जैसे-जैसे लैंड एक्विजिशन (भूमि अधिग्रहण) और फॉरेस्ट इश्यूज मिलेंगे उसे सॉल्व किया जाएगा.ये मुद्दे जैसे-जैसे क्लियर होते जा रहे हैं. वैसे-वैसे प्रगति होती जा रही है. बस्तर में रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए और गाड़ियों की मांग को पूरा किया जाएगा-परमेश्वर फंकवाल, जीएम, ईस्ट कोस्ट रेलवे

ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम परमेश्वर फंकवाल (ETV BHARAT)

जगदलपुर रेलवे स्टेशनन पर विकास कार्य (ETV BHARAT)

बस्तर में रेल यात्री सुविधा का होगा विस्तार

ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम परमेश्वर फंकवाल ने आगे कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना रेलवे की प्राथमिकता है.सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. अमृत स्टेशन बिल्डिंग के बाहर ग्रीन लॉन बन गया है और ये गार्डन डेवलप हो गया है. स्टेशन के सामने बस्तर की ट्राइबल आर्ट लगी है. यात्री यदि स्टेशन के बाहर खुलेपन का आनंद लेना चाहे तो उसके लिए व्यवस्था है.