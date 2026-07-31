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छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क विस्तार पर चर्चा, दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम साय

यह रेल लाइन कटघोरा से करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी. कई क्षेत्र पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगे.

रेल मंत्री से मुलाकात में कटघोरा-डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन परियोजना पर विशेष चर्चा हुई. यह करीब 295 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है. रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के जरिए काम किया जा रहा है. दोनों संस्थाओं की साझेदारी में एक स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा.

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. सीएम ने छत्तीसगढ़ में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नई रेल परियोजनाएं और लंबित रेल लाइनों की प्रगति पर बातचीत की. इस दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहे.

इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा लाखों नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी-विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

रावघाट-जगदलपुर रेलवे लाइन परियोजना

बैठक में रावघाट-जगदलपुर रेलवे लाइन परियोजना की भी समीक्षा की गई. यह करीब 140 किलोमीटर लंबी परियोजना है. रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण हो चुका है. रेलवे की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इस परियोजना से बस्तर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

तीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश की तीन अन्य महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं, सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर (244 किलोमीटर), धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा (301 किलोमीटर) और अंबिकापुर-बरवाडीह (200 किलोमीटर) - को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया.

सीएम साय ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर छत्तीसगढ़ सहित सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी. व्यापार, पर्यटन, खनिज परिवहन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति देने के लिए सकारात्मक पहल का भरोसा दिया.

बैठक के दौरान किरंदुल-कोत्तागुडेम (180 किलोमीटर) और गढ़चिरौली-बीजापुर-किरंदुल (बचेली) (490 किलोमीटर) नई रेल लाइन परियोजनाओं के सर्वे कार्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने सर्वे कार्य जल्द पूरा कर अगली कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया, जिससे बस्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हो सके.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया. सीएम साय ने कहा कि नई रेल परियोजनाएं औद्योगिक विकास, खनिज परिवहन, कृषि उत्पादों की सुगम आवाजाही, पर्यटन संवर्धन और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. सीएम साय ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगा, जिससे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति मिलेगी.