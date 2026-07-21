हिमाचल में बनेगा देश का दूसरा अनोखा एयरपोर्ट रनवे, खड्ड के ऊपर होगा हवाई पट्टी का निर्माण
भारत में नदी के ऊपर रनवे का प्रमुख उदाहरण अभी चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जहां रनवे अडयार नदी के ऊपर से गुजरता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 2:58 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा (गगल) एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. इस परियोजना के तहत मांझी खड्ड के ऊपर करीब 380 मीटर लंबा विशेष रनवे ब्रिज बनाया जाएगा, जिसके ऊपर नई हवाई पट्टी विकसित होगी. परियोजना पूरी होने के बाद कांगड़ा एयरपोर्ट हिमालयी क्षेत्र का पहला और देश का दूसरा ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा, जहां नदी या खड्ड के ऊपर बने विशेष ढांचे पर रनवे तैयार होगा. इससे प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी के साथ-साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है.
रनवे विस्तार को मिली रफ्तार
प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण और तकनीकी तैयारियां तेज कर दी हैं. रनवे ब्रिज की डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं पर विशेषज्ञों की निगरानी में काम किया जा रहा है. कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
आधुनिक इंजीनियरिंग का होगा बेहतरीन उदाहरण
मांझी खड्ड पर बनने वाला यह रनवे ब्रिज सामान्य पुल की तरह नहीं होगा. इसे आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक के आधार पर तैयार किया जाएगा ताकि यह बड़े विमानों का भार, टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान होने वाले कंपन, भूकंप जैसी प्राकृतिक चुनौतियों और मानसून में खड्ड के तेज बहाव का सुरक्षित सामना कर सके. निर्माण के दौरान अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा.
देश में दूसरा ऐसा एयरपोर्ट
भारत में नदी के ऊपर रनवे का प्रमुख उदाहरण अभी चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जहां रनवे अडयार नदी के ऊपर से गुजरता है. अब कांगड़ा एयरपोर्ट भी इसी तरह विकसित होगा. इसके साथ ही यह हिमालयी क्षेत्र का पहला और देश का दूसरा ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा, जो अपनी अनोखी संरचना के कारण अलग पहचान बनाएगा.
बड़े विमानों का संचालन होगा आसान
फिलहाल रनवे की सीमित लंबाई के कारण कांगड़ा एयरपोर्ट पर बड़े विमानों का संचालन संभव नहीं हो पाता. रनवे विस्तार पूरा होने के बाद अधिक क्षमता वाले विमान भी यहां आसानी से उड़ान भर सकेंगे. इससे यात्रियों को बेहतर हवाई सेवाएं मिलेंगी और प्रदेश की देश के प्रमुख शहरों के साथ कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ पर्यटन क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है. धर्मशाला, मैक्लोडगंज, पालमपुर, बीड़-बिलिंग और कांगड़ा घाटी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक देश-विदेश के पर्यटकों की पहुंच और आसान होगी. इससे होटल, परिवहन, पर्यटन और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक विनय धीमान ने कहा कि नदी के ऊपर रनवे ब्रिज का निर्माण हिमाचल के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा और यह परियोजना पहाड़ी राज्यों में आधुनिक हवाई संपर्क का नया उदाहरण बनेगी.
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