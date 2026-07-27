रायपुर रेल मंडल के स्टेशनों में सुविधा विस्तार, शेड से लेकर सीढ़ी, एस्कलेटर और पेयजल की व्यवस्था
रायपुर रेल मंडल के कई स्टेशनों में यात्री सुविधा का विस्तार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 27, 2026 at 6:50 PM IST
रायपुर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का रायपुर रेल मंडल यात्रियों को सुरक्षित सुविधाजनक एवं आरामदायक यात्रा अनुभव देने के लिए आधारभूत यात्री सुविधाओं का निरंतर विस्तार कर रहा है. मंडल के कई रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को धूप, वर्षा और अन्य प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म शेल्टरों का निर्माण एवं विस्तार लगातार किया जा रहा है.
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत काम
रायपुर रेल मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अब तक 89 नए प्लेटफॉर्म शेल्टरों का निर्माण किया गया है. इनमें भिलाई नगर स्टेशन पर 11, भिलाई पावर हाउस स्टेशन पर 17, सरोना स्टेशन पर 7, निपनिया स्टेशन पर 6, हथबंद स्टेशन पर 6, बिल्हा स्टेशन पर 4, मरौदा स्टेशन पर 2, मंदिर हसौद स्टेशन पर 12, बालोद स्टेशन पर 4, दल्लीराजहरा स्टेशन पर 4, भाटापारा स्टेशन पर 8 और तिल्दा-नेवरा स्टेशन पर 8 नए प्लेटफॉर्म शेल्टर निर्मित किए गए हैं.
छोटे स्टेशनों में भी करवाए जा रहे काम
रायपुर रेल मंडल के उन स्टेशनों पर भी शेल्टर का निर्माण कराया जा रहा है जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म शेल्टरों का निर्माण लगातार कराया जा रहा है.
किन स्टेशनों में बनाए गए शेड ?
इस क्रम में देवबलोदा-चरौदा स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म शेल्टरों का निर्माण किया गया है. वहीं भैंसबोड़ स्टेशन पर 1, सलाईटोला स्टेशन पर 2, रिसामा स्टेशन पर 2, गुंडरदेही स्टेशन पर 2, लाटाबोर स्टेशन पर 2, लखौली स्टेशन पर 1 और राजिम स्टेशन पर 1 नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है.
रायपुर रेल मंडल यात्रियों की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्यरत है. भविष्य में भी यात्रियों को बेहतर सुरक्षित एवं विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनहितकारी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा.
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