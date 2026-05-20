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एक्के नम्बर सब्बो बर से जशपुर पुलिस हुई मजबूत, डायल 112 के तहत मिले मॉर्डन व्हीकल, क्राइम का होगा निपटारा

जशपुर पुलिस को डायल 112 के तहत नई गाड़ियां मिली है. इससे जशपुर पुलिसिंग व्यवस्था मजबूत हुई है.

Expansion of Dial 112 in Jashpur
जशपुर में डायल 112 की सौगात (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 6:23 PM IST

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जशपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले जशपुर में पुलिसिंग को मजबूत किया गया है. इसका फायदा यह होगा कि अब दूरस्थ गांवों में चंद मिनटों में पुलिस पहुंच सकेगी. लोगों को मेडिकल और आपदा के समय सहायता मिल पाएगी. डायल-112 फेस-2 नेक्स्ट जेन योजना का शुभारंभ के मौके पर सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय मौजूद रही. उन्होंने जिले को 11 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ERV) और 2 हाईवे पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों के साथ जशपुर विधायक रायमुनि भगत और एसएसपी लाल उमेद सिंह मौजूद रहे.

दूर गांव तक पहुंच सकेगी पुलिस सेवा- गोमती साय

इस अवसर पर गोमती साय ने कहा कि अब दूर गांव तक पुलिस सेवा आसानी से पहुंच सकेगी. जशपुर जिले के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अब किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सकेगी. इससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आम जनता का पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा.

जशपुर पुलिस को मिली नई गाड़ियों की सौगात (ETV BHARAT)

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा होगी मजबूत-रायमुनी भगत

विधायक रायमुनी भगत ने कहा कि यह योजना आम जनता की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण और जनहितकारी पहल है. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह व्यवस्था महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी. उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी आपात स्थिति में डायल-112 सेवा का उपयोग करें और सुरक्षित एवं सहयोगात्मक समाज निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं.

New Vehicles for the Dial 112 Service
डायल 112 सेवा में नई गाड़ियां (ETV BHARAT)

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी सेवा-कलेक्टर

कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि डायल-112 फेस-2 नेक्स्ट जेन योजना शासन की जनकल्याणकारी सोच और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने कहा कि पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और अन्य आपात सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित होने से नागरिकों को शीघ्र और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी. जशपुर जैसे भौगोलिक रूप से विस्तृत जिले में यह सेवा ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए जीवनरक्षक साबित होगी.

Jashpur Police Strengthened
जशपुर पुलिस को मिली मजबूती (ETV BHARAT)

जानिए डायल 112 में क्या सुविधाएं हैं

जशपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि डायल-112 फेस-2 नेक्स्ट जेन योजना के तहत गाड़ियां प्राप्त हुई है. ERV और हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों से जिले की पुलिसिंग व्यवस्था तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम हुई है. इन वाहनों में GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, मोबाइल डेटा टर्मिनल, वायरलेस संचार प्रणाली, डैश कैम और आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं. किसी भी आपात सूचना पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निकटतम वाहन को तत्काल रवाना किया जाएगा, जिससे न्यूनतम समय में घटनास्थल तक पहुंच सुनिश्चित होगी.

आपातकालीन स्थिति में तत्काल डायल-112 सेवा का उपयोग करें. इसका जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें- डॉ लाल उमेद सिंह, एसएसपी, जशपुर

Dial 112 Service in Jashpur
जशपुर में डायल 112 सेवा (ETV BHARAT)

कैसे काम करेगी डायल 112 सेवा

एक्के नम्बर सब्बो बर की अवधारणा पर यह सेवा आधारित है. इसके तहत पुलिस सहायता, मेडिकल इमरजेंसी, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन, आपदा सहायता और हाईवे इमरजेंसी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है.अब नागरिक केवल 112 नंबर डायल कर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा 112 इंडिया मोबाइल ऐप, एसएमएस, ईमेल, चैटबॉट, वेब रिक्वेस्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सहायता ली जा सकती है.

24 घंटे सक्रिय रहेंगे कमांड एवं कंट्रोल सेंटर

राज्य और जिला स्तर पर अत्याधुनिक कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो 24 घंटे और सातों दिन कार्यरत रहेंगे. प्रशिक्षित कॉल-टेकर्स और फील्ड स्टाफ द्वारा तुरंत एवं संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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