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बीरेंद्र सिंह की सलाह के बाद भूपेंद्र हुड्डा 'घर बैठेंगे या टक्कर लेंगे'? जानें क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक

हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह के मार्गदर्शक वाले बयान के बाद कांग्रेस में नेतृत्व की बहस तेज हो गई. भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट.

BHUPINDER SINGH HOODA
BHUPINDER SINGH HOODA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2026 at 12:41 PM IST

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चंडीगढ़: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जंतर-मंतर पर हुए Gen Z के प्रदर्शन के बाद नई पीढ़ी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. वहीं पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2029 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों से भविष्य की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं. जिसमें लोग भी उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले उनकी पार्टी के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह उनको मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने का सुझाव दे रहे थे. उनकी ये मुहिम एक तरह से बीरेंद्र सिंह को उनकी सलाह के जवाब के तौर पर भी देखा जा सकता है. यानी हुड्डा अभी भी चुनावी मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या तीन विधानसभा चुनाव लगातार हारने और 79 साल की उम्र पार हो जाने के बाद भी पार्टी उनके नेतृत्व में 2029 का चुनाव लड़ेगी? क्या Gen Z की बात करने वाली पार्टी हुड्डा को आगे रखकर हरियाणा में संघर्ष करेगी?

2029 के विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र हुड्डा तैयार? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2029 के चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं. हुड्डा इसके लिए अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई का दौरा कर रहे हैं. जहां वे लोगों के बीच 2029 के चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए जनता से उनकी राय ले रहे हैं. जो उनकी अपनी राय भी दे रहे हैं. लोग भी उनको इसके लिए हां करते दिखाई दे रहे हैं. यानी जनता उनका भविष्य 2029 के लिए तय करती दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस 2029 का चुनाव भी हुड्डा के नेतृत्व में लड़ेगी?

बीरेंद्र सिंह की सलाह के बाद भूपेंद्र हुड्डा 'घर बैठेंगे या टक्कर लेंगे'? (ETV Bharat)

क्या कह रहे हैं लोगों से हुड्डा? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का 2029 की चुनावी जंग लड़ेंगे या नहीं? पार्टी उनके नेतृत्व में ही 2029 का चुनाव लड़ेगी या नहीं? इसके लिए अभी लंबा वक्त है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी-सांपला-किलोई का दौरा कर जनता कह रहे हैं कि "पिछला चुनाव हुआ, आपका सदैव आशीर्वाद रहा, अपने रिकॉर्ड कायम किए, इस उम्मीद से कि हरियाण में सरकार बनेगी, लेकिन सरकार नहीं बनी. क्या कारण है. ये अब बताने की जरूरत नहीं. ये राहुल गांधी ने बता दिया. ये वोट चोरी ही नहीं करते. सरकार भी चोरी करते हैं. वोटों में सात प्रतिशत का दो दिन में फर्क पड़ गया."

मैंने गहन विचार किया, साथी दबाव दे रहे हैं कि आगे इनकी पैरवी करो, लोग परेशान हैं, हरियाणा जो देश में नंबर एक था. वो चौदहवें नंबर पर पहुंच गया है. हरियाणा आज सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है. कई गैंग ये काम कर रहे हैं. साथी कह रह हैं कि आप कुछ करो, इनसे लड़ाई लड़ो. उनको मैंने कहा कि कोई भी कदम उठाने से पहले अपने घर विचार करूंगा. मेरे लिए दो ही रास्ते हैं. एक या घर बैठें, या इनसे टक्कर लें और इनको (बीजेपी) चलता करें.- भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष

जनता भी भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन करती दिखाई दी. लोगों ने पूर्व सीएम के लिए संघर्ष करने के नारे लगाए और साथ होने की बात कही. भूपेंद्र हुड्डा ने लोगों से कहा कि आपके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होगा. यानी हुड्डा अभी से 2029 के लिए अपने लोगों को अपने पक्ष में तैयार करते हुए दिखाई देते हैं.

चौधरी बीरेंद्र सिंह सलाह के बाद उठे सवाल: भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व को लेकर सवाल क्यों उठा? इसकी वजह हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह. पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 79वें जन्मदिन के मौके पर भिवानी में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पहले भूपेंद्र हुड्डा को जन्मदिन की बधाई दी. इस दौरा हंसी मजाक में गहरी बात बोल गए. उन्होंने कहा कि वो हुड्डा से कहेंगे कि वो अब मार्गदर्शक मंडल में आ जाए. "मैं भूपेंद्र हुड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं. वो भी मुझे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं. मैं भी कह देता हूं कि मैं मार्गदर्शक मंडल में चला गया, अब तुम भी 80वें साल में लग गए, तो हम एक ही रफ्तार से चल रहे हैं. कांग्रेस किसी की बपौती नहीं, सब मिलकर काम करेंगे करेंगे." बीरेंद्र सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हुए.

हुड्डा का सियासी सफरनामा: पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के आज के वक्त में सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं. 79 साल के हुड्डा 2029 में होने वाले चुनाव तक 82 साल के हो जाएंगे. अपने कांग्रेस के सफर में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. दो बार हरियाणा के सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चार बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं. इसके साथ ही एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे. इस दौरान उन्होंने दिग्गज जाट नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को भी तीन बार लोकसभा चुनाव में हराया.

दो बार के मुख्यमंत्री और 6 बार के विधायक हैं भूपेंद्र हुड्डा: पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो बार 2005 और 2009 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे. भूपेंद्र सिंह हुड्डा मार्च, 2005 से अक्टूबर 2014 तक यानी लगातार साढ़े नौ साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे. हुड्डा छह बार विधायक चुने गए हैं, वे 2000, 2005, 2009, 2014, 2019 और 2024 में विधायक बने. 2019 में उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रदेश चुनाव प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था. वर्तमान में वे नेता प्रतिपक्ष हैं.

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जानें भूपेंद्र हुड्डा का राजनीतिक करियर (ETV Bharat)

हुड्डा फिर सियासी जंग को तैयार, लेकिन कांग्रेस को मिल चुकी तीन हार: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 2 बार कांग्रेस की हरियाणा में सरकार रही, लेकिन पिछले तीन चुनावों में 2014, 2019 और 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. 2014 में मोदी लहर के दौरान हरियाणा में कांग्रेस 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 15 सीटों पर जीत दर्ज पाई थी, और तीसरे नंबर की पार्टी बनी. इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली. वहीं अब की बार 75 पार का दावा करने वाली बीजेपी को सिर्फ 40 सीटों जीत मिली, हालांकि बीजेपी ने दस सीटें जीतने वाली जेजेपी और निर्दलीय के समर्थन से सरकार बनाई. वहीं साल 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन इसमें पार्टी को सफलता नहीं मिली. कांग्रेस को इस चुनाव में 37 सीटों पर जीत मिली.

हुड्डा की 2029 की तैयारी पर क्या कहती है बीजेपी? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से अगले चुनाव को लड़ने के लिए आशीर्वाद मांगने और फिर से बीजेपी से चुनावी टक्कर लेने की बात करने पर हरियाणा सीएम के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे कहते हैं कि जिस आयु में उनको वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाना चाहिए, उस आयु में जिस तरह की बयानबाजी हुड्डा साहब कर रहे हैं मुझे लगता है कि वह हास्यास्पद भी है.

2029 की बात छोड़ें 2014, 2019 और 2024 हुड्डा साहब ये तीनों चुनाव देख चुके हैं. जनता जब एक बार नहीं, तीन तीन बार अपना मत देकर ये बता देती है कि आप उनको स्वीकार्य नहीं, तो ऐसा नेता 2029 लड़े या फिर 2035 का चुनाव लड़े. कोई फर्क नहीं पड़ता. एक तरफ कांग्रेस Gen Z की बात करती है, दूसरी तरफ हुड्डा साहब इस तरह के बयान देते हैं. इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी Gen अल्फ़ा से भी ऊपर हैं, तो ऐसे में नेता जब इस तरह की बातें करते हैं, तो Gen Z भी अच्छे से समझता है कि इन नेताओं की असली जगह कहां है.- प्रवीण अत्रे, बीजेपी नेता

इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने क्या कहा? इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने नौ एमएलए बेच दिए. अब लोग ये बात पूछते हैं, बौखलाहट है ये, हुड्डा से पूछना पिछले 12 साल में कितनी बार और जब सीएम भी रहे, कितनी बार अपने हल्के में गए? कितनी बार लोगों से मिले? कितनी बार ये बात उनसे पूछी है कि मैं आपसे पूछ कर आगे बढ़ूं? अब जब लोगों ने सारे रास्ते बंद कर दिए, तब लोग याद आए हैं. बीजेपी सरकार किसने बनाई? इसका कौन जिम्मेदार है? ये सबको पता है.

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी कहते हैं कि "भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से अपने लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं. उसका साफ संदेश है कि वे 2029 में भी बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं. जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से हुड्डा पार्टी के सरकार के खिलाफ हर प्रदर्शन में सक्रिय दिखते हैं और खुद को फिट रखे हुए हैं. वो भी ये संदेश देने की कोशिश हैं कि वे अभी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाले नहीं है. वैसे भी वे कह चुके हैं कि ना तो वे टायर्ड हुए हैं, ना रिटायर्ड. जिसका साफा संदेश कि अभी भी वे बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं."

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