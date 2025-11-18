ETV Bharat / state

फिर 'रंगीन' हुई सुखना झील, साइबेरिया-चीन से उड़कर आए दुर्लभ पक्षी, कई सालों बाद दिखी डनलिन की जोड़ी

चंडीगढ़: नवंबर का महीना आते ही सुखना झील फिर से रंग-बिरंगी हो गई है. ऊपरी हिमालय और मध्य एशिया में ठंड बढ़ने के साथ साइबेरिया, चीन, अफगानिस्तान से हजारों किलोमीटर की उड़कर भर कर प्रवासी पक्षी चंडीगढ़ पहुंचने लगे हैं. पहले सप्ताह में सिर्फ कुछ ही जोड़ियां दिखीं, मगर 15 नवंबर से इनकी संख्या रोज बढ़ रही है. सुबह-सुबह झील किनारे घूमने वाले लोग दूरबीन लगाकर इन मेहमानों को देख खुश हो रहे हैं.

कई सालों बाद लौटी डनलिन की जोड़ी: खुशखबरी ये है कि ट्रांस-हिमालय रूट से आने वाली डनलिन की जोड़ी कई साल बाद फिर दिखी. पिछले साल ये नहीं आई थी. इसके साथ टफ्टेड पोचार्ड और डार्टर की तीन-तीन जोड़ियां भी नजर आ रही हैं. गैडवाल, इंडियन पॉन्ड हेरन और ब्लैक-नेक्ड ग्रेब की दो-दो जोड़ियां भी झील के अलग-अलग हिस्सों में देखी जा रही हैं. कॉमन कूट, रुडी शेलडक, नॉर्दर्न शॉवेलर, ग्रे हेरन जैसे पुराने मेहमान भी बड़ी संख्या में लौट आए हैं.

फिर रंगीन हुई सुखना झील, साइबेरिया-चीन से उड़कर आए दुर्लभ पक्षी (Etv Bharat)

20 से ज्यादा प्रजातियां, दिसंबर में होगी आधिकारिक गिनती: वन एवं वन्यजीव विभाग के अधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि "दिसंबर के आखिरी दिनों में सुखना झील, धानास झील और सेंक्चुअरी के अन्य जल निकायों में पक्षियों की गिनती होगी. पिछले साल 22 प्रजातियों के करीब 800 से ज्यादा पक्षी गिने गए थे. इस बार भी इतनी ही संख्या रहने की उम्मीद है. गिनती पॉइंट सैम्पलिंग तरीके से होती है. जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, और पक्षी आएंगे."