ETV Bharat / state

फिर 'रंगीन' हुई सुखना झील, साइबेरिया-चीन से उड़कर आए दुर्लभ पक्षी, कई सालों बाद दिखी डनलिन की जोड़ी

चंडीगढ़ की सुखना झील में प्रवासी और विदेशी पक्षियों की संख्या बढ़ी. डनलिन की जोड़ी कई साल बाद दिखी. 20 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद.

Sukhna Lake Migratory Birds
Sukhna Lake Migratory Birds (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 18, 2025 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: नवंबर का महीना आते ही सुखना झील फिर से रंग-बिरंगी हो गई है. ऊपरी हिमालय और मध्य एशिया में ठंड बढ़ने के साथ साइबेरिया, चीन, अफगानिस्तान से हजारों किलोमीटर की उड़कर भर कर प्रवासी पक्षी चंडीगढ़ पहुंचने लगे हैं. पहले सप्ताह में सिर्फ कुछ ही जोड़ियां दिखीं, मगर 15 नवंबर से इनकी संख्या रोज बढ़ रही है. सुबह-सुबह झील किनारे घूमने वाले लोग दूरबीन लगाकर इन मेहमानों को देख खुश हो रहे हैं.

कई सालों बाद लौटी डनलिन की जोड़ी: खुशखबरी ये है कि ट्रांस-हिमालय रूट से आने वाली डनलिन की जोड़ी कई साल बाद फिर दिखी. पिछले साल ये नहीं आई थी. इसके साथ टफ्टेड पोचार्ड और डार्टर की तीन-तीन जोड़ियां भी नजर आ रही हैं. गैडवाल, इंडियन पॉन्ड हेरन और ब्लैक-नेक्ड ग्रेब की दो-दो जोड़ियां भी झील के अलग-अलग हिस्सों में देखी जा रही हैं. कॉमन कूट, रुडी शेलडक, नॉर्दर्न शॉवेलर, ग्रे हेरन जैसे पुराने मेहमान भी बड़ी संख्या में लौट आए हैं.

फिर रंगीन हुई सुखना झील, साइबेरिया-चीन से उड़कर आए दुर्लभ पक्षी (Etv Bharat)

20 से ज्यादा प्रजातियां, दिसंबर में होगी आधिकारिक गिनती: वन एवं वन्यजीव विभाग के अधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि "दिसंबर के आखिरी दिनों में सुखना झील, धानास झील और सेंक्चुअरी के अन्य जल निकायों में पक्षियों की गिनती होगी. पिछले साल 22 प्रजातियों के करीब 800 से ज्यादा पक्षी गिने गए थे. इस बार भी इतनी ही संख्या रहने की उम्मीद है. गिनती पॉइंट सैम्पलिंग तरीके से होती है. जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, और पक्षी आएंगे."

Sukhna Lake Migratory Birds
15 नवंबर से इनकी संख्या रोज बढ़ रही है (Etv Bharat)

पक्षियों के लिए बनाए तैरते बांस के द्वीप और मिट्टी का पूल: झील में पानी गहरा होने की वजह से पक्षियों को बैठने की जगह कम थी. विभाग ने इसका हल निकाला और झील में तैरते बांस के द्वीप बनाए गए हैं. ये द्वीप पक्षियों को आराम करने और रात गुजारने की सुरक्षित जगह देते हैं. इस बार झील के अंदर वाली साइड में मिट्टी का पूल भी तैयार किया गया है. इससे छोटे पक्षियों को कीड़े-मकोड़े आसानी से मिल जाते हैं.

Sukhna Lake Migratory Birds
विदेशी 'मेहमानों' का चंडीगढ़ आना जारी (Etv Bharat)

पुराने बर्ड वॉचर बोले– पहले जैसी रौनक नहीं रही: पीजीआई में काम करने वाले बायोलॉजिस्ट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह दुआ पिछले 40 साल से सुबह सैर को सुखना झील आते हैं. उनका कहना है कि "पहले यहां 50 से ज्यादा प्रजातियां आती थीं. अब सिर्फ 10-15 प्रजातियां ही दिखती हैं. कुल संख्या भी 800 के आसपास रह गई है. झील का रखरखाव ठीक नहीं होने से प्रवासी पक्षी अब पंजाब के रोपड़ या राजस्थान की तरफ चले जा रहे हैं." डॉ दुआ ने कहा कि "अगर जल्दी सुधार नहीं हुआ तो सुखना झील अपना पुराना वैभव खो देगी."

ये भी पढ़ें- हरियाणा में आज रात से बदलेगा मिज़ाज, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, बढ़ेगी रात की ठिठुरन, ये इलाके होंगे अधिक प्रभावित

ये भी पढ़ें- पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई, जींद में 10 पुलिसकर्मी लापरवाही के आरोप में निलंबित

TAGGED:

SUKHNA LAKE CHANDIGARH
SUKHNA LAKE MIGRATORY BIRDS
WINTER BIRDS 2025
सुखना झील
EXOTIC BIRDS INCREASED SUKHNA LAKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में चमकी विरासत, विंटेज कारों ने लूटी महफिल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.