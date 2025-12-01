ETV Bharat / state

सर्दी की दस्तक के साथ विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से गूंजा सरिस्का, हजारों किमी सफर कर पहुंचे मेहमान

सरिस्का में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है.

सरिस्का में विदेशी मेहमान
सरिस्का में विदेशी मेहमान (Source : Social Media : सरिस्का सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार)
Published : December 1, 2025 at 5:57 PM IST

अलवर : बाघों के लिए देश दुनिया में विख्यात सरिस्का टाइगर रिजर्व सर्दी की शुरुआत के साथ ही विदेशी प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से गूंजने लगा है. हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय कर हर साल की तरह इस बार भी विदेशी पक्षियों के दल सरिस्का पहुंचने लगे हैं. सर्द ऋतु में सरिस्का में सैकड़ों प्रजातियों के प्रवासी पक्षी यहां अपना डेरा डालते रहे हैं. प्रवासी पक्षियों के आगमन से सरिस्का का आकर्षण और बढ़ जाता है. ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, कजाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान और यूरोप के ठंडे इलाकों से गर्माहट की तलाश में सरिस्का का रुख करते हैं. इनमें से कई प्रवासी पक्षी 4 हजार से 10 हजार किलोमीटर लंबा सफर तय कर यहां पहुंचते हैं.

सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में वाटर बर्डस यूरोपियन देशों, एशिया रीजन के देशों से करीब साढ़े सात हजार किलोमीटर की दूरी तय कर आते हैं. सरिस्का के आसपास मंगलसर बांध, टहला बांध, करणाका बास, सिलीसेढ़ एवं अन्य जलस्रोतों पर बड़ी संख्या में प्रवासी दिखाई देते हैं. सरिस्का में प्रवासी पक्षियों का आगमन सर्दी की शुरुआत नवंबर के आखिरी सप्ताह व दिसंबर के पहले सप्ताह से होने लगता है और फरवरी के अंत व मार्च के प्रथम सप्ताह तक उनका वापस अपने देशों को लौटना शुरू हो जाता है. सरिस्का में प्रवासी पक्षियों को देखन के लिए भी पर्यटक पहुंचते हैं. प्रवासी पक्षियों की भी मॉनिटरिंग वनकर्मियों की ओर से निरंतर की जाती है. आने वाले समय में हर साल की तरह सरिस्का के जलस्रोतों पर विभिन्न प्रवासी पक्षियों का पहुंचना शुरू होगा.

सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार (ETV Bharat Bharatpur)

प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श है सरिस्का : सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का का तापमान, जलस्रोत, भोजन और वहां का घना प्राकृतिक आवास प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श माना जाता है. इस कारण प्रवासी पक्षी गोल्डन ओरियोल, इंडियन पिटा, कॉमन रोज फिंच, रोजी स्टरलिंग, यूरेशियन राइनेक, बार-हेडेड गूज, पेंटेड स्टार्क, स्पून बिल, बोर्हेडेड गूल, परपल हेरोन स्पाट बिल, कॉमन टील, ग्रेलेग गूज, यूरेशियन विगन, पाइड एवोसेट, ग्रीन सैंडपाइपर, ब्लैक-टेल्ड गॉडविट, कॉमन शवलर सहित अन्य प्रजातियों के प्रवासी पक्षी सरिस्का पहुंचकर पर्यटकों को रिझाते हैं.

सरिस्का में क्यों आते हैं पक्षी
सरिस्का में क्यों आते हैं पक्षी (ETV Bharat GFX)

बर्ड वॉचिंग का प्रमुख आकर्षण बना सरिस्का : सर्दियों में सरिस्का टाइगर रिजर्व केवल बाघों की साइटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटकों के लिए बर्ड वॉचिंग का भी प्रमुख केंद्र बन गया है. सरिस्का में सैकड़ों की संख्या में छोटे-बड़े जलस्रोत है, इनमें बड़े जलस्रोतों पर दिन के समय प्रवासी पक्षी दिखाई देते हैं. रंग-बिरंगे प्रवासी पक्षियों को अपने कैमरों में कैद करने के लिए पर्यटकों के साथ ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी सरिस्का आते हैं.

विदेशी प्रवासी पक्षी
विदेशी प्रवासी पक्षी (Source : Social Media : सरिस्का सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार)

ये पक्षी भी लुभाते हैं पर्यटकों को : सरिस्का टाइगर रिजर्व में कठफोड़वा, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, कोयल, तोता, एशियाई पाम स्विफ्ट, उल्लू, एन, सैंडपाइपर, गुल, टर्न, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब, ईगल, डार्टर, कॉर्मोरेंट्स, इग्रेट्स, नाइटजार्स, कबूतर, फाख्ता, क्रेक, स्निप्स हेरोन, बिटर्न, फ्लेमिंगो, इबिस, पेलिकन, सारस, पिटास, श्रीक्स, ट्रीपीज़, कॉमन किंगफिशर, मधुमक्खी खाने वाले, कौवे, ओरिओल्स, कोयल-श्रीक्स, मिनिवेट्स, ड्रोंगो, फ्लाईकैचर, इओरा, ग्रेलैग गूज, वुड श्रीक्स, पिपिट, बाया, स्पैरो, फिंच, वैगटेल, मुनिया, बुलबुल, मैना, फाल्कन आदि पक्षी भी पर्यटकों को लुभाते रहे हैं.

