पलामू के मेदिनीराय अस्पताल में झाड़-फूंक! गंभीर स्थिति में मरीज को कराया गया था भर्ती

झाड़-फूंक बंद करने के लिए परिजनों के समझाते डॉक्टर ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑनलाइन झाड़-फूंक करने का मामला सामने आया है. गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के परिजन ऑनलाइन तरीके से मरीज का झाड़-फूंक करवा रहे थे. यह देख डॉक्टर के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और कार्रवाई की धमकी दी गई. जिसके बाद परिजनों ने झाड़-फूंक को बंद करवाया.

दरअसल, लातेहार के बरवाडीह के रहने वाले संतन भुईयां की रविवार को तबीयत खराब हो गई थी. संतन का ब्रेन पैरालाइज हो गया. गांव में ही परिजन उसकी झाड़-फूंक करवा रहे थे. इसी क्रम में हालत गंभीर हो गई तो बुधवार को परिजन संतन को लेकर मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे थे.

मेदिनीराय अस्पताल में झाड़-फूंक (ETV BHARAT)

रूटिंग विजिट के दौरान हुआ झाड़-फूंक का खुलासा

संतन को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया. जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे. इसी क्रम में बुधवार को गांव के ही एक तांत्रिक से वीडियो कॉल एवं ऑडियो कॉल के माध्यम से परिजन संतन का झाड़-फूंक करवा रहे थे कि तभी डॉक्टर आरके रंजन मेडिकल कॉलेज में रूटिंग विजिट पर थे.