पलामू के मेदिनीराय अस्पताल में झाड़-फूंक! गंभीर स्थिति में मरीज को कराया गया था भर्ती

मेदिनीराय हॉस्पिटल में एक मरीज का झाड़-फूंक करवाया जा रहा था. इस पर डॉक्टर ने नाराजगी जताई.

Published : December 11, 2025 at 8:12 AM IST

पलामू: जिले के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑनलाइन झाड़-फूंक करने का मामला सामने आया है. गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के परिजन ऑनलाइन तरीके से मरीज का झाड़-फूंक करवा रहे थे. यह देख डॉक्टर के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और कार्रवाई की धमकी दी गई. जिसके बाद परिजनों ने झाड़-फूंक को बंद करवाया.

दरअसल, लातेहार के बरवाडीह के रहने वाले संतन भुईयां की रविवार को तबीयत खराब हो गई थी. संतन का ब्रेन पैरालाइज हो गया. गांव में ही परिजन उसकी झाड़-फूंक करवा रहे थे. इसी क्रम में हालत गंभीर हो गई तो बुधवार को परिजन संतन को लेकर मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे थे.

रूटिंग विजिट के दौरान हुआ झाड़-फूंक का खुलासा

संतन को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया. जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे. इसी क्रम में बुधवार को गांव के ही एक तांत्रिक से वीडियो कॉल एवं ऑडियो कॉल के माध्यम से परिजन संतन का झाड़-फूंक करवा रहे थे कि तभी डॉक्टर आरके रंजन मेडिकल कॉलेज में रूटिंग विजिट पर थे.

विजिट के दौरान उन्होंने देखा कि एक मरीज की ऑनलाइन झाड़-फूंक करवाई जा रही है. यह देख डॉ आरके रंजन ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, बावजूद परिजन नहीं मान रहे थे. इसके बाद डॉक्टर ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी तो परिजनों ने झाड़-फूंक को बंद करवाया.

इस मामले में डॉ आरके रंजन ने बताया कि वे रूटिंग विजिट पर थे. इसी दौरान उन्होंने झाड़-फूंक करवाते देखा. फिलहाल पूरे मामले में परिजनों को समझा दिया गया है. मरीज का इलाज चल रहा है एवं उसके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है.

