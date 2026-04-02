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दिल्ली से लोगों ने क्यों शुरू किया पलायन ? आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा जमीनी हकीकत, देखें Ground Report

दिल्ली से मजदूर वर्ग के पलायन, जो आंशिक रूप से आर्थिक तंगी, गैस सिलेंडर की महंगाई और ग्रामीण कार्यों से जुड़ी हुई है.

दिल्ली से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है क्यों ?
दिल्ली से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है क्यों ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 2, 2026 at 9:25 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से मजदूर वर्ग के पलायन की खबरें लगातार सामने आ रही है. इन दावों की सच्चाई जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने-अपने गांव जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करते दिखे. वहीं, मौके पर मौजूद यात्रियों से बातचीत में इस पलायन की असल तस्वीर सामने आई, जो आंशिक रूप से आर्थिक तंगी, गैस सिलेंडर की महंगाई और ग्रामीण कार्यों से जुड़ी हुई है.

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुभम, जो गाजीपुर जा रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी तरह की गैस या महंगाई की दिक्कत नहीं है. वे दिल्ली-एनसीआर में नौकरी करते हैं और सामान्य रूप से गांव जा रहे हैं. वहीं, बिहार के मधेपुरा जा रहे ज्योतिष कुमार ने बताया कि गैस सिलेंडर न मिलने व महंगाई बढ़ने के कारण उनका गुजारा मुश्किल हो गया है. पिछले 15-20 दिनों से वह चूल्हे पर खाना बना रहे थे. अब हालात बिगड़ने के कारण गांव लौटने का फैसला लिया है.

दिल्ली से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया क्यों ? देखें Ground Report (ETV Bharat)

गोरखपुर जा रहे मनीष कुमार ने बताया कि वह किसी संकट के कारण नहीं, बल्कि गेहूं की कटाई के लिए गांव जा रहे हैं. उनकी कंपनी एक महीने के लिए बंद हो गई है, इसलिए इस समय का उपयोग खेती के काम में करेंगे. इसी तरह बलिया जा रहे पप्पू ने बताया कि वह दिल्ली में सिलाई का काम करते हैं, उन्होंने भी कहा कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि गांव में कटाई का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए वे लौट रहे हैं.

बस्ती संत कबीर नगर के हिंदराज मौर्य ने भी गैस संकट से इनकार किया और कहा कि वे हीटर पर खाना बनाकर अपना काम चला रहे हैं. हालांकि, बिहार के सहरसा जा रहे जुलाहचंद ने कहा कि गैस की दिक्कत हर जगह है और वे भी कुछ समय से लकड़ी पर खाना बनाकर काम चला रहे थे.

दिल्ली से मजदूर वर्ग के पलायन, जो आंशिक रूप से आर्थिक तंगी, गैस सिलेंडर की महंगाई और ग्रामीण कार्यों से जुड़ी हुई है.
दिल्ली से मजदूर वर्ग के पलायन, जो आंशिक रूप से आर्थिक तंगी, गैस सिलेंडर की महंगाई और ग्रामीण कार्यों से जुड़ी हुई है. (ETV Bharat)

हरियाणा में काम कर चुके रालसन कुमार ने स्थिति को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि पिछले 20-25 दिनों से गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है. कंपनी ने भी गैस देना बंद कर दिया है, जिसके चलते उन्हें गांव लौटना पड़ रहा है. झारखंड जा रहे एमडी सलीम ने भी महंगाई व गैस संकट को पलायन का बड़ा कारण बताया. उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से गैस की समस्या बनी हुई है. लकड़ी के सहारे खाना बनाना अब मुश्किल हो गया है, इसलिए पूरे परिवार के साथ गांव जाना पड़ रहा है.

जमीनी स्तर पर की गई इस पड़ताल में यह साफ हुआ कि दिल्ली से हो रहा पलायन पूरी तरह किसी एक कारण से नहीं है. जहां एक ओर बड़ी संख्या में लोग गेहूं की कटाई व निजी कार्यों के लिए गांव जा रहे हैं. वहीं, कुछ लोग गैस सिलेंडर की महंगाई और उपलब्धता की समस्या के कारण भी मजबूरन लौट रहे हैं. आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई ने इन मजदूरों के सामने जीवन यापन की चुनौती खड़ी कर दी है. अब देखना होगा कि गैस सिलेंडर की कीमतों व उपलब्धता को लेकर हालात कब तक सामान्य होते हैं. जब तक यह समस्या रहेगी, तब तक मजदूर वर्ग का इस तरह गांव की ओर रुख करना जारी रह सकता है.

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