ETV Bharat / state

एग्जिट पोल कितना विश्वसनीय? बंगाल पर कन्फ्यूजन, जानें विशेषज्ञों की राय

"पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा को करारी मिलने जा रही है. वहां पर चौथी बार आदरणीय ममता बनर्जी जी सरकार बनाने जा रही हैं. हम लोग एग्जिट पोल पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करते हैं."- शक्ति यादव, मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

चौथी बार दीदी की सरकार: आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी के लिए बंगाल में प्रचार किया था. उन्होंने रैली, रोड शो और पदयात्रा के माध्यम से टीएमसी के लिए वोट मांगा. पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव का दावा है कि ममता दीदी की फिर से वापसी हो रही है. उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के दावे 4 मई को गलत साबित होंगे.

बिहार के नेताओं ने भी बहाया पसीना: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बिहार भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है. बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पिछले 3 महीने से पश्चिम बंगाल के अंदर कैंप किए हुए थे. बिहार से सटे इलाकों में कार्यकर्ताओं की तैनाती हुई थी. इसके अलावे कोलकाता में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाया गया था. कार्यकर्ताओं को इस बार सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है.

"हम असम में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी हमें स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है. इसके अलावा पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में भी हम बेहतर परफॉर्म करने जा रहे हैं."- सिद्धार्थ शंभू, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

बंगाल में खिलेगा 'कमल': भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू ने दावा किया है कि पांच राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव भाजपा के लिए सुखद प्रतीत हो रहे हैं. एग्जिट पोल के नतीजे से हम लोग काफी उत्साहित हैं. उनका दावा है कि बंगाल में बीजेपी आसानी से सरकार बनाएगी.

क्या है एग्जिट का अनुमान?: ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी को बहमत दिख रहा हैं, जबकि तमिलनाडु में डीएमके को आगे दिखाया गया है. असम में बीजेपी की बहुमत की सरकार दिख रही है. केरलम में यूडीएफ (कांग्रेस नीत गठबंधन) को बहुमत मिलता दिख रहा है. वहीं पुडुचेरी में बीजेपी की वापसी हो सकती है.

उलझन में विशेषज्ञ: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने इस बार विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल दिया है. सर्वे करने वाली तमाम एजेंसियां भी पशोपेश में है. रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग टर्न आउट ने तमाम चुनाव विश्लेषकों को उलझन में डाल दिया है. पश्चिम बंगाल के अंदर कई ऐसे मतदान केंद्र रहे, जहां 95% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई. कुछ मतदान केन्द्रों पर तो यह आंकड़ा 98% के आसपास पहुंच गया.

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग: पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है. 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और यह आंकड़ा 92.47 प्रतिशत के आसपास है. 2021 विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो पश्चिम बंगाल में लगभग 81.69 प्रतिशत मतदान हुए थे. 2021 के मुकाबले 2026 में वोटिंग प्रतिशत में 10% से अधिक इजाफा दर्ज किया गया है.

क्या कहते हैं जानकार?: डॉक्टर विद्यार्थी विकास कहते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है. वे कहते हैं, 'असल में ये लोग जो मेथाडोलॉजी अपनाते हैं, वह दोष पूर्ण हैं. इसके अलावे जिन लोगों को सर्वे के काम में लगाया जाता है, वह एक्सपर्ट नहीं होते हैं. कुछ राज्यों में एग्जिट पोल की रिपोर्ट तो सही होती है लेकिन कई बार रिपोर्ट का वास्ता दूर-दूर तक सच्चाई से नहीं रहता है.'

वहीं, डॉक्टर बीएन प्रसाद कहते हैं कि एग्जिट पोल सर्वे का काम जो लोग या एजेंसी करते हैं, उनकी मेथाडोलॉजी पूर्ण रूप से सही नहीं है. वह जो सर्वे करते हैं, वह बेहद कम सैंपल के साथ करते हैं. सर्वे करने वाले एजेंसी अगर सही मेथाडोलॉजी को अपनाए तो रिपोर्ट बेहतर हो सकती है.

"पिछले 45 साल से मैं एग्जिट पोल को करीब से देख रहा हूं. 80-90% मामलों में सर्वे रिपोर्ट गलत साबित हुए हैं. आमतौर सर्वे छोटे स्तर पर और कम सैंपल साइज के साथ कर लिए जाते हैं."- डॉ. बीएन प्रसाद, राजनीतिक विशेषज्ञ

चुनाव सर्वे मामलों के एक्सपर्ट केशव कुमार कहते हैं कि असम राज्य में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर दिखाई दे रही है. पश्चिम बंगाल कि अगर बात कर लें तो वहां उलझन है, क्योंकि मतदाताओं ने सर्वे के दौरान सवालों के जवाब नहीं दिए. बावजूद इसके एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भाजपा को बढ़त दिख रही है.

तमिलनाडु में जो वर्तमान सरकार है, उसे बहुमत मिलने के आसार हैं. केरलम में लोगों ने सरकार के खिलाफ मतदान किए हैं, ऐसे में वहां सरकार बदलने की संभावना है. पुडुचेरी में भाजपा के सत्ता में आने की संभावना है. असम में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है. वहां हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रही है.

बंगाल में ही क्यों उलझन?: केशव कुमार कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सर्वे करने वाले एजेंसी और लोगों के सामने कई उलझन है. जिस वजह से काफी कंफ्यूजन की स्थिति है. पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां करीब करीब 6.50 करोड़ वोटर हैं और 294 विधानसभा सीट है हर विधानसभा सीट के लिए सैंपलिंग एक होती है.

सर्वे के दौरान 10% लोग ही सही जवाब देते हैं. हम लोग यह मानकर चलते हैं कि ज्यादातर लोग सही जानकारी नहीं देते हैं और इस आधार पर हम अनुमान लगाते हैं. अगर कोई सर्वे एजेंसी चुनाव के वक्त आती है और एक यह दो दिन में सर्वे का रिपोर्ट दे देती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी संदेह के घेरे में होती है. अगर कोई एजेंसी पिछले एक साल या दो साल से काम में लगी है तो उसके नतीजे बेहतर होते हैं.

"पश्चिम बंगाल में पहले फेज का अनुमान तो हम लोगों ने लगा लिया लेकिन दूसरे फेज ने सबको उलझन में डाल दिया. दूसरे चरण में पहले 15 विधानसभा सीट ऐसी हैं, जहां 95% से अधिक मतदान हुआ है. 6 विधानसभा क्षेत्र में 96% मतदान हुए हैं और दो विधानसभा सीट ऐसी हैं, जहां 97.7% मतदान हुए हैं. कोई भी सेफोलॉजिस्ट यह नहीं बता सकता है कि लास्ट मोमेंट में वोट किधर ट्रांसफर हुए हैं."- केशव कुमार, चुनाव सर्वे मामलों के एक्सपर्ट

ममता बनर्जी ने किया जीत का दावा: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज करते हुए दावा किया है कि 226 सीटों के साथ उनकी सरकार बनने जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने अपने तमाम उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा कि मतगणना के दौरान अपनी-अपनी सीटों की रक्षा करें. मतगणना केंद्रों के रास्ते में ईवीएम बदलने की योजना बनाई है. जब तक वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न कहें, तब तक मतगणना कक्ष न छोड़ें.

"मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि एग्जिट पोल पैसे देकर कराए गए हैं और भाजपा कार्यालय से मीडिया को भेजे गए सर्कुलर के अनुसार हैं. हम 2026 में 226 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं. मुझे मतदाताओं पर पूरा भरोसा है."- ममता बनर्जी, अध्यक्ष, तृणमूल कांग्रेस

4 मई को आएंगे नतीजे: 4 मई को पांचों राज्यों के नतीजे घोषित होंगे. पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट है. केरलम में 140 और असम में 126 सीटें हैं, जबकि पुडुचेरी में विधानसभा की 30 सीटें हैं.

ये भी पढ़ें: