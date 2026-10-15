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फर्रुखाबाद के ऐतिहासिक कंपिल टीले का अस्तित्व खतरे में, लोग कर रहे खेती, बस गई आबादी, प्रशासन के पास कोई आंकड़ा नहीं

खतरे में धार्मिक धरोहर! ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर कंपिल एक ऐसी जगह है, जो दो युगों के इतिहास का साक्षी है. त्रेता युग में रामायण और द्वापर युग में महाभारत, दोनों से जुड़े पौराणिक स्थल यहां पर मौजूद हैं. लेकिन आज के समय में यहां ऐतिहासिक टीलों का अस्तित्व खतरे में है. टीले के पास खेती की जा रही है. आबादी बस गई है. पुरातात्विक टीम आती है और जांच पड़ताल कर चली जाती है. जिला प्रशासन के पास भी टीलों से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं है.

कंपिल में साल में दो बार कार्तिक पूर्णिमा और जून (जेठ) के माह में मेला भी लगता है. मेले में बाहरी और स्थानीय लोग आते हैं. मेले का स्वरूप बहुत छोटा है. भीड़ करीब 5 से 10 हजार लोगों के बीच में रहती है. इस मेले का खर्च यहां लगने वाली दुकानों से चलता है. जिला प्रशासन की ओर से कोई सरकारी बजट नहीं दिया जाता है. कंपिल का ऐतिहासिक महत्व होने के बाद भी पर्यटन के नाम पर कुछ नहीं है.

कंपिल का स्थानीय मेला साल में दो बार लगता है. (Video Credit; ETV Bharat) टीलों के पास बने घर : गीता ज्ञान आश्रम श्री आध्या प्रपन्न राम अनुजाचार्य अनिल मिश्रा ने बताया, फर्रुखाबाद जिले में कंपिल (प्राचीन नाम काम्पिल्य) में बने जैन मंदिरों और द्रौपदी कुंड के पास स्थित टीलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है. ये टीले कोई साधारण मिट्टी के ढेर नहीं हैं, बल्कि महाभारत कालीन सभ्यता, प्राचीन महलों और धार्मिक महत्व के जीवित पुरातात्विक साक्ष्य हैं. अनिल मिश्रा ने बताया, टीलों पर पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है. लोग यहां खेती कर रहे हैं. मकान बनाकर रह रहे हैं. पुरातत्त्व विभाग की टीम आती है, निरीक्षण करती है और चली जाती है. इससे टीले का अस्तित्व खतरे में है. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि टीले के पास जो खेती हो रही है और जो मकान बने हैं वह निजी हैं या टीले की जमीन पर. यहां लगने वाला मेला निजी लोगों की पहल पर प्रशासन से अनुमति लेने पर लगता है. टीले के पास की जा रही खेती. (Photo Credit; ETV Bharat) पहले जानते हैं कंपिल का ऐतिहासिक महत्व- राजा द्रुपद का महल और किला (द्रुपद टीला) : द्रौपदी कुंड के पास स्थित ऊंचे टीले को 'द्रुपद किला' या 'द्रुपद टीला' कहा जाता है. महाभारत काल में कंपिल्य राजा द्रुपद के 'दक्षिण पांचाल' साम्राज्य की राजधानी थी. इतिहासकारों और पुरातात्विक सर्वेक्षणों के अनुसार, यह टीला राजा द्रुपद के भव्य महल और उनके प्राचीन किले के अवशेषों को अपने अंदर समेटे हुए है. पुरातात्विक खुदाई और साक्ष्य वेनिस की 'इटैलियन एकेडमी ऑफ इंडियन स्टडीज' और कानपुर के 'पांचाल रिसर्च इंस्टीट्यूट' द्वारा यहां संयुक्त रूप से की गई खुदाई में प्राचीन काल की दीवारों, मिट्टी के बर्तनों और गुप्त साम्राज्य के समय की कई प्राचीन मूर्तियों और संरचनाओं के अवशेष मिले हैं. द्रौपदी कुंड : टीले के ठीक बगल में स्थित द्रौपदी कुंड को महाभारत की मुख्य नायिका द्रौपदी का प्राकट्य स्थल माना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, गुरु द्रोणाचार्य से मिली पराजय का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने संतान प्राप्ति की कामना से एक महायज्ञ का आयोजन करवाया था. इसी यज्ञ कुंड (हवन कुंड) की दिव्य अग्नि से द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई थी. समय के साथ, वह विशाल यज्ञ कुंड एक जल कुंड के रूप में बदल गया, जिसे आज द्रौपदी कुंड कहा जाता है. जैन धर्म का गहरा संबंध और प्राचीन अवशेष : केवल सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि जैन धर्म की भी अत्यंत पावन और ऐतिहासिक नगरी है. जैन ग्रंथों के अनुसार, कंपिल को प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने बसाया था और यहां अपना पहला उपदेश दिया था. यह स्थान जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ जी की जन्मभूमि है, जहां उनके चार कल्याणक (च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान) संपन्न हुए थे. टीलों में छिपे प्राचीन मंदिर : टीलों और आसपास के क्षेत्रों में खुदाई के दौरान प्राचीन समय के कई जैन स्तूपों, मूर्तियों और जैन मंदिरों के ढहे हुए खंडहर मिले हैं. वर्तमान में इसी इतिहास को संजोए हुए यहाँ भव्य श्वेतांबर जैन मंदिर और दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सुशोभित हैं. यहां रामेश्वरनाथ मंदिर बड़ा ही खास है. वजह है यहां स्थापित शिवलिंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि रावण पर विजय के बाद प्रभु श्रीराम लंका से ले आए थे. अशोक वाटिका में माता सीता इस शिवलिंग की पूजा करती थीं. बाद में शत्रुघ्न ने मथुरा में लवणासुर का वध करने के लिए जाते समय इसे कंपिल में गंगा तट पर स्थापित कर दिया था. कपिल मुनि की तपोस्थली : इस क्षेत्र का प्राचीन नाम काम्पिल्य सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि के नाम पर पड़ा था, जिनका आश्रम (कुटिया) भी इसी ऐतिहासिक परिसर के समीप टीले वाले क्षेत्र पर स्थित था. कंपिल के ये टीले और कुंड महाभारत के द्वापर युग, जैन संस्कृति की प्राचीन विरासत और कई सहस्राब्दियों पुरानी भारतीय सभ्यता के ऐतिहासिक गवाह हैं. हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस प्राचीन धरोहर और द्रौपदी जन्मस्थली को निखारने के लिए विशेष पर्यटन विकास परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं. वाराहमिहिर का जन्म स्थान : इतिहासकारों की मान्यता है कि प्रसिद्ध ज्योतिषी वाराहमिहिर इसी नगर में जन्मे थे. यहां खुदाई में मिले अवशेष, टीले तथा प्राचीन बसावट के चिह्न अध्ययन का विषय रहे हैं. लोग कंपिल का नाम भी बड़े सम्मान से लेते हैं और जैन अनुयायी इस क्षेत्र को कंपिल जी कहते हैं. 1907 से लग रहा है मेला : नवनीत पांडे ने बताया कि मेला के आयोजक मेरे पिता जगजीवन लाल पांडे हैं. 1907 से इस मेले का आयोजन हो रहा है. हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा और जून (जेठ) में दो दिन मेला लगता है, यहां पर बाहरी और स्थानीय लोग आते हैं. मेले का स्वरूप बहुत छोटा है. भीड़ करीब 5 से 10 हजार लोगों के बीच में रहती है. बीते 5 सालों में बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं. मेला जिला स्तरीय लगता है. कोई सरकारी बजट नहीं मिलता है. नवनीत पांडे ने बताया, सफाई, पेयजल, शौचालय, प्रकाश और बैरिकेडिंग पर का खर्च मेले में लगने वाले 15 से 20 दुकानों से मिलता है. जिला प्रशासन की अनुमति से ही से ही मेला का आयोजन किया जाता है. ​​भीड़ बढ़ने पर अस्थायी शौचालय और पेयजल स्रोत लगाए जाते हैं. एंबुलेंस, स्वास्थ्य शिविर और अग्निशमन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जाता है. स्वेतांबर जैन मंदिर में बड़ी संख्या में आते है श्रद्धालु. (Photo Credit; ETV Bharat)