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खतरे में तालाबों का अस्तित्व, गाद से कम हो रही जलधारण क्षमता, भूजल सुधारने अब तलाशने होंगे उपाय

तालाबों के शहर कहलाने वाले रायपुर में अब तालाब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं.सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

existence of ponds at danger
खतरे में तालाबों का अस्तित्व (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 12:30 PM IST

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रायपुर : कभी तालाबों के शहर के रूप में पहचान रखने वाले रायपुर में अब तालाबों के अस्तित्व के सामने सिर्फ अतिक्रमण और कब्जे का खतरा ही नहीं है. तालाबों की तलहटी में लगातार जमा होती गाद भी इनके लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है.बारिश के पानी के साथ आने वाली मिट्टी, सिल्ट, कचरा और जैविक पदार्थ तालाबों की गहराई को कम कर रहे हैं.इसका सीधा असर तालाबों की जलधारण क्षमता पर पड़ रहा है.वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर तालाब उथले होते गए तो क्या इसका असर शहर के भूजल रिचार्ज पर भी पड़ेगा. क्या तालाबों से गाद निकालकर न सिर्फ उनकी पुरानी क्षमता बहाल की जा सकती है, बल्कि जमीन के नीचे घटते जलस्तर को भी संभाला जा सकता है. हमारी स्पेशल रिपोर्ट इसी की पड़ताल करती है.

ढाई सौ से ज्यादा तालाबों वाला शहर, अब 137 तालाब

रायपुर की पहचान लंबे समय तक तालाबों के शहर के तौर पर रही है. एक समय शहर में ढाई सौ से ज्यादा तालाब होने के दावे किए जाते रहे हैं. समय के साथ शहर का विस्तार हुआ और कई तालाबों पर अतिक्रमण और कब्जे की शिकायतें सामने आती रहीं. मौजूदा स्थिति में करीब 137 तालाबों के मौजूद होने की बात सामने आती है. इन तालाबों को बचाने की चुनौती अब सिर्फ उनके क्षेत्रफल और अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी गहराई और पानी रोकने की क्षमता को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है.

खतरे में तालाबों का अस्तित्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



तालाबों के पेट में कैसे जमा हो रही गाद

शहर के तालाबों में गाद जमा होने की प्रक्रिया लगातार जारी है. बारिश के दौरान आसपास की सड़कों और जमीन से बहकर आने वाली मिट्टी तालाबों तक पहुंचती है. इसके अलावा नालों और नालियों के जरिए आने वाले पानी के साथ कचरा और दूसरे ठोस पदार्थ भी तालाब में जमा होते हैं. महीन मिट्टी के कण, सिल्ट, गाद और जैविक पदार्थ धीरे-धीरे तालाब की तलहटी में बैठते जाते हैं. समय के साथ इनकी मोटी परत बन जाती है और तालाब की वास्तविक गहराई कम होती जाती है. वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को सिल्टेशन कहा जाता है.

essential to restore ponds
तालाबों को प्राकृतिक स्वरुप में लाना जरुरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



गाद बढ़ी तो घटेगी तालाब की पानी रोकने की क्षमता

भूजल वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् डॉ. विपिन दुबे के मुताबिक किसी भी तालाब की जीवन क्षमता उसकी जलग्रहण, जलधारण और भूजल रिचार्ज क्षमता से जुड़ी होती है. बारिश के पानी के साथ लगातार मिट्टी और जैविक पदार्थ तालाब में पहुंचते हैं और तलहटी में जमा होते रहते हैं.अत्यधिक गाद जमा होने का सबसे पहला असर तालाब की स्टोरेज कैपेसिटी पर पड़ता है. जिस तालाब में पहले बड़ी मात्रा में पानी संग्रहित हो सकता था, उसमें धीरे-धीरे कम पानी समाने लगता है। बारिश के दौरान तालाब अपनी क्षमता के मुताबिक जल्दी भर जाता है और अतिरिक्त पानी बहकर बाहर निकल जाता है.

Reduced pond depth
तालाबों की गहराई कम होने से कई समस्याएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


भूजल रिचार्ज पर भी पड़ सकता है असर

तालाब सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं होते, बल्कि वे आसपास के भूजल को रिचार्ज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. स्वस्थ तालाब की तलहटी से पानी धीरे-धीरे जमीन के भीतर रिसता है और आसपास के कुओं तथा बोरवेल के भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है. डॉ. विपिन दुबे के अनुसार जब तालाब की तलहटी में अत्यधिक गाद जमा हो जाती है तो उसकी प्राकृतिक रिसाव क्षमता प्रभावित हो सकती है.ऐसे में भूजल पुनर्भरण से मिलने वाला लाभ भी कम हो सकता है. हालांकि भूजल रिचार्ज का वास्तविक प्रभाव तालाब की मिट्टी, भूगर्भीय संरचना, जलस्तर, कैचमेंट और आसपास की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.

गाद का असर तालाब के पारिस्थितिक तंत्र पर भी

तालाबों में बढ़ती गाद का असर सिर्फ पानी की मात्रा पर नहीं पड़ता. पानी की गहराई कम होने से गर्मी के मौसम में पानी जल्दी गर्म हो सकता है. इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित होती है और जलीय जीव-जंतुओं तथा वनस्पतियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. वहीं गाद के साथ आने वाले पोषक तत्व कई बार खरपतवार और जलकुंभी जैसी समस्याओं को भी बढ़ावा देते हैं. ऐसे में तालाब धीरे-धीरे अपनी प्राकृतिक पारिस्थितिक भूमिका खोने लगता है.

disappearance of ponds
सिल्टेशन से तालाबों का हो रहा है खात्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिसिल्टिंग से मिल सकता है तालाबों को नया जीवन

विशेषज्ञों का मानना है कि तालाबों की समय-समय पर वैज्ञानिक तरीके से डिसिल्टिंग यानी गाद निकालना जरूरी है. इससे तालाब की गहराई और जलधारण क्षमता को काफी हद तक बहाल किया जा सकता है. गहरा तालाब ज्यादा बारिश का पानी अपने भीतर रोक सकता है और अतिरिक्त पानी के बहाव को कम करने में मदद कर सकता है. उपयुक्त भूगर्भीय परिस्थितियों में इससे पानी के जमीन में रिसाव और भूजल रिचार्ज को भी बढ़ावा मिल सकता है.

Conservation of ponds
तालाबों का संरक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तालाब से गाद निकालना केवल सफाई का काम नहीं है. यह जल संरक्षण, भूजल संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल सुरक्षा से जुड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है. उनके अनुसार प्रत्येक तालाब का नियमित सर्वेक्षण कर उसकी गहराई का आकलन किया जाना चाहिए और जरूरत के अनुसार डिसिल्टिंग की जानी चाहिए- डॉ विपिन दुबे, भूजल वैज्ञानिक



निकली हुई गाद बन सकती है खेतों के लिए उपयोगी

तालाब से निकलने वाली गाद को भी सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो वह उपयोगी हो सकती है. इसमें मौजूद जैविक पदार्थ और खनिज तत्व कई परिस्थितियों में कृषि भूमि की मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकते हैं. हालांकि तालाब की गाद को खेतों में इस्तेमाल करने से पहले उसकी गुणवत्ता और प्रदूषण की स्थिति की जांच जरूरी होगी, खासकर तब जब तालाब में नालियों या शहरी अपशिष्ट का पानी पहुंचता हो.

Conservation of ponds
तालाब हैं प्राकृतिक जल संरक्षण के स्त्रोत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


अब तालाबों को बचाने की तैयारी में निगम

तालाबों के संरक्षण और भूजल रिचार्ज को लेकर नगर निगम भी योजना तैयार करने की बात कह रहा है। निगम के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू के मुताबिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और तालाबों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि भूजल को जरूरत के समय इस्तेमाल किए जाने वाले एक तरह के रिजर्व स्टॉक के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन लगातार भूजल दोहन के कारण इसमें कमी आ रही है।

essential to restore ponds
तालाबों को प्राकृतिक स्वरुप में लाना जरुरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिचार्ज स्ट्रक्चर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर

नगर निगम के मुताबिक भूजल की कमी को पूरा करने के लिए रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। निगम का मानना है कि बारिश के पानी को जमीन के भीतर पहुंचाने और तालाबों को संरक्षित करने की दिशा में एक साथ काम करने से शहर के जल स्रोतों पर दबाव कम किया जा सकता है।



तालाबों से गाद निकालकर भूजल रिचार्ज की योजना

अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू के मुताबिक रायपुर तालाबों का शहर है और तालाबों का संरक्षण शहर की जल सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है. निगम की कोशिश है कि तालाबों से गाद निकालकर उनकी क्षमता को बहाल किया जाए और ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे बारिश का पानी तालाबों में ज्यादा समय तक ठहरे और भूजल रिचार्ज में मदद मिले. यानी तालाबों को केवल जलस्रोत नहीं बल्कि शहर के भूजल रिचार्ज सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर विकसित करने की तैयारी है.

नगर निगम की ओर से भारत सरकार को एक योजना बनाकर भेजी जाएगी. इसमें ऐसे तालाबों को आपस में जोड़ने की योजना है, जो एक-दूसरे से जुड़े जल तंत्र के रूप में काम कर सकें.उद्देश्य तालाबों में पानी का सतत प्रवाह बनाए रखना और जल गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखना है.इससे लगातार प्रवाहित रहने वाले जल तंत्र में पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है - लोकेश्वर साहू, अपर आयुक्त

सिर्फ गाद निकालना काफी नहीं, कैचमेंट बचाना भी जरूरी

हालांकि तालाबों की डिसिल्टिंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ गाद निकालने से ही समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा.तालाब में दोबारा गाद जमा न हो, इसके लिए उसके कैचमेंट क्षेत्र को सुरक्षित रखना होगा.बारिश के दौरान मिट्टी के बहाव को रोकना, नालियों से आने वाले कचरे को नियंत्रित करना, गंदे पानी की एंट्री रोकना और तालाबों के आसपास अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है. इसके साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वैज्ञानिक रिचार्ज सिस्टम को भी तालाब संरक्षण से जोड़ना होगा.


रायपुर के भविष्य का पानी आज के तालाबों में है छिपा

रायपुर के तालाबों में जमा होती गाद भले ही देखने में महज मिट्टी की एक परत नजर आए, लेकिन इसके पीछे शहर की भविष्य की जल सुरक्षा का बड़ा सवाल छिपा है. तालाब उथले होंगे तो उनकी पानी रोकने की क्षमता घटेगी. पानी कम रुकेगा तो बारिश के पानी का उपयोग भी कम होगा और भूजल रिचार्ज की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे में तालाबों की नियमित सफाई, वैज्ञानिक डिसिल्टिंग, कैचमेंट संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल रिचार्ज को एक साथ लेकर चलना जरूरी होगा.क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रायपुर के तालाबों में आज कितना पानी है .बड़ा सवाल यह है कि इन तालाबों के जरिए जमीन के नीचे कल के लिए कितना पानी बचाया जा रहा है.

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