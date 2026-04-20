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संकट में 1500 साल पुराने दानी कोकड़ी गांव का अस्तित्व, खनन सर्वे का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण

दानी कोकड़ी गांव का अस्तित्व ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )