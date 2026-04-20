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संकट में 1500 साल पुराने दानी कोकड़ी गांव का अस्तित्व, खनन सर्वे का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण

1500 साल पुराने गांव दानी कोकड़ी में खनन का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं.ग्रामीणों का कहना है कि खनन से गांव का अस्तित्व मिटेगा.

protest against mining survey
दानी कोकड़ी गांव का अस्तित्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 5:44 PM IST

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दुर्ग : दुर्ग जिले के ग्राम दानी कोकड़ी में प्रस्तावित चूना पत्थर ब्लॉक के लिए खनन योजना के तहत किए जा रहे ड्रोन और डीजीपीएस सर्वे का विरोध हो रहा है.खनन के खिलाफ हजारों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सर्वे कार्य तत्काल रोकने की मांग की.


ड्रोन के माध्यम से सर्वे का विरोध

इस दौरान ग्रामीण ईश्वरी निर्मलकर ने कहा कि 15 अप्रैल को गांव में ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है, जिसका वे लगातार विरोध कर रहे हैं.उनका आरोप है कि इस पूरे मामले में ग्राम सभा की अनदेखी की गई है.

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कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट रूप से कहा गया था कि गांव में ड्रोन और डीजीपीएस सर्वे नहीं किया जाए, इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के सर्वे कराया जा रहा है- ईश्वरी निर्मलकर,ग्रामीण

1500 साल पुराने दानी कोकड़ी गांव का अस्तित्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्यपाल को सौंपा जा चुका है ज्ञापन

ग्रामीणों के मुताबिक इस मामले को लेकर राज्यपाल को पहले ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है.साल 2024 में जांच के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इससे ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया है.

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खनन सर्वे का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों ग्रामीण कर रहे हैं विरोध

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि प्रस्तावित खनन परियोजना से क्षेत्र के जलग्रहण स्रोत प्रभावित होंगे, जिससे खेती-किसानी पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है.साथ ही, दानी कोकड़ी गांव की लगभग 1500 साल पुरानी बस्ती के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.


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