ये तो मूलियों का बाहुबली निकला..इतना वजन कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं

रोहतास में बाहुबली मूली की खूब चर्चा है, यहां लगी अनोखी सब्जियों की प्रदर्शनी ने सबको हैरान कर दिया-

अनोखी सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 14, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
रोहतास : मकर संक्रांति के अवसर पर जिला मुख्यालय सासाराम के आदर्श कुशवाहा सब्जी मंडी भारती गंज करपुरवा में कदम रखते ही लोगों की आंखें ठहर सी गई. रंग बिरंगी विशाल और अनोखे आकार की सब्जियां किसी प्रदर्शनी से कम नहीं लग रही थी. यह कोई साधारण बाजार नहीं था, यह किसानों की मेहनत, धैर्य और तकनीक की कहानी कहता किसान मेला था.

12 किलो की मूली : दरअसल इस किसान मेले में भीड़ के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक मूली की हुई जो पूरे 12 किलो वजनी लोग उसे देखकर हैरान थे. बच्चे उत्सुकता से तस्वीर खिंचवा रहे थे और बुजुर्ग किसान मुस्कुराते हुए अपनी फसल की ओर इशारा कर रहे थे. पास ही रखे विशाल कुम्हड़े, हरे-भरे धनिए और चमकते टमाटरों ने मेले को और जीवंत बना दिया.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

''पहले भी सब्जी की प्रदर्शनी में आना होता था, लेकिन इस बार 12 किलो वजनी मूली काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. पहले कभी इस तरह की मूली नहीं देखी, लौकी भी अद्भुत है.''- मो. सोहेब अंसारी, सासाराम

अनोखी सब्जियों को देखने आए लोग : बता दें कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जिला मुख्यालय सासाराम स्थित आदर्श कुशवाहा सब्जी मंडी, भारतीगंज करपूरवा में आयोजित किसान मेला लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मेले में किसानों द्वारा उगाई गई विशाल और अद्भुत आकार की सब्जियों को देखने के लिए दिनभर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती रही.

12 किली की जंबो मूली (ETV Bharat)

सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी : इस किसान मेले में मूली, कोहड़ा, हरा धनिया, टमाटर सहित कई प्रकार की सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है. इनमें लगभग 12 किलो वजनी मूली लोगों के बीच सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी रही. सब्जियों के असाधारण आकार और विविधता को देखकर लोग हैरान नजर आए. किसानों की मेहनत व तकनीकी समझ की सराहना करते दिखे.

''सब्जी की प्रदर्शनी में इतनी बड़ी मूली हमने पहली बार देखा है. यह अपने आप में बड़ा अनोखा और अजीब भी है. 12 किलो वजनी मूली को देखकर हैरानी हो रही है. वहीं कद्दू भी काफी लंबे-लंबे हैं.''- आराधना त्रिवेदी, सासाराम

लंबे-लंबे कद्दू (ETV Bharat)

आधुनिक खेती का उदाहरण : मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती तकनीक से जोड़ना, उन्नत बीजों और जैविक खेती के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें सीधे बाजार से जोड़ना है. मेले में पहुंचे स्थानीय लोगों ने कहा कि एक ही स्थान पर इतनी बड़ी और अनोखी सब्जियां देखना अपने आप में खास अनुभव है.

गुणवत्तापूर्ण उत्पादन संभव : वहीं किसानों का कहना है कि सही कृषि पद्धति, संतुलित खाद और समय पर सिंचाई से बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन संभव है. बहरहाल यह किसान मेला न केवल कृषि नवाचार का प्रतीक है, बल्कि ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किसानों के सशक्त कदमों को भी मजबूती से दर्शाता है.

मकर संक्राति पर सब्जी प्रदर्शनी
SASARAM MAKAR SANKRANTI
EXHIBITION OF UNIQUE VEGETABLES
12 किलो की मूली
MAKAR SANKRANTI IN SASARAM

