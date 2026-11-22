जयपुर में बिखरी चांदी की चमक : JSA सिल्वर शो में देशभर के पहुंचे खरीदार, 10 हजार किलो के ऑर्डर का अनुमान
आयोजकों ने कहा कि अगले साल इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी है.
Published : November 22, 2026 at 3:54 PM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर में रविवार को चांदी की चमक बिखरी. बिड़ला ऑडिटोरियम परिसर में जयपुर सिल्वर एसोसिएशन की ओर से आयोजित JSA सिल्वर शो में चांदी से तैयार पारंपरिक आभूषणों से लेकर आधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी, रत्न जड़ित गहने, सजावटी सामान और आकर्षक कलात्मक उत्पाद प्रदर्शित किए गए. आयोजन में देशभर के प्रमुख सिल्वर कारोबारी, निर्माता, होलसेलर और खरीदार हिस्सा ले रहे हैं. आयोजकों के मुताबिक, इस आयोजन से जयपुर के कारोबारियों को करीब 10 हजार किलो चांदी के ऑर्डर मिलने का अनुमान है.
जयपुर में पहली बार जयपुर सिल्वर एसोसिएशन की ओर से सिल्वर शो का आयोजन किया. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने यहां प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए विभिन्न स्टॉल पर पहुंचकर चांदी के उत्पादों की बारीकियां जानी. साथ ही कहा कि जयपुर का चांदी उद्योग राजस्थान की समृद्ध शिल्पकला और व्यापारिक विरासत का अहम हिस्सा है. इस तरह के आयोजन प्रदेश की कला, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान देते हैं. प्रदर्शनी में चांदी से बनी वस्तुएं आकर्षक होने के साथ किफायती भी हैं. आज की युवा पीढ़ी भी ऐसी ज्वेलरी पसंद कर रही है, जिसे रोजमर्रा में आसानी से पहना जा सके. गोल्ड और प्रेशियस ज्वेलरी बनाने वाले कारोबारी भी अब सिल्वर ज्वेलरी के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं.
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देशभर से पहुंचे बड़े खरीदार : आयोजन समिति के प्रमुख राजू मंगोड़ीवाला ने बताया कि सिल्वर शो में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोयंबटूर सहित देश के कई शहरों के बड़े खरीदार यहां पहुंचे हैं. कुछ विदेशी खरीदार भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद जयपुर में इतने बड़े स्तर पर ज्वेलरी शो आयोजित किया जा रहा है. अगले साल इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी है. मंगोड़ीवाला ने कहा कि सोने की कीमतें लगातार बढ़ने से चांदी की मांग में भी इजाफा हो रहा है. चांदी अब केवल पारंपरिक आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश और फैशन के विकल्प के रूप में भी लोकप्रिय हो रही है. शो में ऐसे कई आकर्षक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिन्हें आम उपभोक्ता से लेकर रिटेलर और होलसेलर तक खरीद सकते हैं. इस तरह के आयोजनों से जयपुर का सिल्वर मार्केट और व्यापार बढ़ेगा.
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जयपुर को 10 हजार किलो सिल्वर के ऑर्डर मिलने की उम्मीद : जयपुर सिल्वर एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल डेरेवाला ने बताया कि जयपुर की पहचान देशभर में सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में है. यहां के सभी प्रमुख मैन्युफैक्चरर्स ने शो में भागीदारी की है. जयपुर में 92 प्रतिशत शुद्धता वाले चांदी के उत्पादों का बड़े स्तर पर निर्माण होता है. इसी उद्योग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया है. प्रदर्शनी में हैंडमेड ज्वेलरी, कास्टिंग ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी और सेमी प्रेशियस स्टोन से तैयार आभूषणों की विस्तृत रेंज देखने को मिल रही है. आयोजकों का अनुमान है कि जयपुर के बाहर से करीब 15 हजार विजिटर्स इस शो में पहुंचेंगे. इससे स्थानीय कारोबार के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. एसोसिएशन के अनुसार प्रदर्शनी के माध्यम से जयपुर के व्यापारियों को करीब 10 हजार किलो चांदी के ऑर्डर मिलने की संभावना है.
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ज्वेलरी से लेकर पूजा के बर्तनों तक की वैरायटी : सिल्वर शो में पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. यहां अंगूठी, हार, कंगन, पायल, झुमके और रंगीन रत्नों से सजे आधुनिक आभूषण प्रदर्शित किए गए हैं. इसके अलावा चांदी की थाली, कटोरी, चम्मच, पूजा के बर्तन, सजावटी सामान और गिफ्ट आइटम भी आकर्षण का केंद्र हैं. रोजमर्रा में पहने जाने वाले हल्के आभूषणों से लेकर उत्सवों और विशेष अवसरों के लिए तैयार की गई ज्वेलरी तक की रेंज यहां उपलब्ध है.
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जयपुर की ज्वेलरी कारीगरी को मिलेगा बढ़ावा : कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जयपुर गहनों की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है. इस शो के माध्यम से छोटे व्यापारियों को भी एक ही मंच पर नए डिजाइन और उत्पाद देखने तथा खरीदने का अवसर मिल रहा है. बाहर से आने वाले व्यापारियों और खरीदारों से जयपुर के बाजार को भी फायदा होगा. चांदी का वैज्ञानिक, पारंपरिक और आध्यात्मिक तीनों ही दृष्टि से महत्व है. ये उन लोगों के लिए भी आभूषणों का अच्छा विकल्प है, जो सोने के गहने खरीदने में सक्षम नहीं हैं. कार्यक्रम में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. रविवार से शुरू हुआ ये सिल्वर शो तीन दिन तक चलेगा.