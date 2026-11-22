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जयपुर में बिखरी चांदी की चमक : JSA सिल्वर शो में देशभर के पहुंचे खरीदार, 10 हजार किलो के ऑर्डर का अनुमान

ज्वेलरी डिजाइन को निहारती डिप्टी सीएम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर में रविवार को चांदी की चमक बिखरी. बिड़ला ऑडिटोरियम परिसर में जयपुर सिल्वर एसोसिएशन की ओर से आयोजित JSA सिल्वर शो में चांदी से तैयार पारंपरिक आभूषणों से लेकर आधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी, रत्न जड़ित गहने, सजावटी सामान और आकर्षक कलात्मक उत्पाद प्रदर्शित किए गए. आयोजन में देशभर के प्रमुख सिल्वर कारोबारी, निर्माता, होलसेलर और खरीदार हिस्सा ले रहे हैं. आयोजकों के मुताबिक, इस आयोजन से जयपुर के कारोबारियों को करीब 10 हजार किलो चांदी के ऑर्डर मिलने का अनुमान है.