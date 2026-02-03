ETV Bharat / state

हजारीबाग की सोहराय कला पहुंची ड्राइंग रूम से लेकर किचन तक, बदल रहा 500 साल पुरानी लोक कला का स्वरूप

हजारीबाग में सोहराय कला की प्रदर्शनी. ( फोटो-ईटीवी भारत )