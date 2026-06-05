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डिजिटल युग में भी पोस्ट कार्ड की प्रासंगिकता बरकरार, जनगणना जागरूकता प्रदर्शनी में दिखा इतिहास

रांची: आज का दौर पूरी तरह डिजिटल तकनीक का है, मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं कुछ ही सेकंड में लोगों तक पहुंच जाती हैं. सरकारी योजनाओं से लेकर महत्वपूर्ण घोषणाओं तक, अधिकांश जानकारी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की जाती है. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों तक संदेश और सूचनाएं पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद और सुलभ माध्यम पोस्ट कार्ड हुआ करता था. यही वजह है कि देश की जनगणना जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भी पोस्ट कार्ड की अहम भूमिका रही है. इसी ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से रांची के ऑड्रे हाउस में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया.

प्रदर्शनी में विभिन्न दशकों में हुई जनगणना से जुड़े पोस्ट कार्ड, डाक सामग्री और जागरूकता अभियानों को चलचित्र एवं चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया. यहां आने वाले लोगों को बताया गया कि डिजिटल तकनीक के अभाव वाले दौर में सरकार किस प्रकार पोस्ट कार्ड के जरिए जनगणना से संबंधित सूचनाएं, संदेश और जागरूकता सामग्री आम लोगों तक पहुंचाती थी. प्रदर्शनी में यह भी दर्शाया गया कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक सरकारी सूचनाएं पहुंचाने में डाक विभाग और पोस्ट कार्ड की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी.

पोस्टकार्ड और डाक सामग्री की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

देश में फिलहाल जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पहले चरण में मकानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद आबादी की गणना का कार्य होगा. जनगणना किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक योजनाओं की आधारशिला मानी जाती है. इसके माध्यम से आबादी, सामाजिक संरचना, आवासीय स्थिति और विभिन्न वर्गों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आते हैं. यही आंकड़े भविष्य की नीतियों और विकास योजनाओं के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं.

पोस्टकार्ड की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

जनगणना के महत्व को देखते हुए सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है. डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ-साथ पारंपरिक संचार माध्यमों के इतिहास को भी लोगों के सामने लाया जा रहा है. ऑड्रे हाउस में आयोजित यह प्रदर्शनी इसी प्रयास का हिस्सा है, जहां लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में पोस्ट कार्ड ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.