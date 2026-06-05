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डिजिटल युग में भी पोस्ट कार्ड की प्रासंगिकता बरकरार, जनगणना जागरूकता प्रदर्शनी में दिखा इतिहास

रांची के ऑड्रे हाउस में जनगणना से जुड़े पोस्टकार्ड और डाक सामग्री की एक प्रदर्शनी लगाई गई.

Audrey House in Ranchi
प्रदर्शनी के दौरान गणमान्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 5, 2026 at 1:37 PM IST

4 Min Read
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रांची: आज का दौर पूरी तरह डिजिटल तकनीक का है, मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं कुछ ही सेकंड में लोगों तक पहुंच जाती हैं. सरकारी योजनाओं से लेकर महत्वपूर्ण घोषणाओं तक, अधिकांश जानकारी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की जाती है. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों तक संदेश और सूचनाएं पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद और सुलभ माध्यम पोस्ट कार्ड हुआ करता था. यही वजह है कि देश की जनगणना जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भी पोस्ट कार्ड की अहम भूमिका रही है. इसी ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से रांची के ऑड्रे हाउस में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया.

प्रदर्शनी में विभिन्न दशकों में हुई जनगणना से जुड़े पोस्ट कार्ड, डाक सामग्री और जागरूकता अभियानों को चलचित्र एवं चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया. यहां आने वाले लोगों को बताया गया कि डिजिटल तकनीक के अभाव वाले दौर में सरकार किस प्रकार पोस्ट कार्ड के जरिए जनगणना से संबंधित सूचनाएं, संदेश और जागरूकता सामग्री आम लोगों तक पहुंचाती थी. प्रदर्शनी में यह भी दर्शाया गया कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक सरकारी सूचनाएं पहुंचाने में डाक विभाग और पोस्ट कार्ड की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी.

पोस्टकार्ड और डाक सामग्री की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

देश में फिलहाल जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पहले चरण में मकानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद आबादी की गणना का कार्य होगा. जनगणना किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक योजनाओं की आधारशिला मानी जाती है. इसके माध्यम से आबादी, सामाजिक संरचना, आवासीय स्थिति और विभिन्न वर्गों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आते हैं. यही आंकड़े भविष्य की नीतियों और विकास योजनाओं के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं.

Audrey House in Ranchi
पोस्टकार्ड की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

जनगणना के महत्व को देखते हुए सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है. डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ-साथ पारंपरिक संचार माध्यमों के इतिहास को भी लोगों के सामने लाया जा रहा है. ऑड्रे हाउस में आयोजित यह प्रदर्शनी इसी प्रयास का हिस्सा है, जहां लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में पोस्ट कार्ड ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

Audrey House in Ranchi
पोस्टकार्ड की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

शिक्षाविद् विकास कुमार ने कहा कि डिजिटल युग में संचार के साधन भले ही बदल गए हों, लेकिन पोस्ट कार्ड का ऐतिहासिक महत्व कम नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब जनगणना, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी अभियानों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम पोस्ट कार्ड ही था.

Audrey House in Ranchi
पोस्टकार्ड की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

फिल्म मेकर मेघनाथ ने कहा, जनगणना केवल आबादी गिनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश की विकास योजनाओं का आधार भी है. पहले के दौर में पोस्ट कार्ड और डाक व्यवस्था लोगों तक सूचना पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम थे. जनगणना से जुड़े संदेशों और जागरूकता अभियानों में पोस्ट कार्ड की बड़ी भूमिका रही है. आज भले ही डिजिटल माध्यमों ने इसकी जगह ले ली हो, लेकिन इतिहास में पोस्ट कार्ड का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है. ऐसी प्रदर्शनी नई पीढ़ी को यह समझने का अवसर देती है कि सूचना संचार के पारंपरिक साधनों ने देश निर्माण में किस तरह योगदान दिया है.

Audrey House in Ranchi
पोस्टकार्ड की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को यह जानने का अवसर मिलता है कि आधुनिक तकनीक से पहले संचार व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती थी और उसमें डाक विभाग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी.

Audrey House in Ranchi
पोस्टकार्ड की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में छात्र, शोधार्थी, इतिहास प्रेमी और आम नागरिक पहुंचे. आयोजन का उद्देश्य केवल जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि संचार के पारंपरिक माध्यमों के ऐतिहासिक महत्व से भी लोगों को परिचित कराना था. डिजिटल युग में भले ही पोस्ट कार्ड का उपयोग कम हुआ हो, लेकिन देश के प्रशासनिक और सामाजिक इतिहास में उसका योगदान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है.

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