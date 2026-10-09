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वाराणसी में पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी 500 किताबों की प्रदर्शनी; 'नमो बुक फेस्ट' में उमड़ रहे जेन-जी, जेन-अल्फा

वाराणसी में पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी 500 किताबों की प्रदर्शनी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जीवन से जुड़ी 500 किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई है. इसके लिए 'नमो बुक फेस्ट' का आयोजन किया गया है. इस प्रदर्शनी को अलग-अलग भागों में बांटा गया है. कहीं पर सिक्योरिटी पॉलिसी तो कहीं पर फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी की किताबें हैं. कहीं पर उनके जीवन और आदर्शो को लेकर तो कहीं पर सामाजिक फैसले और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी किताबें हैं.

इस बुक फेस्टिवल का आयोजन पीएम मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर किया गया है. वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यह प्रदर्शनी लगी है. यहां पर बड़े-बड़े साहित्यकार युवाओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं. इसके लिए संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है. वहीं, दूसरी ओर स्कूली बच्चे फेस्टिवल के जरिए पीएम मोदी के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू को जान और समझ रहे हैं.

वाराणसी में पीएम मोदी पर लिखी किताबों की प्रदर्शनी. (Video Credit: ETV Bharat) पीएम मोदी जैसा कोई नहीं: प्रदर्शनी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक देश में ऐसा कोई राजनेता नहीं है, जो इतने सालों तक उच्च पद पर बैठकर जनता की सेवा करता रहा हो. साथ हीं खुद को प्रधान सेवक कहता हो. अपने सेवा काल में पीएम मोदी ने राज्य और देश के जनता की सेवा में जो भी योगदान दिया, सुरक्षा को लेकर, राजनीतिक सफर को लेकर जो भी बिंदु रहे, उनको इस प्रदर्शनी में किताबों के जरिए लोगों तक प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने कहा कि इसमें जेन-जी, जेन-अल्फा बढ़-चढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं. यदि आप देखेंगे तो यहां पर स्कूल के बच्चे स्कूली यूनिफॉर्म में विद्यालय पूरा करके यहां पहुंचे हैं और वह इन किताबों के जरिए पीएम मोदी के जीवन को जान और समझ रहे हैं. यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं. वह युवाओं के जरिए ही धरातल पर उतर सकती है और इसके तहत यहां पर बुक प्रदर्शनी लगाई गई है. वाराणसी में प्रदर्शनी. (Photo Credit: ETV Bharat)