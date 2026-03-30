Xpo Originals GI महोत्सव में देशभर के 100 जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी, खासियत जानकर रह जाएंगे हैरान
Xpo Originals GI महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भाग लिया और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 12:12 PM IST
शिमला: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत शिमला के पीटरहॉफ होटल में 'Xpo Originals GI महोत्सव' का आयोजन किया गया. इस महोत्सव में 45 स्टॉल्स के माध्यम से देशभर के 100 जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) प्रमाणित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई. इस अवसर पर केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) डॉ. रजनीश (आईएएस) और हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर. डी. नजीम विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस महोत्सव के माध्यम से देशभर के प्रसिद्ध GI टैग उत्पादों की खासियत से लोग रूबरू हुए.
शिमला में Xpo Originals GI महोत्सव
डॉ. रजनीश ने कहा कि, "जीआई उत्पाद भारतीय एमएसएमई के लिए तेजी से उभरता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र है. इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान, प्रामाणिकता और सांस्कृतिक महत्व के कारण देश ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों में भी इनकी मांग लगातार बढ़ रही है. जीआई उत्पादों को बढ़ावा देना न केवल एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है, बल्कि पारंपरिक ज्ञान और शिल्पकला के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाता है."
देशभर के GI टैग उत्पादों की प्रदर्शनी
प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कारीगर, उत्पादक और विक्रेता शामिल हुए. यहां Agates of Cambay, Baluchari साड़ियां, भागलपुर सिल्क, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की करवाट कटी (Karvath Kati) साड़ियां ( पारंपरिक, हस्तनिर्मित तसर रेशम और सूती साड़ी) जैसे विशेष उत्पादों के साथ-साथ मणिपुर के प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद- Chak Hao (ब्लैक राइस), तामेंगलोंग संतरा (Tamenglong Orange), Sirarakhong Hathei (मिर्च) और कचाई नींबू (Kachai Lemon) की खासियत से लोग रूबरू हुए. इसके अलावा हैंडलूम साड़ियां, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर, मसाले, सिरप, फुटवियर, फल और खिलौनों की विस्तृत श्रृंखला भी प्रदर्शित की गई.
प्रदर्शनी में शामिल GI टैग उत्पाद की खासियत?
- जेमस्टोन क्राफ्ट, कैम्बे: गुजरात का सदियों पुराना जेमस्टोन क्राफ्ट, कैम्बे खंभात (Agates of Cambay) के एगेट्स को वर्ष 2008 में इसकी अनोखी, पारंपरिक कारीगरी तकनीकों के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग (GI नंबर 80) प्रदान किया गया था.
- बालुचारी साड़ियां: पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध बालुचारी साड़ियों को उनकी प्रामाणिकता और विशिष्ट उत्पत्ति के लिए GI Tag प्राप्त है. यह साड़ी एक अनूठी पारंपरिक कला व अपनी महीन रेशम बुनाई और पल्लू पर रामायण-महाभारत के दृश्यों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है.
- भागलपुरी सिल्क: बिहार के भागलपुर में बनने वाले प्रसिद्ध भागलपुरी सिल्क (तसर सिल्क) को वर्ष 2012 में GI टैग प्रदान किया गया था. यह साड़ी अपनी अनूठी कोमलता और प्राकृतिक चमक के लिए प्रसिद्ध है.
- करवट कटी साड़ी: करवट कटी (Karvath Kati) साड़ियां महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट साड़ियां हैं. इसे वर्ष 2017 में GI टैग प्रदान किया गया था. यह साड़ी तसर सिल्क और अपनी आरी जैसे बॉर्डर के लिए प्रसिद्ध है, जो रामटेक मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित हैं.
- चाक-हाओ ब्लैक राइस: चाक-हाओ (Chak-Hao) मणिपुर का प्रसिद्ध एक सुगंधित काला चिपचिपा चावल है. इसे वर्ष 2020 में GI Tag प्रदान किया गया. यह अपनी हाई न्यूट्रिशन कैपेसिटी और विशिष्ट स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है. इसे मणिपुर और नागालैंड में उगाया जाता है.
- तामेंगलोंग संतरे: मणिपुर के प्रसिद्ध तामेंगलोंग संतरे (Tamenglong Orange) को वर्ष 2021 में GI Tag प्रदान किया गया था. यह रसीला, सुगंधित और अपनी अनूठी मिठास-खटास के लिए प्रसिद्ध है. इसे मुख्य रूप से तामेंगलोंग जिले में उगाया जाता है.
- हथेई मिर्च: मणिपुर के उखरुल जिले की प्रसिद्ध सिरारखोंग हथेई मिर्च (Sirarakhong Hathei) अपनी विशिष्ट गंध, सुर्ख लाल रंग और हल्के तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है. इसे वर्ष 2021 में GI टैग प्रदान किया गया था. यह सिरारखोंग गांव में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसल है.
- कचाई नींबू: मणिपुर के उखरुल जिले के काछई गांव में उगाए जाने वाले कचाई नींबू (Kachai Lemon) को वर्ष 2014 में GI Tag प्रदान किया गया था. यह नींबू एस्कॉर्बिक एसिड का एक समृद्ध स्रोत है. इसमें 45-51 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर रस होता है.
GI उत्पादों को बढ़ावा देने और सीधे बाजार उपलब्ध कराने पर जोर
प्रदर्शनी में आए लोगों ने उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता की सराहना करते हुए कारीगरों से सीधे जुड़कर खरीदारी करने के अनुभव को विशेष रूप से पसंद किया. यह महोत्सव एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित एक पहल है, जिसे इंडिया एसएमई फोरम द्वारा आयोजित और CIPRPF द्वारा क्यूरेट किया गया. इसका उद्देश्य जीआई उत्पादों को बढ़ावा देना और कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों को सीधे बाजार उपलब्ध कराना है.
वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर. डी. नजीम ने कहा कि, "ऐसे आयोजन जीआई उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए अत्यंत प्रभावशाली हैं. जीआई को बढ़ावा देने से आर्थिक विकास के लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचते हैं, जिससे एक समावेशी समाज का निर्माण होता है. इससे कारीगरों, शिल्पकारों, किसानों और कृषि उत्पादकों को सीधे लाभ मिलता है. सभी उत्पाद जीआई प्रमाणित हैं, जो उनकी उच्च गुणवत्ता, प्रामाणिकता और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं."
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