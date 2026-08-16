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दिव्यांग छात्रों के लिए रिसर्च सेंटर की कवायद, राज्य सरकार से नहीं हो रहा समन्वय

उत्तराखंड में दिव्यांगजन छात्रों के लिए रिसर्च सेंटर स्थापित करने की इच्छा फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही है.

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दिव्यांग छात्रों के लिए रिसर्च सेंटर की कवायद (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2026 at 6:52 AM IST

3 Min Read
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देहरादून: राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का उत्तराखंड में रिसर्च सेंटर से जुड़ा सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है. यह स्थिति भारत सरकार के इस संस्थान और उत्तराखंड सरकार के बीच समन्वय ना होने के कारण बनी हुई है. खास बात यह है कि इसको लेकर पूर्व में एक बार बातचीत हो चुकी है लेकिन उसे पर बात आगे नहीं बढ़ पाई है.

दरअसल प्रदेश में दूर दराज क्षेत्र के दिव्यांगजनो को भी शैक्षणिक रूप से बेहतर सुविधाएं देने की मनसा के साथ राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में रिसर्च सेंटर बनाने की कोशिशे की जा रही है। इस कड़ी में काशीपुर, रुद्रपुर या हल्द्वानी क्षेत्र में इस केंद्र को स्थापित करने की मंशा NIEPVD संस्थान की है. लेकिन जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिल पाने के कारण फिलहाल इस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया है.

दिव्यांग छात्रों के लिए रिसर्च सेंटर की कवायद (Video-ETV Bharat)

पूर्व में इसको लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से समन्वय ना होने के कारण इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई. हालांकि उन्हें अभी उम्मीद है कि इस मामले में सरकार की तरफ से पहल होती है तो दिव्यांगजन छात्रों के लिए एक बेहतर संस्थान खुल पाएगा.
-विनोद कुमार केन, प्रभारी निदेशक, NIEPVD-

राज्य की भौगोलिक स्थिति बेहद विषम है, ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र के दिव्यांग छात्रों का देहरादून या दूसरे क्षेत्रों में शैक्षणिक कार्यों के लिए आना काफी मुश्किल होता है इसी बात को समझते हुए कुमाऊं के कुछ शहरों में से किसी एक में कंपोजिट रिसर्च सेंटर खोलने की इच्छा जताई गई है. इस रिसर्च सेंटर में किसी भी श्रेणी के दिव्यांगजन को हर तरह की सुविधा दी जाएगी.

उनके शैक्षणिक कार्य से लेकर उन्हें इक्विपमेंट दिए जाने तक का भी इस केंद्र में काम हो सकेगा. यही नहीं दिव्यांगजन छात्रों की काउंसलिंग तक भी इस रिसर्च सेंटर में हो सकेगी. इस मामले में फिलहाल संस्थान के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है. हालांकि यह मामला समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग ने इसमें गंभीरता दिखाकर हर तरह की मदद करने की बात कही है.

दरअसल अल्पसंख्यक विभाग की रुद्रपुर में जमीन मौजूद है, जिस पर निर्माण कार्य भी किया गया है. फिलहाल इस जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है और इसलिए NIEPVD के निदेशक ने अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव से भी बात की है. इस मामले में अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव पराग मधुकर ने ईटीवी भारत संवाददाता से बात करते हुए कहा कि इस मामले में संस्थान के निदेशक ने संपर्क किया है और किसी भी तरह की मदद के लिए विभाग तैयार है.

पढ़ें-NIEPVD में दिव्यांगजन छात्रों का टूटा सब्र, लंबित मांगों पर आंदोलन तेज, क्लास छोड़ किया प्रदर्शन

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