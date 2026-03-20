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Exercise Jal Vijay : तेज गति और सटीक रणनीति, भारतीय सेना की खड़गा कोर ने दिखाई ताकत

जैसलमेर: इंडियन आर्मी की खड़गा कोर (Kharga Corps) ने 'एक्सरसाइज जल विजय' के तहत राजस्थान के रेगिस्थान में प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी नहर के जल क्षेत्र में अपनी युद्धक क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया. इस दौरान फाइटिंग फॉर्मेशन ने पानी जैसी चुनौतीपूर्ण बाधा को पार करते हुए तेज गति और सटीक रणनीति का बेहतरीन परिचय दिया.

जल अवरोध पार करने की क्षमता का परीक्षण : अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जल अवरोधों को पार करने की रणनीतियों को परखना और युद्ध जैसी परिस्थितियों में तेज़ी से आगे बढ़ने की क्षमता को सुनिश्चित करना था. सैनिकों ने आधुनिक उपकरणों और सुनियोजित रणनीति के साथ नहर को पार किया, जिससे उनकी तकनीकी दक्षता और तालमेल साफ नजर आया.

उभयचर क्षमता का शानदार प्रदर्शन : इस दौरान खड़गा कोर ने अपनी उभयचर (Amphibious) क्षमता का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. यह क्षमता सेना को रेगिस्तानी और जलयुक्त दोनों तरह के इलाकों में प्रभावी ढंग से ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है. अभ्यास के जरिए यह साबित हुआ कि सेना हर प्रकार के भू-भाग में समान रूप से दक्ष है.