Exercise Jal Vijay : तेज गति और सटीक रणनीति, भारतीय सेना की खड़गा कोर ने दिखाई ताकत
भारतीय सेना की खड़गा कोर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के जल क्षेत्र में अपनी युद्धक क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया.
Published : March 20, 2026 at 9:35 PM IST
जैसलमेर: इंडियन आर्मी की खड़गा कोर (Kharga Corps) ने 'एक्सरसाइज जल विजय' के तहत राजस्थान के रेगिस्थान में प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी नहर के जल क्षेत्र में अपनी युद्धक क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया. इस दौरान फाइटिंग फॉर्मेशन ने पानी जैसी चुनौतीपूर्ण बाधा को पार करते हुए तेज गति और सटीक रणनीति का बेहतरीन परिचय दिया.
जल अवरोध पार करने की क्षमता का परीक्षण : अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जल अवरोधों को पार करने की रणनीतियों को परखना और युद्ध जैसी परिस्थितियों में तेज़ी से आगे बढ़ने की क्षमता को सुनिश्चित करना था. सैनिकों ने आधुनिक उपकरणों और सुनियोजित रणनीति के साथ नहर को पार किया, जिससे उनकी तकनीकी दक्षता और तालमेल साफ नजर आया.
March 20, 2026
उभयचर क्षमता का शानदार प्रदर्शन : इस दौरान खड़गा कोर ने अपनी उभयचर (Amphibious) क्षमता का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. यह क्षमता सेना को रेगिस्तानी और जलयुक्त दोनों तरह के इलाकों में प्रभावी ढंग से ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है. अभ्यास के जरिए यह साबित हुआ कि सेना हर प्रकार के भू-भाग में समान रूप से दक्ष है.
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हर चुनौती से पार पाने का संकल्प : अभ्यास के अंत में सेना का संदेश स्पष्ट रहा कि कोई भी बाधा उनके हौसले को रोक नहीं सकती. 'कोई बाधा बहुत बड़ी नहीं, कोई भू-भाग बहुत कठिन नहीं' के जज्बे के साथ खड़गा कोर हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार है.
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देश की सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता : यह सैन्य अभ्यास न केवल सेना की तैयारियों को मजबूत करता है, बल्कि देश की सुरक्षा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. खड़गा कोर का यह प्रदर्शन आने वाली चुनौतियों के लिए उनकी उच्च स्तर की युद्ध तत्परता का प्रमाण है.