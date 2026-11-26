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कानपुर मंडल में अभियोजन का काम बेहतर; निदेशक बोले- परेशानियां सरकार को बताएंगे

अभियोजन निदेशक ललित मुद्गल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: अभियोजन निदेशक ललित मुद्गल ने अभियोजन कार्यालय में समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कानपुर की बात हो या कानपुर मंडल की बात हो, अभियोजन संबंधी जो काम हैं, उनकी समीक्षा की गई.

उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान ये देखा गया कि जो सरकार की प्राथमिकता वाले मामले हैं. चाहे आपराधिक मामले शामिल हों या आपराधिक न्याय प्रशासन के मामले हों, सभी में अभियोजन की ओर से बेहतर काम किया गया है. समय से सभी मामलों का निस्तारण कराया गया है. एक तरह से कहें तो यहां पर रिमार्केबल काम देखने को मिला है.