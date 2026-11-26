कानपुर मंडल में अभियोजन का काम बेहतर; निदेशक बोले- परेशानियां सरकार को बताएंगे
अभियोजन निदेशक ने यह भी कहा अपना पक्ष हमेशा सटीक तथ्यों व साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:05 AM IST
कानपुर: अभियोजन निदेशक ललित मुद्गल ने अभियोजन कार्यालय में समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कानपुर की बात हो या कानपुर मंडल की बात हो, अभियोजन संबंधी जो काम हैं, उनकी समीक्षा की गई.
उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान ये देखा गया कि जो सरकार की प्राथमिकता वाले मामले हैं. चाहे आपराधिक मामले शामिल हों या आपराधिक न्याय प्रशासन के मामले हों, सभी में अभियोजन की ओर से बेहतर काम किया गया है. समय से सभी मामलों का निस्तारण कराया गया है. एक तरह से कहें तो यहां पर रिमार्केबल काम देखने को मिला है.
निदेशक अभियोजन ललित मुद्गल ने कहा कि अभियोजन संबंधी मामलों में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती. न ही देरी से प्रकरण के निस्तारण की अनुमति दी जाती है. इसलिए जो काम हो रहे हैं, उनमें तय समय से सारी कार्रवाई की जा रही है.
परेशानियों को सरकार के समक्ष रखेंगे: निदेशक अभियोजन ललित मुद्गल ने कहा कि कुछ ऐसे मामलों की जानकारियां मिली हैं, जिनमें अभियोजन पक्ष को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. उनके जो कारण हैं, वह सरकार के समक्ष रखेंगे. ताकि मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द हो. सभी तरह की बाधाएं दूर हों.
निदेशक अभियोजन ने बुधवार को संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय में मौजूद विशेष लोक अभियोजन सदस्यों से कई मामलों पर विस्तार से बात की. कहा कि किसी भी तरह की समस्या को कभी भी साझा कर सकते हैं.
अगर किसी गंभीर मामले में सरकार की ओर से मदद की आवश्यकता होगी, तो वह भी कराई जाएगी. यह भी कहा अपना पक्ष हमेशा सटीक तथ्यों व साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करें.
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