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इलाहाबाद हाईकोर्ट; एम्स गोरखपुर की एमबीबीएस छात्रा के मामले की जांच कार्यकारी निदेशक को, मांगी रिपोर्ट

याचिका में डीन (एकेडमिक) के 25 जनवरी 2024 एवं गत 26 मार्च के आदेशों को चुनौती दी गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 10:02 PM IST

3 Min Read
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ मेजर जनरल डॉ विभा दत्ता को एक एमबीबीएस छात्रा की शिकायतों की जांच कर तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने दिया है.

याचिका में डीन (एकेडमिक) के 25 जनवरी 2024 एवं गत 26 मार्च के आदेशों को चुनौती दी गई है. छात्रा का कहना है कि पहले सेमेस्टर के दौरान चिकित्सीय कारणों से वह उपस्थिति पूरी नहीं कर सकी क्योंकि उनके पिता उस समय बिस्तर पर थे और अब भी बीमार हैं.

उसका यह भी कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य छात्रों को उपस्थिति में छूट दी गई, ग्रेस मार्क्स देकर अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया गया, कुछ अन्य छात्रों को शर्तें पूरी न करने के बावजूद प्रोफेशनल परीक्षाओं में बैठने दिया गया लेकिन समान परिस्थितियों में होने के बावजूद याची को यह राहत नहीं दी गई. सुनवाई के दौरान डीन (एकेडमिक) डॉ महिमा मित्तल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित रहीं.

कोर्ट ने माना कि मामला मुख्य तौर पर शैक्षणिक व संस्थागत रिकॉर्ड से जुड़ा है इसलिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान के किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराना उचित होगा. डीन व विपक्षी ने इस पर सहमति जताई कि जांच कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉ विभा दत्ता को सौंपी जाए, यह नाम याची ही ने सुझाया था.

कोर्ट ने कहा कि मेजर जनरल डॉ विभा दत्ता याची को सुनवाई का पूरा अवसर देंगी और संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेंगी. वह यह सुझाव देंगी कि छात्रा को किस सेमेस्टर में रखा जाए, किस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, और किस बैच के साथ उसकी पढ़ाई जारी रहे. जांच के दौरान किसी अन्य छात्र का रिकॉर्ड देखा जाता है तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और केवल रोल नंबर या अन्य तटस्थ पहचान से उसका उल्लेख होगा.

कोर्ट ने डीन एकेडमिक को जांच में पूरा सहयोग करने व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर पेश की जानी है. साथ ही यह सुझाव भी दिया जाएगा कि छात्रा के हित में सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब तक मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी गई है और जांच रिपोर्ट केवल न्यायालय की सहायता के लिए मंगाई गई है. इससे मामले का कोई मुद्दा स्वतः तय नहीं होगा.

यह भी पढ़ें : पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; कहा- "आदेशों का पालन नहीं किया जाता और जांच भी सही तरीके से नहीं होती"

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