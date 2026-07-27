IIT ISM में माइनिंग अधिकारियों के लिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज, आधुनिक माइनिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उन्नत ट्रेनिंग
IIT-ISM धनबाद में माइनिंग अधिकारियों के लिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई.
Published : July 27, 2026 at 8:48 PM IST
धनबाद: देश के खनन क्षेत्र को तकनीक और बेहतर प्रबंधन से जोड़ने की दिशा में धनबाद स्थित आईआईटी (आईएसएम) ने एक और अहम पहल की है. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर के अधिकारियों के लिए सोमवार से पांच दिवसीय कार्यकारी विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को आधुनिक माइनिंग तकनीकों, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय योजना और डिजिटल सिमुलेशन टूल्स से दक्ष बनाना है.
आईआईटी (आईएसएम) के प्रबंधन अध्ययन एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 27 से 31 जुलाई तक आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने किया. इस अवसर पर डीन प्रो. केका ओझा, विभागाध्यक्ष प्रो. जे.के. पटनायक, प्रो. धीरज कुमार सहित संस्थान के कई वरिष्ठ शिक्षक मौजूद रहे.
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि बदलते दौर में खनन उद्योग तेजी से तकनीक आधारित और डेटा संचालित हो रहा है. ऐसे में सफल परियोजना क्रियान्वयन के लिए प्रभावी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वित्तीय अनुशासन और आधुनिक तकनीकों की समझ बेहद आवश्यक है. उन्होंने कहा कि उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच इस तरह का सहयोग भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
पांच दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान कुल 18 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे. इन सत्रों में प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, जोखिम प्रबंधन, सिमुलेशन मॉडलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, सोशल कॉस्ट-बेनेफिट एनालिसिस, मानव संसाधन प्रबंधन तथा सतत एवं आधुनिक माइनिंग प्रोजेक्ट्स जैसे विषयों पर विशेषज्ञ विस्तृत जानकारी देंगे.
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसईसीएल बिलासपुर के 20 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. ये अधिकारी माइनिंग, वित्त, पर्यावरण, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट जैसे विभिन्न विभागों से जुड़े हैं. कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें नई प्रबंधन रणनीतियों और आधुनिक कार्यप्रणालियों से परिचित कराना है.
कार्यक्रम का समन्वयन प्रबंधन अध्ययन एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग की प्रो. रश्मि सिंह और प्रो. नीलाद्रि दास कर रहे हैं. संस्थान का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग और अकादमिक जगत के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश के खनन क्षेत्र में दक्ष, तकनीक-सक्षम और बेहतर प्रबंधन प्रणाली विकसित करने में अहम भूमिका निभाएंगे.
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