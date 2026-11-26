उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की कार्यकारिणी परिषद गठित, कैफुल वरा अंसारी फिर बने चेयरमैन
दोबारा यह अहम जिम्मेदारी मिलने पर चौधरी कैफुल वरा अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:40 PM IST
लखनऊ : प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की कार्यकारिणी परिषद के गठन को स्वीकृति दे दी है. परिषद में गोरखपुर के चौधरी कैफुल वरा अंसारी को एक बार फिर चेयरमैन (गैर सरकारी सदस्य) नामित किया गया है. परिषद में वित्त, भाषा और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. हिन्दी संस्थान के कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष, उर्दू शिक्षा निदेशालय के निदेशक और उर्दू अकादमी के सचिव पदेन सदस्य बनाए गए हैं.
इनके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभागाध्यक्ष भी पदेन सदस्य होंगे. गैर सरकारी सदस्यों में लखनऊ के मो. नईम, खुर्शीद आलम और शादाब आलम, बिजनौर के डॉ. इमरान सलमानी, पीलीभीत की फरहा नाज, फतेहपुर के मोईन अहमद खान, बुलंदशहर के नदीम अख्तर, संत कबीर नगर के जिरगाम खान, रामपुर के वसीम खान, अमरोहा के महमूद हसन उर्फ बब्बू मंसूरी, अंबेडकरनगर की चांदनी बानो और मऊ के जुलकर नैन अंसारी शामिल हैं.
दोबारा यह अहम जिम्मेदारी मिलने पर चौधरी कैफुल वरा अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी उन पर भरोसा किया था और उन्होंने पिछले कार्यकाल में उस भरोसे पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास किया. अब मिले नए अवसर पर भी वे मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
अधूरे कार्यों को गति देने पर जोर : कैफुल वरा अंसारी ने कहा कि दूसरे कार्यकाल में उनकी पहली प्राथमिकता अकादमी के लंबित कार्यों को पूरा करना होगा. प्रकाशन के लिए रुकी पुस्तकों के काम में तेजी लाई जाएगी. बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, पुस्तकों पर पुरस्कार और लेखकों-साहित्यकारों के सम्मान से जुड़ी लंबित योजनाएं भी प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराई जाएंगी. साहित्यकारों को दी जाने वाली पेंशन का दायरा बढ़ाने और लेखकों की पांडुलिपियों के प्रकाशन को गति देने के लिए भी प्रभावी प्रयास होंगे.
संगोष्ठी और पुस्तक प्रकाशन की योजना : उन्होंने बताया कि उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए अकादमी के बैनर तले एक बड़ी साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित करने की योजना है. साथ ही महान साहित्यकारों और शायरों के जीवन व साहित्यिक योगदान पर महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित करना भी उनकी प्राथमिकताओं में है.
कर्मचारियों की समस्याओं पर भी ध्यान : अकादमी के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और अधूरी मांगों के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और नामित सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल, संवाद और आपसी सहयोग से समस्याएं सुलझाई जाएंगी, ताकि अकादमी का कामकाज सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से चल सके. कैफुल वरा अंसारी ने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और साहित्यकारों, लेखकों, नामित सदस्यों व कर्मचारियों के सहयोग से उर्दू अकादमी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी और उर्दू भाषा-साहित्य के विकास व संवर्धन के लिए ठोस काम होगा.
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