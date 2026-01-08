गोरखपुर के DDU में संविदा पर होगी 23 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, कार्यपरिषद की बैठक में लगी मुहर
बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी.
Published : January 8, 2026 at 8:22 PM IST
Updated : January 8, 2026 at 8:27 PM IST
गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) के प्रशासनिक भवन के समिति कक्ष में गुरुवार को कार्यपरिषद की बैठक हुई. बैठक में विभागों के लिए जरूरी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का फैसला लिया गया.
बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की. कार्यपरिषद ने स्ववित्तपोषित विभागों में सहायक आचार्य (संविदा) की नियुक्ति के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी उसके अनुसार, स्वीकृत प्रस्ताव के अंतर्गत कुल 23 सहायक आचार्यों (संविदा) की नियुक्ति की जाएगी.
डीडीयू के मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, विभागवार स्वीकृत पदों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) में 12 पद, फार्मेसी में पांच पद, कृषि में चार पद और बीकॉम (बैंकिंग एवं इंश्योरेंस) में दो पद शामिल हैं.
इस अवसर पर कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि इन नियुक्तियों से स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी. विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अकादमिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय रोजगारपरक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रभावी संचालन के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह निर्णय अकादमिक गुणवत्ता को नई गति प्रदान करेगा.
उन्होंने कहा कि जिनकी नियुक्ति की जाएगी वह अधिकतम चालीस हजार रुपये मासिक प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने बैठक में शासन के निर्देशों के अनुरूप ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ की नियुक्ति प्रक्रिया से भी कार्यपरिषद को अवगत कराया. जिसकी नियुक्ति को भी पूरा किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय के लोगों में विश्वविद्यालय के नाम के लेखन में महत्वपूर्ण परिवर्तन को भी स्वीकृति प्रदान की गई. अब विश्वविद्यालय का नाम डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्थान पर दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा.
12 महाविद्यालयों को 28 पाठ्यक्रमों की स्थायी सम्बद्धता : कार्यपरिषद ने सम्बद्धता समिति के निर्णय के क्रम में 12 महाविद्यालयों को कुल 28 पाठ्यक्रमों के लिये स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. साथ ही एक महाविद्यालय को एक वर्ष का अस्थायी विस्तार भी स्वीकृत किया गया. यह निर्णय उच्च शिक्षा के मानकों को सुदृढ़ करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
