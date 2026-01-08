ETV Bharat / state

गोरखपुर के DDU में संविदा पर होगी 23 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, कार्यपरिषद की बैठक में लगी मुहर

प्रशासनिक भवन के समिति कक्ष में कार्यपरिषद की बैठक ( Photo credit: University Media Cell )

गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) के प्रशासनिक भवन के समिति कक्ष में गुरुवार को कार्यपरिषद की बैठक हुई. बैठक में विभागों के लिए जरूरी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का फैसला लिया गया. बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की. कार्यपरिषद ने स्ववित्तपोषित विभागों में सहायक आचार्य (संविदा) की नियुक्ति के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी उसके अनुसार, स्वीकृत प्रस्ताव के अंतर्गत कुल 23 सहायक आचार्यों (संविदा) की नियुक्ति की जाएगी.



डीडीयू के मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, विभागवार स्वीकृत पदों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) में 12 पद, फार्मेसी में पांच पद, कृषि में चार पद और बीकॉम (बैंकिंग एवं इंश्योरेंस) में दो पद शामिल हैं.