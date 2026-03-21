ETV Bharat / state

भाजपा संगठन सुस्त! मोर्चों की टीम गठन में देरी पर उठे सवाल, प्रदेश अध्यक्ष बोले- प्रक्रिया अंतिम चरण में

इनमें से ज्यादातर मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कई मोर्चों की प्रदेश व जिला कार्यकारिणी (टीम) अभी पूरी तरह घोषित नहीं हुई है.

राजनीति के जानकारों का कहना है कि मोर्चों के अध्यक्ष घोषित होने के बाद उम्मीद थी कि जल्द ही जिला और प्रदेश स्तर पर नई टीमों की घोषणा होगी, जिससे संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आएगी, लेकिन वर्तमान में न तो पुरानी टीम पूरी तरह सक्रिय है और न ही नई टीम बन पाई है. इस देरी का सीधा असर पार्टी के अभियान और जमीनी कार्यक्रमों पर पड़ रहा है. पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन मुख्य मोर्चों की टीम नहीं बनने से कार्यकर्ताओं में मायूसी होने लगी है. इस देरी के पीछे आंतरिक समन्वय को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. माना जा रहा है कि अलग-अलग स्तर पर पदाधिकारियों के चयन को लेकर सहमति बनाने में समय लग रहा है.

इसी प्रकार अन्य संगठनों में न तो पुरानी टीम पूरी तरह सक्रिय है और न ही नई टीम अस्तित्व में आ पाई है. ऐसे में पार्टी के कई कार्यक्रम और अभियान धीमी गति से चल रहे हैं. प्रदेश में पार्टी के विभिन्न मोर्चों युवा, महिला और किसान मोर्चा के अध्यक्षों की नियुक्ति हुए करीब तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कार्यकारिणी टीम का गठन नहीं हो पाया है. इस देरी ने पार्टी के अभियान और जमीनी कार्यक्रमों की गति को प्रभावित किया है.

जयपुर: भाजपा में संगठन की रफ्तार को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. भाजपा के आनुषांगिक संगठनों जैसे मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों के अध्यक्ष घोषित होने के बाद उम्मीद थी कि जल्द ही जिला और प्रदेश स्तर पर नई टीमों की घोषणा होगी, जिससे संगठनात्मक गतिविधियां तेज होंगी, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि 20 विभागों में से मात्र तीन विभागों के संयोजक की घोषणा हुई है, बाकी का इंतजार है.

प्रकोष्ठ : राजस्थान में भाजपा के लगभग 19 से 20 प्रकोष्ठ सक्रिय माने जाते हैं. इसमें प्रमुख ये हैं.

विधि प्रकोष्ठ

आर्थिक प्रकोष्ठ

व्यापार प्रकोष्ठ

चिकित्सा प्रकोष्ठ

शिक्षा प्रकोष्ठ

उद्योग प्रकोष्ठ

बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ

इनमें से किसी भी प्रकोष्ठ के संयोजक की घोषणा नहीं हुई है.

विभाग : पार्टी संगठन में 20 विभाग भी होते हैं. इसमें प्रमुख ये हैं.

संगठन विभाग

प्रचार-प्रसार विभाग

मीडिया विभाग

प्रशिक्षण विभाग

चुनाव प्रबंधन विभाग

20 विभागों में से मात्र तीन विभागों के संयोजक की घोषणा हुई है, बाकी का इंतजार है.

मतभेद या सामंजस्य की कमी नहीं : संगठनात्मक ढांचे में देरी का सीधा असर पार्टी की जमीनी पकड़ पर पड़ सकता है, खासकर तब जब आगामी समय में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक अभियान प्रस्तावित हों. मोर्चों की सक्रियता पार्टी के विस्तार और जनसंपर्क के लिए अहम मानी जाती है. समन्वय और आपसी गुटबाजी की अटकलों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद या सामंजस्य की कमी नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि टीम गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही सभी मोर्चों की कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी. राठौड़ के मुताबिक, संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए सोच-समझकर चयन किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है.

ये भी पढ़ें: मदन राठौड़ बोले- कांग्रेस में परिवार फर्स्ट, बीजेपी में नेशन फर्स्ट, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने कही ये बात

जमीनी गतिविधियां पड़ी धीमी : भाजपा मोर्चों की कार्यकारिणी का गठन लंबित होने से पार्टी के कई प्रमुख अभियान प्रभावित हो रहे हैं. इस देरी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान, बूथ सशक्तिकरण अभियान, गांव-ढाणी संपर्क कार्यक्रम और सोशल मीडिया विस्तार अभियान की रफ्तार पर इसका सीधा असर पड़ा है. युवा मोर्चा की निष्क्रियता से नए मतदाताओं तक पहुंच सीमित हुई है, वहीं महिला मोर्चा की सुस्ती से महिला संपर्क और जागरूकता कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं. किसान मोर्चा की अधूरी टीम के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से जुड़ाव कमजोर पड़ा है. इसके अलावा प्रशिक्षण शिविर, जनसभा प्रबंधन और स्थानीय मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम भी धीमे पड़े हैं.

पार्टी के कामकाज में ठहराव: राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी का मानना है कि पार्टी ने संगठनात्मक ढांचा तो खड़ा कर लिया है, लेकिन उसमें सक्रियता और ऊर्जा की कमी साफ नजर आ रही है. उनके अनुसार, 'तोप-बंदूक तो तैयार कर ली गई है, लेकिन उनमें बारूद नहीं भरा गया,' यानी नई टीम का गठन तो हुआ, पर उसे जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से सक्रिय नहीं किया गया. जैमिनी कहते हैं कि पुरानी टीम ने काम लगभग बंद कर दिया है, जबकि नई टीम पूरी तरह से स्थापित और संगठित नहीं हो पाई है. इस कारण पार्टी के कामकाज में ठहराव आ गया है और अपेक्षित गति नहीं मिल रही. आने वाले समय में पंचायत और निकाय चुनाव महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में यदि पार्टी को राजनीतिक लाभ उठाना है, तो उसे जल्द से जल्द अपनी टीम को मजबूत करना होगा. जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर, योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है, अन्यथा, राजनीतिक अभियानों की धार और कमजोर पड़ सकती है, जिससे चुनावी परिणाम प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी. इस मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि मोर्चों की टीम गठन का काम जल्द हो जाएगा. साथ बैठकर निर्णय कर लेंगे. कोई दिक्कत नहीं आएगी.