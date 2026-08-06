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दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए बनेंगे एक्सक्लूसिव शौचालय और लगेंगे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश

दालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी के पुलिस थानों में तैनात महिला पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य, सम्मान और कार्यस्थल पर उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम और सख्त आदेश जारी किया है. अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी थानों में महिला कर्मियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित (एक्सक्लूसिव) शौचालय और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आगामी छह सप्ताह के भीतर शहर के सभी थानों का विस्तृत सर्वे पूरा करने को कहा गया है.

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी, जिसमें पुलिस प्रशासन को उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करना होगा.

आरटीआई के आंकड़ों से हुआ था खुलासा: कोर्ट में दायर यह जनहित याचिका 'जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन' नामक एनजीओ की ओर से उसकी महिला सेल की प्रतिनिधि मुस्कान सिंह बंकुरा के माध्यम से दाखिल की गई थी. याचिका में पिछले साल जुलाई और अगस्त के दौरान आरटीआई के तहत विभिन्न जिलों से जुटाए गए आंकड़ों का हवाला दिया गया था. याचिका के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के विभिन्न जिला यूनिटों और सैकड़ों थानों में महिला स्वच्छता से जुड़े बुनियादी उपकरणों जैसे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, वेस्ट इंसिनरेटर और इसके लिए तय बजट की लगभग पूरी तरह से कमी है.

मानवाधिकारों का हनन: संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करने वाली हजारों महिला पुलिसकर्मियों को बुनियादी स्वच्छता और निजी शौचालयों की सुविधा न मिलना उनके मानवाधिकारों का हनन है. यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत प्रदत्त गरिमा, स्वास्थ्य, निजता और मानवीय कार्यस्थल के मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल है. अदालत ने भी इस बात पर मुहर लगाई कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए ऐसी बुनियादी सुविधाएं होना उनके गरिमापूर्ण जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है. हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला कर्मियों के लिए स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे पुलिस बल में अपनी सेवाएं दे रहीं महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी.

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कोर्ट महिला पुलिसकर्मियों पर आदेश
HC ON FEMALE POLICE BASIC AMENITIES
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