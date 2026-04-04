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झारखंड में गठबंधन की राजनीति में सिकुड़ता गया राजद, जदयू के बिखराव से राजद को लाभ: भोला यादव

राजद नेता तेजस्वी यादव की झारखंड आगमन और बिहार की राजनीति पर राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

BHOLA YADAV IN RANCHI
राजद राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 4, 2026 at 8:52 PM IST

4 Min Read
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रांची: राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रविवार 5 अप्रैल को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रांची पहुंचेंगे. कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जहां उनका अभिनंदन होगा. इसके साथ ही कार्निवल बैंकेट हॉल में तेजस्वी यादव झारखंड राजद के प्रदेश और जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस मैराथन बैठक में राजद को मजबूत करने और संगठन विस्तार पर चर्चा करेंगे.

तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पहली झारखंड यात्रा को लेकर राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है. राजधानी बैनर, होर्डिंग्स और तोरण द्वार से पट गई है. इसके साथ ही राजद के कई बड़े नेता रांची पहुंच चुके हैं. उत्साह भरे माहौल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेहद करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव से झारखंड बिहार की राजनीति पर ईटीवी भारत संवाददाता उपेंद्र कुमार ने खास बातचीत की.

राजद के राष्ट्रीय महासचिव से ईटीवी भारत संवाददाता की खास बातचीत (ईटीवी भारत)

झारखंड के 20-22 जिलों में हमारा मजबूत जनाधार: भोला यादव

राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि उनके नेता तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंच रहे हैं. पार्टी के नेता उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार है और पार्टी भी झारखंड में अपना संगठन को धार देने की तैयारी में है. भोला यादव ने कहा कि झारखंड के 20-22 जिलों में राजद का मजबूत जनाधार है. लेकिन गठबंधन की राजनीति में लगातार त्याग करते जाने की वजह से संगठन झारखंड में सिकुड़ा है.

भोला यादव ने कहा कि इसी सिकुड़न को खत्म करने और झारखंड में एक सशक्त आवाज बनाने के लिए तेजस्वी यादव रविवार को रांची पहुंच रहे हैं. उन्होंने 2024 बिश्रामपुर विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि वह हमारी सीट थी. लेकिन सहयोगी कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया. बावजूद इसके वहां से हमारा उम्मीदवार जीता. हम बिश्रामपुर इसलिए जीते, क्योंकि वहां हमारा मजबूत संगठन और जनाधार था.

झारखंड के हर विधानसभा में मजबूत संगठन बनाना है: भोला यादव

राजद के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि उन्हें हर विधानसभा सीट पर इतना मजबूत संगठन बनाना है, ताकि महागठबंधन के सहयोगी भी उन्हें उपेक्षा नहीं कर पाए. कोडरमा सीट पर महागठबंधन की वजह से राजद की हार होने की बात कहते हुए भोला यादव ने कहा कि हमें अपनी शक्ति उभारने की जरूरत है. यहां नए सिरे से संगठन को संवारना है.

जदयू में बिखराव से राजद को भी मिलेगा फायदा: भोला यादव

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया और जीतने पर सीएम भी बने. लेकिन तीन महीने में ही उन्होंने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया. इस पर भोला यादव ने कहा कि यही भाजपा की साजिश थी. भोला यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को साजिश का मोहरा बनाने पर एनडीए में फूट है. उन्होंने कहा कि किस दिन क्या हो जाए, यह कहना मुश्किल है. बिहार की राजनीति का समय और चाल बदल रहा है.

जदयू को खत्म करने की भाजपा की साजिश सफल होती दिख रही है: भोला यादव

राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि जदयू को खत्म करने में बीजेपी सफल होती दिख रही है. लेकिन अगर जदयू खत्म हुआ तो राजद को उसका नुकसान नहीं, बल्कि फायदा ही होगा. क्योंकि जदयू में भी ऐसे काफी नेता हैं जो राजद की विचारधारा, समाजवाद की विचारधारा के साथ साथ साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हैं. भोला यादव ने कहा कि अगर जदयू में विखंडन हुआ तो उसका लाभ राजद को भी मिलेगा और उनके नेता के विचारधारा के करीब वाले नेता राजद में आएंगे और पार्टी मजबूत होगी.

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05 अप्रैल को रांची आएंगे राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, संगठन मजबूती और SIR को लेकर बनेगी रणनीति

राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचेंगे तेजस्वी यादव, संगठन को धार देने के लिए 5 अप्रैल को करेंगे बैठक

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