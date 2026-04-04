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झारखंड में गठबंधन की राजनीति में सिकुड़ता गया राजद, जदयू के बिखराव से राजद को लाभ: भोला यादव

रांची: राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रविवार 5 अप्रैल को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रांची पहुंचेंगे. कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जहां उनका अभिनंदन होगा. इसके साथ ही कार्निवल बैंकेट हॉल में तेजस्वी यादव झारखंड राजद के प्रदेश और जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस मैराथन बैठक में राजद को मजबूत करने और संगठन विस्तार पर चर्चा करेंगे.

तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पहली झारखंड यात्रा को लेकर राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है. राजधानी बैनर, होर्डिंग्स और तोरण द्वार से पट गई है. इसके साथ ही राजद के कई बड़े नेता रांची पहुंच चुके हैं. उत्साह भरे माहौल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेहद करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव से झारखंड बिहार की राजनीति पर ईटीवी भारत संवाददाता उपेंद्र कुमार ने खास बातचीत की.

राजद के राष्ट्रीय महासचिव से ईटीवी भारत संवाददाता की खास बातचीत (ईटीवी भारत)

झारखंड के 20-22 जिलों में हमारा मजबूत जनाधार: भोला यादव

राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि उनके नेता तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंच रहे हैं. पार्टी के नेता उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार है और पार्टी भी झारखंड में अपना संगठन को धार देने की तैयारी में है. भोला यादव ने कहा कि झारखंड के 20-22 जिलों में राजद का मजबूत जनाधार है. लेकिन गठबंधन की राजनीति में लगातार त्याग करते जाने की वजह से संगठन झारखंड में सिकुड़ा है.

भोला यादव ने कहा कि इसी सिकुड़न को खत्म करने और झारखंड में एक सशक्त आवाज बनाने के लिए तेजस्वी यादव रविवार को रांची पहुंच रहे हैं. उन्होंने 2024 बिश्रामपुर विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि वह हमारी सीट थी. लेकिन सहयोगी कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया. बावजूद इसके वहां से हमारा उम्मीदवार जीता. हम बिश्रामपुर इसलिए जीते, क्योंकि वहां हमारा मजबूत संगठन और जनाधार था.

झारखंड के हर विधानसभा में मजबूत संगठन बनाना है: भोला यादव