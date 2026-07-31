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उत्तराखंड में नौकरी के साथ पढ़ाई का बढ़ा ट्रेंड, UOU में हर साल 80 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, ऐसे करें आवेदन

उत्तराखंड में डिस्टेंस लर्निंग का बढ़ा क्रेज, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय निभा रहा अहम भूमिका, कुलपति नवीन चंद्र लोहनी ने दी अहम जानकारी,धीरज सजवाण की रिपोर्ट

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उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 31, 2026 at 4:49 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में किसी तरह से स्कूल या कॉलेजों से वंचित छात्रों को शिक्षा मुहैया कराने में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभा रहा है. खास बात ये है कि छात्रों के अलावा अन्य लोग भी तमाम पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेकर डिस्टेंस लर्निंग से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. जिन्हें डिग्री और डिप्लोमा भी दिया जाता है. इसी कड़ी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में विश्वविद्यालय के विस्तार, डिस्टेंस लर्निंग, नए रोजगारपरक पाठ्यक्रमों, बढ़ते दाखिलों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी.

उत्तराखंड के हर जिले तक पहुंची ओपन यूनिवर्सिटी की शिक्षा: कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि आज विश्वविद्यालय प्रदेश के विषम भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है. वर्तमान में विश्वविद्यालय के 144 अध्ययन केंद्र पूरे उत्तराखंड में संचालित हो रहे हैं. इनमें दो सैन्य अध्ययन केंद्र भी शामिल हैं. एक रुड़की स्थित बंगाल इंजीनियरिंग रेजिमेंट और दूसरा कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में स्थापित किया गया है. ताकि, सेना के जवान और उनके परिवार बिना अपने कार्यस्थल से दूर गए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें.

इसी प्रकार हरिद्वार और हल्द्वानी की जेलों में भी दो अध्ययन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. इन केंद्रों का उद्देश्य ऐसे लोगों तक शिक्षा पहुंचाना है, जो किसी कारणवश विश्वविद्यालय परिसर तक नहीं पहुंच सकते. इन केंद्रों पर अध्ययन के साथ परीक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती हैं. इसके अलावा विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र राज्य के सभी 13 जिलों में संचालित हो रहे हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा का अवसर मिल रहा है.

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उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (फाइल फोटो- ETV Bharat)

साल में दो बार एडमिशन, प्रदेशभर में 8 क्षेत्रीय कार्यालय: प्रो. लोहनी ने बताया कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह है कि यहां साल में दो बार प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जाती है. एक प्रवेश सत्र जनवरी और दूसरा जुलाई में होता है. इससे विद्यार्थियों को पूरे साल शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिलता है और उन्हें अगले शैक्षणिक वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ता.

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के 8 क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, रुड़की, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ समेत विभिन्न स्थानों पर संचालित हैं, जहां सहायक निदेशक और क्षेत्रीय निदेशक पूरे शैक्षणिक संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं. विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी में स्थित है, जहां करीब 47 स्थायी शिक्षक, करीब 130 अस्थायी शिक्षक और करीब 100 कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं.

घर तक पहुंचती हैं किताबें, वीकेंड में लगती हैं कक्षाएं: कुलपति प्रो. लोहनी ने बताया कि विश्वविद्यालय का प्रयास केवल प्रवेश दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री पहुंचाना भी उसकी प्राथमिकता है. इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किया जाने वाला स्टडी लर्निंग मैटेरियल (SLM) डाक विभाग के माध्यम से विद्यार्थियों के घर तक पहुंचाया जाता है.

कोशिश यही रहती है कि छात्र-छात्राओं को किताबों या पाठ्य सामग्री के लिए कहीं भटकना न पड़े. ऑनलाइन एडमिशन के बाद पूरा पाठ्यक्रम व्यवस्थित तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचा दिया जाता है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर अध्ययन केंद्रों पर शनिवार और रविवार को संपर्क कक्षाएं आयोजित की जाती हैं. ताकि, नौकरी करने वाले या अन्य कार्यों में व्यस्त विद्यार्थी भी आसानी से पढ़ाई कर सकें.

वहीं योग, संगीत और अन्य व्यावहारिक विषयों के लिए नियमित रूप से वर्कशॉप और प्रैक्टिकल सत्र भी आयोजित किए जाते हैं. प्रो. लोहनी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप विश्वविद्यालय रोजगार के साथ लचीली शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है. उन्होंने ये भी दावा किया कि इग्नू (IGNOU) के बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) देश का दूसरा ऐसा विश्वविद्यालय है, जहां सबसे ज्यादा और अलग-अलग प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं.

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यूओयू के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी (फोटो- ETV Bharat)

देहरादून में जल्द बनेगा मुक्त विश्वविद्यालय का बड़ा कैंपस: प्रो. लोहनी ने बताया कि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय अब भविष्य में एक बड़े कैंपस के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में भूमि आवंटित की जा चुकी है. हालांकि, आपदा के कारण भूमि के एक हिस्से में हुए कटाव से निर्माण कार्य की गति प्रभावित हुई है.

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही विश्वविद्यालय को अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने जा रही है, जिसके बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा सरकार की ओर से घोषित 13 कौशल विकास केंद्र भी राज्य के प्रत्येक जिले में विकसित किए जाएंगे. जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सकेगा.

कोरोना के बाद तेजी से बढ़ी डिस्टेंस लर्निंग, 6 साल में 80 हजार से ज्यादा छात्रों का नामांकन: प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद उत्तराखंड में डिस्टेंस लर्निंग को लेकर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू होने के बाद देशभर में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) में बदलाव का असर ओपन एजुकेशन पर भी पड़ा, लेकिन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

विश्वविद्यालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो शैक्षणिक सत्र 2020-21 में जनवरी और जुलाई दोनों प्रवेश सत्रों को मिलाकर कुल 89,929 विद्यार्थी नामांकित थे. इसके बाद साल 2021-22 में 90,348, साल 2022-23 में 88,989, साल 2023-24 में रिकॉर्ड 98,496, साल 2024-25 में 84,436 और साल 2025-26 में जनवरी सत्र तक ही 86,892 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज किया गया है.

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उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिस्टेंस लर्निंग का बढ़ा क्रेज (फोटो- ETV Bharat GFX)

प्रो. लोहनी ने कहा कि जनवरी 2025 में विश्वविद्यालय में करीब 33,500 विद्यार्थी नामांकित थे. जबकि, जनवरी 2026 में यह संख्या बढ़कर 39,436 पहुंच गई. यानी सिर्फ एक साल में करीब 6 हजार विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को पर्याप्त लचीलापन देता है और वे अधिकतम 6 सालों के भीतर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं. यही वजह है कि नौकरीपेशा युवाओं, गृहिणियों और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के बीच ओपन यूनिवर्सिटी लगातार लोकप्रिय हो रही है.

उत्तराखंड की जरूरतों के मुताबिक तैयार किए जा रहे नए रोजगारपरक कोर्स: प्रो. लोहनी ने बताया कि विश्वविद्यालय केवल पारंपरिक डिग्री पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं है. बल्कि, उत्तराखंड की स्थानीय जरूरतों और रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम भी विकसित कर रहा है. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने 'असिस्टेंट होमस्टे मैनेजर' नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो जनवरी 2026 सत्र से संचालित किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का देश का पहला विशेष पाठ्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के होमस्टे संचालकों को आधुनिक प्रबंधन, आतिथ्य, तकनीकी जानकारी और पर्यटन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना है. इस कोर्स के सफल समापन पर विद्यार्थियों को प्रमाणित योग्यता भी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार दोनों में लाभ मिलेगा.

शिक्षा और परीक्षा की शुचिता हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी: देशभर में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रो. लोहनी ने कहा कि उन्होंने विद्यार्थी, शिक्षक, प्रोफेसर और अब कुलपति के रूप में शिक्षा व्यवस्था को करीब से देखा है. उनका मानना है कि शिक्षा और परीक्षा की शुचिता केवल किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करता है, तो उसका दुष्प्रभाव पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है. इसलिए सभी संबंधित पक्षों को पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए.

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उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (फोटो- ETV Bharat)

ऐसे ले सकते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश: प्रो. लोहनी ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह सरल और ऑनलाइन है. इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://uou.ac.in/ पर जाकर प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े वीडियो और विस्तृत दिशा-निर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन करने में कठिनाई न हो.

उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस साल विश्वविद्यालय ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ समझौता किया है. इसके तहत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की निर्धारित फीस के अतिरिक्त बैंक को किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, चाहे वे किसी भी माध्यम से फीस का भुगतान करें. इसके अलावा विश्वविद्यालय का अपना रेडियो स्टेशन भी संचालित होता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों तक प्रवेश, परीक्षा, पाठ्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं नियमित रूप से पहुंचाई जाती हैं.

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