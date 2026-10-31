ETV Bharat / state

खौफ का दूसरा नाम 'पवन जल्लाद', लेकिन असल जिंदगी में संघर्षों से लड़ रहा यह शख्स!

मेरठ: एक ऐसा नाम, जिसे सुनते ही बड़े से बड़े अपराधियों के पैर कांपने लगते हैं. एक ऐसा शख्स, जिसके हाथों की रस्सियां देश के सबसे खौफनाक दरिंदों के लिए काल बन गईं. नाम है पवन जल्लाद लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून के रक्षक और अपराधियों को फंदे पर लटकाने वाले इस इकलौते जल्लाद की खुद की जिंदगी तंगहाली के फंदे में फंसी है? विरासत में मिला दादा और पिता का यह काम आज इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है. न समाज काम देता है, न सरकार सुनती है. आज पढ़िए देश के इकलौते आधिकारिक जल्लाद की वो अनसुनी कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी.

तीसरी पीढ़ी: एक ऐसा खानदान, जिसने तीन पीढ़ियों से कानून की आखिरी दहलीज को संभाला है. दादा गए, तो पिता ने कमान संभाली और अब पिछले 12 सालों से वो खुद इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं. लोग उन्हें 'पवन जल्लाद' कहते हैं, लेकिन उनका असली नाम है सिद्धिराम. साल 2014 से पवन जल्लाद उर्फ सिद्धिराम इस खौफनाक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. जल्लाद के तौर पर उनके 12 बरस बीत चुके हैं.

परिचय (Photo Credit: ETV Bharat)

जब कहीं भी कोई अपराध की घटना होती थी और मैं छोटा था तो मन में एक ही विचार आता था कि ऐसे लोगों को मैं फांसी पर टांग दूं. बस फिर क्या परिवार में दादा को गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाकर फांसी लगाते देखा. पिता ने भी यही काम चुना और मुझे भी लगा कि हो न हो अपराधी को कानून से सजा मिलने के बाद जब फांसी लगेगी तो निश्चित ही दिल को सुकून मिलेगा, बस उसके बाद निश्चय कर लिया था कि मैं भी जल्लाद बनूंगा. तमाम लोग भविष्य में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, मेरा भी सपना था अपने दादाजी की तरह बनने का, जब दादाजी कहीं फांसी लगाने के लिए जाते थे तो मैं भी साथ जाता था, एक बार पटियाला अपने दादा के साथ गए, एक बार इलाहाबाद उस समय गए थे,जयपुर भी दादाजी जी के साथ गए थे,उन्हीं से प्रेरणा ली.- पवन जल्लाद

किसने किसको लटकाया?: 1987 में दादा स्व. कालू राम जल्लाद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी लगाई थी, उसके बाद कुख्यात अपराधी रंगा बिल्ला को फांसी लगाई थी और भी कई मृत्युदंड पाए गुनहगारों को फांसी लगाई थी. पवन जल्लाद उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब जब दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया कांड के दोषियों को फांसी उन्होंने लगाई थी. पवन कहते हैं कि जो दरिंदगी दिल्ली में हुई थी उन्हें सही सजा मिली वे फांसी के ही पात्र थे.

विरासत में मिली जिम्मेदारी (Photo Credit: ETV Bharat)

अब नीला ड्रम केस मामले की हत्यारी मुस्कान और उसके प्रेमी को फांसी की सजा हो गई है. हालांकि प्रक्रिया में समय लगेगा लेकिन अब मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि ऐसे हत्यारों को तो फांसी के तख्ते पर जल्द से जल्द लटकाया जाए. बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब डेथ वारंट जारी होगा. बस अब उसी का इंतजार है और फिर ऐसे दरिंदों को फांसी लगाऊंगा.- पवन जल्लाद





बेटा भी बनेगा जल्लाद!: ईटीवी भारत से खास बातचीत में पवन जल्लाद ने बताया कि इस पेशा में तीसरी पीढ़ी है और आगे भी उन्होंने अपने बेटे से बात की है और बेटे ने भी हामी भरी है कि वह भी जल्लाद बनेगा. पवन कहते हैं कि जब भी मेरी सांसे थम जाएंगी तो बेटा इस परंपरा को आगे निभाएगा. मरने से पहले बेटे को जल्लाद के सारे काम भी सीखाने हैं, अब जब भी फांसी लगाने का कहीं मौका मिलेगा तो बेटे को भी वहां ले जाकर फांसी के तख्ते पर कैसे एक मुजरिम को लटकाया जाता है और कैसे सजा मिलने के बाद फांसी दी जाती है सारी प्रक्रिया उसे सिखा देंगे. अभी भी जेल में बेटे को साथ लेकर जाते हैं जिससे कि वह भी काम की बारीकी समझे.

जल्लाद बनने का ख्याल कहां से आया? (Photo Credit: ETV Bharat)



कई बार जब रास्ते से जा रहे होते हैं, तो कई लोग या बच्चों को अगर पता चल जाए तो आवाज लगाते हैं और कमेंट भी करते हैं देखो वह जा रहा है जल्लाद लेकिन ऐसे में मैं कोई रिएक्शन नहीं देता और कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखते. क्योंकि जब मैं जल्लाद हूं तो हूं इसमें लोगों का बुरा क्यों मानना. बहुत से प्यार से पवन जी ही बोलकर पुकारते हैं. थाना, कोर्ट कचहरी कहीं जाते हैं तो अच्छी नजर से देखा जाता है.- पवन जल्लाद

कितनी सैलरी?: इस सवाल के जवाब में भावुक होते हुए पवन कहते हैं कि भले ही उनके माथे पर जल्लाद का कलंक है, लेकिन इतनी पगार (धनराशि) तो मिले जिससे दो वक्त की रोटी परिवार ठीक से खा सके. मैं भी एक इंसान हूं मेरी भी भावनाएं हैं, मेरे परिवार की भावनाएं हैं, इतना कहकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं और कहते हैं जल्लाद का जो तमगा लगा है, उसकी उतनी कीमत नहीं मिल पाती. वह भावुक होते हुए कहते हैं कि सिर्फ दस हजार रुपये में क्या होता है. मतलब इनकी सैलरी महंगाई के इस दौर में भी महज 10 हजार रुपये है.

मुश्किल में जिंदगी! (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार की तरफ से जो धनराशि मिलती है, इतनी महंगाई में उससे कुछ नहीं होता. सरकार से जेल विभाग के अफसरों से भी पत्राचार किया हुआ है कि उनकी हालत पर रहम किया जाए. बार- बार समय समय पर गुहार लगाते हैं कि उन्हें तीस हजार रुपये प्रतिमाह कम से कम दिए जाएं लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं आज तक हुई. ऐसे में जो धनराशि मिलती है वह बेहद ही कम है. लोंगों का सपना होता है कि आलीशान घरों में रहें, सभी सुख सुविधा उनके पास भी हो. दस हजार रुपये में क्या गुजारा होता है.- पवन जल्लाद

मुश्किल है परिवार चलाना: वह बताते हैं कि उन्होंने आर्थिक समस्याओं के बावजूद कभी हालातों के सामने हार नहीं मानी, बेटियों को भी ग्रेजुएशन कराई उनकी सामाजिक और परिवारिक जिम्मेदारी निभाई. पवन जल्लाद ने इस मुश्किल हालात में भी पांच बेटियों की शादी की. उनके दो बेटे हैं. पवन जल्लाद चाहते हैं कि बड़े बेटे को नौकरी मिल जाए जिससे परिवार चलाने में समस्या न हो. वे बताते हैं कि जब तक पिता मम्मू सिंह जल्लाद जीवित थे तो वे मजदूरी करके बच्चों और परिवार की परवरिश किया करते थे.

जल्लाद बनने का ख्याल कहां से आया? (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार से कभी कोई किसी तरह का सहारा नहीं मिला. कई बार प्रयास किया बच्चों को नौकरियां मिल जाएं. अफसरों की चौखट तक गए. खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ. मेरे बड़े बेटे को नौकरी मिल जाए. यही गुहार बार- बार लगाई जा रही है. सरकार से उम्मीद भी बहुत है.- पवन जल्लाद



आवास का क्या हाल है: हर इंसान अच्छी जिंदगी जीना चाहता है लेकिन पवन जल्लाद कहते हैं कि मेरा तो रोज का खाना है, रोज कमाना है, क्योंकि नौकरी कोई देता नहीं. काम मुझे कोई मिलता नहीं. सरकार मेरी मदद करती तो मैं भी एक अच्छी जिंदगी जीता प्राइवेट नौकरी भी मिली नहीं. जो भी कोई काम धंधा कर लिया उसी से गुजर बसर करता हूं. इतनी महंगाई में इतने बड़े परिवार का जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा हूं. बसपा सरकार मे काशीराम आवास योजना में घर मिला था. उसके बाद से आज तक भी ऐसे हालात बने हुए हैं कि परिवार की जिम्मेदारियां निभाने की वजह से यहां की दीवारों पर भी प्लास्टर भी वह नहीं करा पाते, क्योंकि खर्च ज्यादा है, आमदनी बेहद मामूली सी है

बस इतनी सी है गुजारिश (Photo Credit: ETV Bharat)