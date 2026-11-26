"अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की है बारी" 2027 के चुनाव को लेकर बड़ा दावा, पढ़िए साध्वी प्राची का Exclusive Interview
मनीष चौहान के संपादन में रोशन लाल सैनी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 6:04 PM IST
सहारनपुर : आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. एक तरफ विपक्षी दलों के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चुनावी तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है. इसी बीच गुरुवार को मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय पहुंचीं बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि 2027 में जनता साइलेंट तरीके से जवाब देगी. योगी का बुलडोजर भी गरजेगा और उत्तर प्रदेश में कमल भी खिलेगा.
साध्वी प्राची ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जमीन से जुड़ी हुई है. भाजपा हवा-हवाई बातें करने के बजाय जनता के बीच रहकर काम करती है. पार्टी की जड़ें मजबूत हैं और वह जनता के दिलों पर राज करती है. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष चाहे कितने भी गठबंधन और मोर्चे बना ले, बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला. उन्होंने राम मंदिर और धार्मिक मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है.
"नए गठबंधनों से BJP को कोई फर्क नहीं"
लखनऊ में आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन की रैली को लेकर पूछे गए सवाल पर साध्वी प्राची ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने और गठबंधन बनाने का अधिकार है, जिसे जो मोर्चा बनाना है, बना सकता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नए गठबंधन और मोर्चे बनते रहें, भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. उनके मुताबिक, भाजपा अपने संगठन, विकास कार्यों और जनता के समर्थन के आधार पर चुनाव मैदान में उतरेगी.
"भाजपा की ही बनेगी सरकार"
सहारनपुर की राजनीति में सपा सांसद इकरा हसन और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी साध्वी प्राची ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच आपसी तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है. समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस की ओर से सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों के बीच चल रही यह खींचतान भाजपा के लिए चिंता का विषय नहीं है. 2027 में सरकार भाजपा की ही बनेगी.
"कांग्रेस के पास चेहरा नहीं"
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, जिसके आधार पर वह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सके. उन्होंने राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और देश की राजनीति में टकराव बढ़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की चुनाव में जमानत जब्त होगी.
"PDA फॉर्मूले का कोई खास असर नहीं"
समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस समीकरण का उत्तर प्रदेश में कोई खास असर नहीं होने वाला. उनके मुताबिक, विपक्ष के पास जनता के सामने रखने के लिए ठोस मुद्दे नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल केवल जातिगत समीकरण और वोटों की राजनीति कर रहे हैं.
साध्वी प्राची ने कहा कि भाजपा जनता के बीच विकास, सुशासन और महिलाओं के सम्मान के मुद्दे लेकर जाएगी. उन्होंने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है. स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया गया है. उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं जिन परेशानियों का सामना करती थीं, उनमें अब बदलाव आया है.
"धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था"
आजम खान को लेकर पूछे गए सवाल पर साध्वी प्राची ने पुराने विवादों का जिक्र करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने साल 2016 में रामपुर में वाल्मीकि समाज और दलित परिवारों से जुड़े विवाद का उल्लेख किया. साध्वी प्राची ने आरोप लगाया कि उस समय गरीब परिवारों के घरों को लेकर विवाद हुआ था और कुछ लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था.
साध्वी प्राची ने कहा कि मैं उन परिवारों के समर्थन में पहुंची थी. उन्होंने कहा कि आजम खान की राजनीति से प्रभावित लोगों के बीच अब उनके पुराने मामलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे से जुड़े मामलों ने उनकी छवि को प्रभावित किया है.
जातिगत राजनीति का लाभ लेना चाहता है विपक्ष
भाजपा की समरसता और सामाजिक समीकरणों की राजनीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाज को जातियों में बांटने के बजाय सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भाजपा सामाजिक समरसता और सभी वर्गों के सम्मान की बात करती है. उनके मुताबिक, विपक्ष जातिगत राजनीति के जरिए चुनावी लाभ लेना चाहता है, जबकि भाजपा विकास और सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रही है.
कुल मिलाकर साध्वी प्राची ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और आजम खान को घेरते हुए दावा किया कि विपक्ष के पास बीजेपी को चुनौती देने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है. उन्होंने सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की खींचतान और ओवैसी-चंद्रशेखर के नए गठबंधन को बीजेपी के लिए बेअसर बताया.
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