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"अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की है बारी" 2027 के चुनाव को लेकर बड़ा दावा, पढ़िए साध्वी प्राची का Exclusive Interview

साध्वी प्राची का Exclusive Interview ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. एक तरफ विपक्षी दलों के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चुनावी तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है. इसी बीच गुरुवार को मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय पहुंचीं बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि 2027 में जनता साइलेंट तरीके से जवाब देगी. योगी का बुलडोजर भी गरजेगा और उत्तर प्रदेश में कमल भी खिलेगा.

साध्वी प्राची का Exclusive Interview (Video Credit; ETV Bharat) साध्वी प्राची ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जमीन से जुड़ी हुई है. भाजपा हवा-हवाई बातें करने के बजाय जनता के बीच रहकर काम करती है. पार्टी की जड़ें मजबूत हैं और वह जनता के दिलों पर राज करती है. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष चाहे कितने भी गठबंधन और मोर्चे बना ले, बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला. उन्होंने राम मंदिर और धार्मिक मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है.