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विश्व साक्षरता दिवस 2026: अब सिर्फ पढ़ना-लिखना नहीं, डिजिटल और वित्तीय समझ भी जरूरी

सवाल: क्या आज साक्षरता का मतलब केवल पढ़ना-लिखना रह गया है? जवाब: नहीं, आज साक्षरता के पैमाने और उसकी परिभाषा दोनों बदल गए हैं. वर्तमान समय में वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, राजनीतिक साक्षरता, शारीरिक साक्षरता और पर्यावरणीय साक्षरता की जरूरत है. आज सरकारी सुविधाओं और वित्तीय लाभ का बड़ा हिस्सा पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होता है. पहले कई सुविधाएं सीधे नकद या पारंपरिक माध्यमों से मिल जाती थीं, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. ऐसे में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता बेहद जरूरी हो गई है. इसके अलावा मानसिक और शारीरिक जागरूकता, पर्यावरणीय समझ और उपभोक्ता साक्षरता भी आज की साक्षरता के जरूरी हिस्से हैं. व्यक्ति को जीवन के हर पहलू को समझने और सही निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए.

सवाल: इस वर्ष विश्व साक्षरता दिवस की थीम “लोग, ग्रह और समृद्धि” है. आप इस थीम को किस तरह देखते हैं? जवाब: विश्व साक्षरता दिवस हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है. वर्ष 2026 की थीम “पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी” है. यह थीम अपने आप में बहुत व्यापक है. इसमें लोगों से जुड़े हर पहलू के साथ पर्यावरण और समृद्धि को भी शामिल किया गया है. पीपल यानी लोगों से जुड़े मुद्दे, प्लेनेट यानी हमारा पर्यावरण, जमीन, जल और प्राकृतिक संसाधन और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि. अगर हम 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को देखें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लेकर जीवनपर्यंत शिक्षा तक का लक्ष्य हमारे सामने है. इसलिए इस बार की थीम दुनिया के लिए बेहद जरूरी है.

विश्व साक्षरता दिवस 2026 की थीम “पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी” यानी “लोग, ग्रह और समृद्धि” रखी गई है. इस थीम को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर और इंडियन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन के निदेशक इंचार्ज प्रो. राजेश ने साक्षरता की बदलती जरूरतों, रोजगार, महिला शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता और एआई के बढ़ते प्रभाव पर ईटीवी भारत के संवाददाता से विस्तार से बात की.

नई दिल्ली: विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है. बदलते दौर में साक्षरता का अर्थ भी तेजी से बदल रहा है. अब साक्षरता सिर्फ पढ़ने-लिखने की क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल तकनीक, वित्तीय व्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ भी इसका जरूरी हिस्सा बन गया है.

सवाल: पर्यावरण जागरूकता को स्कूल-कॉलेज की शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए?

जवाब: बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है. विकास की इस दौड़ में हम लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है. हमें जल, जमीन और जंगल के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा. जरूरी है कि बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझाई जाए. कम से कम हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी समझे. आज डिजिटल तकनीक के माध्यम से पेड़ लगाने और उसके संरक्षण जैसी गतिविधियों को भी रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जा सकता है. इसलिए स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक पर्यावरण जागरूकता को अनिवार्य शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए.

सवाल: साक्षरता और रोजगार के बीच किस तरह का संबंध है?

जवाब: रोजगार और साक्षरता का बहुत गहरा संबंध है. साक्षरता रोजगार की पहली सीढ़ी है. अगर व्यक्ति अपने विषय, अधिकारों और उपलब्ध अवसरों के बारे में शिक्षित और जागरूक होगा, तभी वह रोजगार से जुड़ी चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा. आज क्रिटिकल लाइफ स्किल्स पर भी जोर दिया जा रहा है. बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, अपनी बात रखने और उसे प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता हर व्यक्ति के लिए जरूरी है. व्यक्ति किसी भी वर्ग, समुदाय या जेंडर से हो, जीवनपर्यंत शिक्षा की शुरुआत साक्षरता से ही होती है. शिक्षा व्यक्ति को केवल नौकरी के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि उसे जीवन के अलग-अलग निर्णय लेने में भी सक्षम बनाती है.

सवाल: एआई के दौर में शिक्षा और रोजगार को किस तरह जोड़ा जाना चाहिए?

जवाब: आज का दौर एआई का है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव द्वारा विकसित तकनीक है और यह जीवन के लगभग हर क्षेत्र और रोजगार को प्रभावित कर रही है. इसलिए एआई को समझना और उसके प्रभावों की विवेचना करना जरूरी है. चाहे हम क्लासरूम में बच्चों के साथ हों, समाज में हों या महिला समूह के साथ, हर वर्ग के लिए एआई की समझ विकसित करनी होगी. आने वाले वर्षों में एआई हमारी जिंदगी और रोजगार का जरूरी हिस्सा बना रहेगा. इसलिए शिक्षा, कौशल और एआई इन तीनों को आपस में जोड़ना बहुत जरूरी है. युवाओं को केवल एआई का उपयोग करना ही नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदार और समझदारीपूर्ण उपयोग की क्षमता भी विकसित करनी होगी.

सवाल: महिला साक्षरता का परिवार और समाज की समृद्धि पर क्या असर पड़ता है?

जवाब: महिलाएं समाज का लगभग आधा हिस्सा हैं और परिवार की धुरी हैं. हम कहते हैं “महिला साक्षर तो परिवार साक्षर, परिवार साक्षर तो समाज साक्षर” अगर महिला साक्षर नहीं होगी तो परिवार के साक्षर और जागरूक होने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी. पहले महिलाएं शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में कहीं न कहीं वंचित रहती थीं. अब उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने की जरूरत है. महिलाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना होगा. जब महिलाएं शिक्षित और कौशलयुक्त होंगी तो वे परिवार के साथ-साथ समाज और अर्थव्यवस्था में भी अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी.

सवाल: युवाओं को किताबी ज्ञान के अलावा कौन से व्यावहारिक कौशल दिए जाने चाहिए?

जवाब: नई शिक्षा नीति के दौर में विद्यार्थी केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रहना चाहते. विषय आधारित ज्ञान के साथ व्यवहारिक और रोजगार से जुड़े कौशल को भी शिक्षा में शामिल करना जरूरी है. उदाहरण के लिए अगर कानूनी शिक्षा दी जा रही है तो केवल कानून के सिद्धांत पढ़ाने के बजाय उसके व्यवहारिक पहलुओं को भी समझाना चाहिए. शिक्षा में व्यवहारिक कौशल और रोजगार उन्मुख विषयों को शामिल करना समय की जरूरत है. इसके साथ ही इंटरजेनरेशनल लर्निंग भी जरूरी है. समाज के वरिष्ठ नागरिकों को भी ऐसे पाठ्यक्रमों से जोड़ना चाहिए, जिनमें उनके अनुभव और नई पीढ़ी के ज्ञान का समन्वय हो. इससे शिक्षा के साथ रोजगार और सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिल सकता है.

सवाल: विश्व साक्षरता दिवस 2026 पर युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है?

जवाब: भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका युवा वर्ग है. आज भारतीय युवा कौशल और स्वरोजगार के माध्यम से देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपनी पहचान बना रहे हैं. सिलिकॉन वैली से लेकर यूरोप तक भारतीय युवा आगे बढ़ रहे हैं. मेरा संदेश है कि युवा अपनी जिंदगी को शिक्षा और कौशल से जोड़ें. केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बदलती तकनीक और रोजगार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को लगातार विकसित करना भी जरूरी है. इसके साथ ही युवाओं और शिक्षकों को समाज के उस वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जो अभी भी साक्षरता और कौशल के अवसरों से वंचित है. अगर युवा और शिक्षक मिलकर ऐसे लोगों को शिक्षा और कौशल से जोड़ने का प्रयास करें तो साक्षरता का उद्देश्य और व्यापक हो सकता है. विश्व साक्षरता दिवस केवल एक दिन मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह संकल्प लेने का दिन है कि समाज का कोई भी व्यक्ति शिक्षा, ज्ञान और कौशल के अवसरों से वंचित न रहे.



साक्षरता है मौलिक मानवाधिकार

साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक मानवाधिकार है. यह शिक्षा, ज्ञान, कौशल और अन्य अधिकारों तक पहुंच का रास्ता खोलती है. साक्षरता लोगों में समानता, गैर-भेदभाव, कानून के शासन, न्याय, विविधता और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को मजबूत करती है और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में जरूरी भूमिका निभाती है.



आज भी बड़ी चुनौती

यूनेस्को के अनुसार, प्रगति के बावजूद दुनिया में साक्षरता की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. 2024 में विश्व स्तर पर कम से कम 73.9 करोड़ युवा और वयस्क बुनियादी साक्षरता कौशल से वंचित थे. वहीं, 10 में से करीब 4 बच्चे पढ़ने में न्यूनतम दक्षता हासिल नहीं कर पा रहे थे. 2023 में 27.2 करोड़ बच्चे और किशोर स्कूल से बाहर थे.



2026 में 60वीं वर्षगांठ

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2026 विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह इसकी 60वीं वर्षगांठ है. यूनेस्को ने 1966 में इसकी घोषणा की थी. इस वर्ष की थीम ‘लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साक्षरता’ है. यह दिवस साक्षरता के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने, मौजूदा चुनौतियों को समझने और बदलती दुनिया के लिए भविष्य की साक्षरता नीतियां तैयार करने का अवसर देगा.



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