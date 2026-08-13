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Gen Z पर हरियाणा कांग्रेस की नज़र, ईटीवी भारत से राव नरेंद्र सिंह बोले - BJP सरकार की उल्टी गिनती शुरू

चंडीगढ़ : एक तरफ दिल्ली में Gen Z के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिये युवाओं को अपने पाले में जुटाने की कोशिश कर रही है. वहीं हरियाणा कांग्रेस भी हरियाणा रोजगार निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर युवाओं की गूंज कार्यक्रम कर हरियाणा के युवाओं को साधने की तैयारी में है. इस मुद्दे के साथ ही आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस क्या मुद्दे उठाने जा रही है इसको लेकर ईटीवी भारत ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत की.

नौजवान सड़कों पर उतरे : राव नरेंद्र सिंह से जब सवाल किया गया कि क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर हरियाणा कांग्रेस Gen Z की आवाज उठाने की तैयारी में है?. इस पर वे कहते हैं कि देखिए राजनीति के अंदर किसी का कोई मुकाबला नहीं है. Gen Z भी कौन है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे अजीज है. छोटे भाई हैं, हमारे ही नौजवान है. ये Gen Z वो हैं जिन्होंने बड़ी ही उम्मीद के साथ 12 साल पहले बीजेपी का समर्थन किया था, नई उम्मीद के साथ उनके वादों को देखते हुए कि हर साल नौजवानों को दो करोड़ रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा. लेकिन जब लोगों ने महसूस किया कि देश के 12 साल के इतिहास में 152 बार पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई, नीट जैसे पेपर लीक हुए. 22 से 23 लाख छात्रों का भविष्य खराब हुआ, 21 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की तो नौजवान सड़कों पर उतर आए. नौजवानों ने अपनी आवाज को बुलंद किया.

Gen Z पर हरियाणा कांग्रेस की नज़र (ETV Bharat)

"राहुल गांधी का आभारी हूं" : उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए इसका राजनीतिकरण नहीं किया, ना इसका फायदा उठाना चाहा. उन्होंने घोषणा की थी कि मैं कहीं कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ छात्रों की बात करूंगा, उनके भविष्य की बात करूंगा. पहले कोटा में, फिर देहरादून में और प्रयागराज के साथ विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम किए. फिर हमने भी उनसे प्रेरित होकर हरियाणा में बहुत जगह कार्यक्रम किए. मैंने महेंद्रगढ़, पलवल, करनाल और रोहतक में कार्यक्रम किए. हमारी और नौजवानों की यही मांग थी कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और आखिरकार उनको इस्तीफा देना पड़ा.

"जनता में बदलाव नज़र आ रहा है": वे कहते हैं कि ये बीजेपी के शासन की पहली घटना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया. उससे पहले किसान आंदोलन और अन्य आंदोलन और प्रदर्शन के बावजूद कोई इस्तीफा नहीं हुआ था. अब इस्तीफा हुआ, ये बात साबित करती है कि देश की जनता खड़ी हो चुकी है, जनता में बदलाव नजर आ रहा है. अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली सीट पर हार गए, वह भी एक नॉन पॉलिटिकल नौजवान ने चुनाव जीता, बीजेपी हार गई. इससे बड़ा क्या बदलाव हो सकता है. मध्यप्रदेश में भी अपने गढ़ में बीजेपी हार गई. मतलब ये हुआ कि जनता बदल चुकी है, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है. पहले भी हरियाणा में स्थिति बनी थी, लेकिन उस समय मैनेज करके चुनाव बदल दिया गया लेकिन आने वाले वक्त में देश में विरोध की लहर शुरू हो चुकी है. आने वाले समय में बीजेपी को मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा.

"उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है": जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस तो कार्यक्रम कर ही रही है, बीजेपी की तरफ से हरियाणा सीएम और पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी युवाओं के बीच जा रहीं हैं, क्या आपको लगता है यह सब दिल्ली का असर है?. इस पर वे कहते हैं कि सबका अपना काम करने का तरीका है. एक बात मैं जरूर कहता हूं कि लंबे समय तक झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके या धर्म और जाति के नाम पर जहर घोलकर आप राज नहीं कर सकते. अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आप मानकर चलिए.