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'तीसरी बार आएगी बीजेपी सरकार, कांग्रेस कहीं भी नहीं' मंत्री बनने के बाद बोले भरत चौधरी

देहरादून: रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से भाजपा विधायक भरत चौधरी पर धामी सरकार ने भरोसा जताया है. भरत चौधरी को धामी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. लोकभवन में शुक्रवार को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भाजपा विधायक भरत चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाई. जिसके बाद धामी कैबिनेट में शामिल भरत चौधरी ने ईटीवी भारत से खास बाचतीच की.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार पिछले 4 सालों से काफी बेहतर काम कर रही है. इसके साथ ही इन चार सालों में धामी सरकार ने काफी अधिक लोकप्रियता हासिल की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धाकड़ धामी के रूप में स्थापित हुए हैं. उन्होंने कहा आने वाले एक साल में सीएम धामी के दिशा- निर्देशन में सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे.

भरत चौधरी खास बातचीत (ETV Bharat)

भरत चौधरी ने कहा पिछले 4 साल से वर्तमान मंत्रीगण काम कर रहे हैं ऐसे में उनकी ओर से किए जा रहे कामों को ही आगे बढ़ाना है. इसलिए समय कम या ज्यादा होने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता. उन्होंने कहा आगामी चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आएगी. उन्होंने कहा कांग्रेस कहीं पर नहीं है. कांग्रेस की प्राथमिकताओं में जनता की समस्याओं का जिक्र कहीं भी नहीं है.