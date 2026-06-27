कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद का एक्सक्लूसिव साक्षात्कार: जानें कांग्रेस का 'मिशन यूपी'
चुनाव को लेकर कांग्रेस किन-किन मुद्दों और रणनीति के सहारे चुनावी नैया पार कर करने की तैयारी कर रही है. अनिल जयहिंद ने खुलासा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 11:04 AM IST
लखनऊ: अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद से "ईटीवी भारत" ने एक्सक्लूसिव बातचीत की.
इस दौरान आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? किन-किन मुद्दों और एजेंडों के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरेगी?
साथ ही अगर गठबंधन बरकरार रहता है तो कांग्रेस की क्या रणनीति होगी और अगर गठबंधन टूट जाता है तो अकेले दम कांग्रेस किस तरह की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में जाएगी?
भविष्य के क्या-क्या प्लान पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने के लिए बनाए गए हैं? क्या राहुल गांधी यूपी में सक्रिय हो रहे हैं?
प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने में आलाकमान आखिर क्यों इतनी देर लगाता है? इन सभी मुद्दों को लेकर विशेष बातचीत. सुनिए क्या कहते हैं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद.