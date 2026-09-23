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AIMIM का नया सियासी फॉर्मूला: साथ आए विपक्ष तो ठीक, वरना AIMIM चलेगी अपनी चाल

गठबंधन की डेडलाइन: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर कैंट में हुई जनसभा में कहा कि उनकी पार्टी 2 अक्टूबर तक गठबंधन को लेकर इंतजार करेगी. अगर विपक्षी दल साथ आते हैं तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर फैसला होगा, अन्यथा इसके बाद आगे की रणनीति घोषित की जाएगी. ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए गैर-बीजेपी दलों के साथ आने की बात कही है.

लोकसभा चुनाव के दौरान बना पीडीएम गठबंधन बरकरार है और आने वाले समय में इसका विस्तार भी हो सकता है. आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी समेत अन्य दलों के साथ बातचीत की संभावनाएं हैं. बीएसपी को लेकर भविष्य में गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी कुछ निश्चित नहीं है.- शौकत अली, प्रदेश अध्यक्ष, एआईएमआईएम

ओवैसी का 'मास्टरप्लान' तैयार!: इस संभावित मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के अलावा आजाद समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी और पल्लवी पटेल जैसे नेताओं के साथ आने की चर्चाएं हैं. बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही हैं. हालांकि मायावती ने साफ कर दिया है कि वह उत्तर प्रदेश की 2027 की विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगी. अभी तक इस संभावित गठबंधन की अंतिम तस्वीर सामने नहीं आई है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और गठबंधन को लेकर भी तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगी है. एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को मजबूत करने और सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में एक संभावित तीसरे मोर्चे की आहट भी तेज हो गई है. इस बात के संकेत एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में दिए.

ओवैसी का 'मास्टरप्लान' तैयार! (Photo Credit: ETV Bharat)

कांग्रेस पर निशाना: हाल के दिनों में एआईएमआईएम के दो चर्चित नेताओं के दूसरी पार्टियों में जाने को लेकर भी पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा है. राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने कांग्रेस का दामन थामा, जबकि बलरामपुर के पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉ. अब्दुल मन्नान ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शौकत अली ने आसिम वकार के उन आरोपों को खारिज किया, जिनमें एआईएमआईएम पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं. शौकत अली ने कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र करते हुए हाशिमपुरा, मुरादाबाद और रामपुर की घटनाओं तथा बाबरी मस्जिद का ताला खुलने का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास को नहीं भूले हैं.

आसिम वकार को एआईएमआईएम ने सम्मान दिया, उन्हें गाड़ी उपलब्ध कराई गई, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया और असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में भी बैठाया. ऐसे में पार्टी पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं. डॉ. अब्दुल मन्नान को एआईएमआईएम ने प्रवक्ता बनाया, चुनाव प्रचार कराया और कई मौकों पर सहयोग किया. अगर उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी में जाकर उन्हें विधायक बनने का टिकट मिल सकता है तो यह उनका राजनीतिक फैसला है.- शौकत अली, प्रदेश अध्यक्ष, एआईएमआईएम

शौकत अली ने मटेरा को क्यों चुना?: एआईएमआईएम ने बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार घोषित किया है. अगस्त में मटेरा में हुई जनसभा के दौरान ओवैसी ने शौकत अली के नाम का ऐलान किया था. मटेरा सीट को लेकर शौकत अली का कहना है कि यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि इलाके में लंबे समय से समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक है. एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक पार्टी मटेरा में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है.

मटेरा में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग आग भी परेशान हैं. एक गांव में 35 दिनों तक बिजली नहीं पहुंची. विधानसभा क्षेत्र में तीन स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कई इलाकों में सड़क तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति खराब है.- शौकत अली, प्रदेश अध्यक्ष, एआईएमआईएम

AIMIM चलेगी अपनी चाल? (Photo Credit: ETV Bharat)

AIMIM को हिंदू से परहेज नहीं!: शौकत अली ने कहा कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी. उन्होंने दावा किया कि पार्टी को प्रत्याशियों के आवेदन मिलने शुरू हो गए हैं और 50 से ज्यादा हिंदू उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि जिन विधानसभा सीटों पर पार्टी की संगठनात्मक और चुनावी तैयारी मजबूत है, वहां मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई जा रही है. एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कहना है कि पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश की कई मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर है और संगठन वहां लगातार काम कर रहा है. पार्टी का दावा है कि कई सीटों पर उसके मजबूत उम्मीदवार तैयार हैं और आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा का सिलसिला जारी रहेगा.

थर्ड फ्रंट पर क्या कहते हैं राजनीतिक पंडित?: राजनीतिक विशेषज्ञ अतहर हुसैन का कहना है कि संभावित तीसरे मोर्चे की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए एआईएमआईएम की पिछली चुनावी रणनीतियों को भी देखना होगा. उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर के बीच गठबंधन का हवाला देते हुए कहा कि बाद में सामने आए विवादों ने इस गठबंधन पर सवाल खड़े किए थे. अतहर हुसैन का कहना है कि अभी इंडिया गठबंधन और एआईएमआईएम के बीच किसी औपचारिक गठबंधन की बातचीत की जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में 2 अक्टूबर की डेडलाइन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए.



अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती वोटों को प्रभावी तरीके से एकजुट करने की होगी. उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य मुकाबला दो बड़े गठबंधनों के बीच रहने की संभावना है और तीसरे मोर्चे के लिए अपने प्रभाव को सीटों में बदलना आसान नहीं होगा. एआईएमआईएम की राजनीति मुख्य रूप से मुस्लिम प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर केंद्रित है, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल दल व्यापक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के आधार पर गठबंधन की राजनीति करते हैं.- अतहर हुसैन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट





अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एआईएमआईएम के नेतृत्व में संभावित तीसरा मोर्चा वास्तव में आकार लेता है? अगर आजाद समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और अन्य दल इसके साथ आते हैं तो इसकी राजनीतिक तस्वीर कैसी होगी? क्या यह गठबंधन मुस्लिम, दलित और पिछड़े वोटों को एक मंच पर लाने में सफल होगा या फिर अलग-अलग दलों के बीच वोटों का बंटवारा होगा?



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