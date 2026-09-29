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गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर होंगे नियुक्त- महाधिवक्ता एसडी संजय

बिहार के नए महाधिवक्ता एसडी संजय ने ईटीवी भारत से की खास बातचीत,आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल,स्टाइपेंड योजना पर दी जानकारी. रिपोर्ट-बृजम पांडे

SD SANJAY ADVOCATE GENERAL OF BIHAR
पटना में महाधिवक्ता एसडी संजय से खास बातचीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2026 at 8:49 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 8:57 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना में राज्य के नए महाधिवक्ता एसडी संजय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने गंभीर आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल, युवा अधिवक्ताओं के लिए शुरू होने वाली स्टाइपेंड योजना समेत कई विषयों पर जानकारी दी.

आपराधिक मामलों की स्पीडी ट्रायल

एसडी संजय ने बताया कि पटना हाईकोर्ट में गंभीर आपराधिक मामलों की पैरवी को मजबूत करने और ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल को गति देने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि कई आपराधिक मुकदमों में प्रभावी पैरवी नहीं होने के कारण आरोपियों को सजा नहीं मिल पा रही थी. ऐसे मामलों में बेहतर पैरवी के साथ-साथ स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करना उनका प्रमुख उद्देश्य है. उन्होंने बताया कि इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किए जा रहे हैं और एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जा चुकी है. आने वाले समय में इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

"गंभीर आपराधिक मामलों की पैरवी को मजबूत करने और ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल को गति देने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी. इन मामलों में बेहतर पैरवी के साथ-साथ स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है."- एसडी संजय, महाधिवक्ता, बिहार

देखें एसडी संजय से खास बातचीत (ETV Bharat)

व्यवस्थाओं में बदलाव की कोशिश

महाधिवक्ता ने आगे बताया कि उन्होंने 18 जून 2026 को बिहार के महाधिवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया. इसके बाद से उन्होंने न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी कुछ ऐसी व्यवस्थाओं में बदलाव की कोशिश शुरू की, जिनमें लंबे समय से सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी. उनके मुताबिक सबसे पहले लंबे समय से लंबित सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराने पर ध्यान दिया गया और इसमें उन्हें सफलता मिली.

सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी

एसडी संजय ने जानकारी दी कि करीब छह वर्षों से लंबित सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. सरकार की ओर से चयन समिति की अनुशंसा पर विभिन्न श्रेणियों में कुल 119 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है. इनमें 16 एडिशनल एडवोकेट जनरल, 23 गवर्नमेंट एडवोकेट, 40 गवर्नमेंट रीडर और 40 गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल शामिल हैं. एसडी संजय ने बताया कि वे स्वयं इस चयन समिति के अध्यक्ष हैं. उनका कहना है कि लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया के पूरा होने से सरकारी मामलों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

स्टाइपेंड योजना की शुरुआत

महाधिवक्ता ने युवा अधिवक्ताओं के लिए शुरू होने वाली स्टाइपेंड योजना की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले युवा अधिवक्ताओं के लिए शुरुआती दौर में वकालत करना काफी मुश्किल होता है. सरकार ने ऐसे युवा अधिवक्ताओं को जो 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद वकालत के पेशे में आए हैं, उन्हें हर महीने 5 हजार रुपये स्टाइपेंड देने की घोषणा की थी.

योजना के लिए 10 करोड़ रुपये किए गए अलग

एसडी संजय ने बताया कि जब उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि इस दिशा में अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई थी. इसके बाद उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए ट्रस्टी कमेटी की बैठक की. सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ट्रस्टी कमेटी को उपलब्ध कराए गए फंड में से इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये अलग किए गए हैं. अब अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इस योजना की शुरुआत किए जाने की तैयारी है.

पात्र युवा वकीलों को 3 साल तक स्टाइपेंड

महाधिवक्ता के मुताबिक इस योजना के तहत 1 जनवरी, 2024 से नामांकित पात्र युवा वकीलों को 3 साल तक पांच हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. शुरुआत में करीब 100 अधिवक्ताओं को इसका लाभ देने की योजना है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या को स्थायी रूप से सीमित नहीं किया गया है.

"1 जनवरी, 2024 से नामांकित पात्र युवा वकीलों को 3 साल तक पांच हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. शुरुआत में करीब 100 अधिवक्ताओं को इसका लाभ देने की योजना है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या को स्थायी रूप से सीमित नहीं किया गया है."- एसडी संजय, महाधिवक्ता, बिहार

पूरे बिहार के अधिवक्ताओं को मिलेगा लाभ

एसडी संजय ने स्पष्ट किया कि जो भी अधिवक्ता तय पात्रता के दायरे में आएंगे, उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा. यह योजना केवल पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे बिहार में 1 जनवरी 2024 के बाद वकालत के पेशे में आने वाले पात्र अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा. इसमें सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता भी शामिल होंगे.

ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख की सहायता

एसडी संजय ने बताया कि स्टाइपेंड के साथ साथ अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख की सहायता देगी. इस आवेदन के साथ मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र, अनुभव एंव सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, माता/पिता आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड,एआईबीई प्रमाण पत्र, आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र, वकालत पेशा के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में नही होने का शपथ पत्र,रद्द चेक देना होगा.

आर्थिक सहायता प्रदान करना उद्देश्य

उन्होंने बताया कि आवेदन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्टी कमेटी के कॉन्वेनर पटना में नहीं होने के कारण उनका का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है. उनका कहना था कि बिहार के जूनियर वकीलों को शुरुआती आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई हैं.

सभागार को नया नाम देने की तैयारी

महाधिवक्ता कार्यालय के सभागार को नया नाम देने की भी तैयारी है. एसडी संजय ने बताया कि महाधिवक्ता कार्यालय में एक बड़ा भवन है, जहां बैठकों का आयोजन किया जाता है. उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्व महाधिवक्ता स्वर्गीय रामबालक महतो लंबे समय तक इस पद पर रहे थे. ऐसे में उनके योगदान को यादगार बनाने के उद्देश्य से सभागार का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है.

एक ही दिन आयोजित किए जाएंगे दोनों कार्यक्रम

एसडी संजय ने बताया किआने वाले दिनों में महाधिवक्ता कार्यालय का यह सभागार रामबालक महतो सभागार के नाम से जाना जाएगा. युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड योजना की शुरुआत और रामबालक महतो सभागार के नामकरण का कार्यक्रम एक ही दिन आयोजित किया जाएगा. अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिहार और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी की भी योजना है.

"महाधिवक्ता कार्यालय में एक बड़ा भवन है, जहां बैठकों का आयोजन किया जाता है. बिहार के पूर्व महाधिवक्ता स्वर्गीय रामबालक महतो लंबे समय तक इस पद पर रहे थे. ऐसे में उनके योगदान को यादगार बनाने के उद्देश्य से सभागार का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है." - एसडी संजय, महाधिवक्ता, बिहार

आपराधिक मामलों की पैरवी को प्राथमिकता

महाधिवक्ता ने गंभीर आपराधिक मामलों की पैरवी को लेकर अपनी प्राथमिकता भी स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि बिहार में कई आपराधिक मुकदमों में पैरवी कमजोर रहने के कारण गंभीर मामलों में भी आरोपियों को सजा नहीं मिल पा रही थी. ऐसे मामलों में प्रभावी कानूनी पैरवी के साथ स्पीडी ट्रायल पर जोर दिया जाएगा. इसके लिए ऐसे मामलों की पहचान कर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के माध्यम से मुकदमों की पैरवी कराने की व्यवस्था की जा रही है. एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जा चुकी है और आने वाले समय में जरूरत के अनुसार और अधिवक्ताओं को भी इस जिम्मेदारी में लगाया जाएगा.

व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान करना उद्देश्य

महाधिवक्ता के मुताबिक उनकी कोशिश केवल नई नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी मुकदमों की पैरवी को बेहतर बनाने, युवा अधिवक्ताओं को शुरुआती वर्षों में आर्थिक सहयोग देने और गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था में जरूरी बदलाव करने की है. उनका कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना और लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान करना है.

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Last Updated : September 29, 2026 at 8:57 PM IST

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