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गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर होंगे नियुक्त- महाधिवक्ता एसडी संजय

पटना में महाधिवक्ता एसडी संजय से खास बातचीत ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में राज्य के नए महाधिवक्ता एसडी संजय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने गंभीर आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल, युवा अधिवक्ताओं के लिए शुरू होने वाली स्टाइपेंड योजना समेत कई विषयों पर जानकारी दी.

आपराधिक मामलों की स्पीडी ट्रायल एसडी संजय ने बताया कि पटना हाईकोर्ट में गंभीर आपराधिक मामलों की पैरवी को मजबूत करने और ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल को गति देने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि कई आपराधिक मुकदमों में प्रभावी पैरवी नहीं होने के कारण आरोपियों को सजा नहीं मिल पा रही थी. ऐसे मामलों में बेहतर पैरवी के साथ-साथ स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करना उनका प्रमुख उद्देश्य है. उन्होंने बताया कि इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किए जा रहे हैं और एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जा चुकी है. आने वाले समय में इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. "गंभीर आपराधिक मामलों की पैरवी को मजबूत करने और ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल को गति देने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी. इन मामलों में बेहतर पैरवी के साथ-साथ स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है."- एसडी संजय, महाधिवक्ता, बिहार देखें एसडी संजय से खास बातचीत (ETV Bharat) व्यवस्थाओं में बदलाव की कोशिश महाधिवक्ता ने आगे बताया कि उन्होंने 18 जून 2026 को बिहार के महाधिवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया. इसके बाद से उन्होंने न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी कुछ ऐसी व्यवस्थाओं में बदलाव की कोशिश शुरू की, जिनमें लंबे समय से सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी. उनके मुताबिक सबसे पहले लंबे समय से लंबित सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराने पर ध्यान दिया गया और इसमें उन्हें सफलता मिली. सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी एसडी संजय ने जानकारी दी कि करीब छह वर्षों से लंबित सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. सरकार की ओर से चयन समिति की अनुशंसा पर विभिन्न श्रेणियों में कुल 119 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है. इनमें 16 एडिशनल एडवोकेट जनरल, 23 गवर्नमेंट एडवोकेट, 40 गवर्नमेंट रीडर और 40 गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल शामिल हैं. एसडी संजय ने बताया कि वे स्वयं इस चयन समिति के अध्यक्ष हैं. उनका कहना है कि लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया के पूरा होने से सरकारी मामलों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. स्टाइपेंड योजना की शुरुआत महाधिवक्ता ने युवा अधिवक्ताओं के लिए शुरू होने वाली स्टाइपेंड योजना की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले युवा अधिवक्ताओं के लिए शुरुआती दौर में वकालत करना काफी मुश्किल होता है. सरकार ने ऐसे युवा अधिवक्ताओं को जो 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद वकालत के पेशे में आए हैं, उन्हें हर महीने 5 हजार रुपये स्टाइपेंड देने की घोषणा की थी. योजना के लिए 10 करोड़ रुपये किए गए अलग एसडी संजय ने बताया कि जब उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि इस दिशा में अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई थी. इसके बाद उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए ट्रस्टी कमेटी की बैठक की. सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ट्रस्टी कमेटी को उपलब्ध कराए गए फंड में से इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये अलग किए गए हैं. अब अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इस योजना की शुरुआत किए जाने की तैयारी है. पात्र युवा वकीलों को 3 साल तक स्टाइपेंड महाधिवक्ता के मुताबिक इस योजना के तहत 1 जनवरी, 2024 से नामांकित पात्र युवा वकीलों को 3 साल तक पांच हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. शुरुआत में करीब 100 अधिवक्ताओं को इसका लाभ देने की योजना है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या को स्थायी रूप से सीमित नहीं किया गया है. "1 जनवरी, 2024 से नामांकित पात्र युवा वकीलों को 3 साल तक पांच हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. शुरुआत में करीब 100 अधिवक्ताओं को इसका लाभ देने की योजना है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या को स्थायी रूप से सीमित नहीं किया गया है."- एसडी संजय, महाधिवक्ता, बिहार पूरे बिहार के अधिवक्ताओं को मिलेगा लाभ