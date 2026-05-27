ETV Bharat / state

Exclusive: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ बोले- 'नकल रोकना और नई शिक्षा नीति लागू करना प्राथमिकता'

एडवोकेट शंकर लाल धूपड़ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं. पदभार संभालने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

Shankar Lal Dhupar
Shankar Lal Dhupar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को नया चेयरमैन मिल गया है. एडवोकेट शंकर लाल धूपड़ ने आज बोर्ड अध्यक्ष का पदभार संभाला. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपना रोडमैप साझा किया. शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि "मेरी प्राथमिकता नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने, बोर्ड परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और नकल पर सख्त अंकुश लगाने की होगी."

BSEH के नए चेयरमैन ने संभाला पदभार: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने पदभार संभालने से पहले बोर्ड परिसर में स्थापित मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की. इस दौरान मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया. पूर्व बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार, बोर्ड अधिकारियों, कर्मचारियों, बीजेपी कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों ने उन्हें फूल-मालाओं और गुलदस्तों से सम्मानित किया.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ Exclusive (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से खास बातचीत: पदभार ग्रहण करने के बाद ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि "मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाना होगी. परीक्षाओं में नकल और बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. साथ ही बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह, तेज और विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा. भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करना प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा. शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कारवान, ज्ञानवान और देश के प्रति समर्पित नागरिक बनाने का माध्यम बननी चाहिए."

सीएम नायब सैनी समेत पार्टी नेतृत्व का किया धन्यवाद: शंकर लाल धूपड़ ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली समेत पार्टी नेतृत्व का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर वे पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे.

कौन हैं शंकर लाल धूपड़? भिवानी जिले से संबंध रखने वाले शंकर लाल धूपड़ पेशे से वकील हैं. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भिवानी में प्राप्त करने के बाद जयपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की. उनकी राजनीतिक यात्रा वर्ष 1975 में शुरू हुई और वे करीब चार वर्षों तक बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में 13-14 जून को HTET की परीक्षा, 20 से ज्यादा सवाल छोड़ने पर परीक्षा होगी रद्द

TAGGED:

HARYANA BOARD SCHOOL EDUCATION
SHANKAR LAL DHUPAR
HBSE NEW CHAIRMAN
शंकर लाल धूपड़
SHANKAR LAL DHUPAR EXCLUSIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.