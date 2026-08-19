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पंचकूला में क्रिमिनल्स पर पुलिस का "चाबुक", अपराध में 30 प्रतिशत की गिरावट, पुलिस कमिश्नर बोले- "अपराधियों बचेंगे नहीं"

ईटीवी भारत ने आईपीएस, जिला पुलिस कमिश्नर पंकज नैन से चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में क्राइम की स्थिति पर पर खास बातचीत की.

IPS PANKAJ NAIN EXCLUSIVE INTERVIEW
IPS PANKAJ NAIN EXCLUSIVE INTERVIEW (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2026 at 2:17 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 6:03 PM IST

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पंचकूला: चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में क्राइम की स्थिति पर ईटीवी भारत ने आईपीएस, जिला पुलिस कमिश्नर पंकज नैन से बातचीत की. कानून व्यवस्था, अपराधियों की धरपकड़ की योजना, पुलिसिंग में बदलाव, वरिष्ठजनों की सुरक्षा, पुलिस अधिकारियों के व्यवहार समेत ट्रैफिक और अन्य समस्याओं के संबंध में उनसे सवाल किए गए. आप भी जानिए, पुलिस कमिश्नर पंकज नैन की प्राथमिकताएं और उनका नजरिया. पंकज नैन ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया.

संयुक्त कोर्डिनेशन से अपराधियों की धरपकड़: पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने सीमावर्ती प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों से मीटिंग की. इस बारे में उन्होंने बताया कि "पंचकूला समेत मोहाली व चंडीगढ़ (ट्राईसिटी) दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बंटा है, जिनके बॉर्डर काफी नजदीक एक-दूसरे से सटे हैं. इससे अपराधी वारदातों को अंजाम देकर दूसरे प्रदेशों में निकल जाते हैं, लेकिन अब कोई भी अपराधी वारदात के बाद ऐसा ना कर सके और समय रहते पकड़ा जाए, इसके लिए सभी सीमावर्ती प्रदेशों के डीएसपी स्तर के अधिकारियों से चर्चा कर योजना बनाई गई है."

संवाददाता अविनाश शर्मा के साथ पंचकूला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू (ETV Bharat)

रियल टाइम जानकारी पर फोकस: "योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पुलिस के बीच कोर्डिनेशन होना रहेगा. यह आश्वस्त किया गया है कि ट्राईसिटी में जब कभी कहीं कोई वारदात हो तो संबंधित पुलिस बल सीमावर्ती प्रदेशों की अन्य पुलिस से रियल टाइम जानकारी सांझा करे, ताकि अपराधियों को एक प्रदेश से निकलने के बाद भी चंद मिनटों में पकड़ा जा सके. साथ ही जो अपराधी दूसरे राज्यों में रह रहे हैं या कहीं कोई वारदात कर दूसरी जगह चले जाते हैं तो उन्हें भी रियल टाइम में पकड़ा जा सके. सभी जगहों की क्राइम यूनिट के बीच बेहतर कोर्डिनेशन के लिए प्रत्येक महीने संयुक्त मीटिंग भी की जाएगी."

अकेले वरिष्ठजनों का सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं: बीते समय पंचकूला में वरिष्ठजनों के साथ हुई वारदातों और सुरक्षा के संबंध में पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि "जिले में अकेले रहने वाले वरिष्ठजनों से संबंधित डाटा जुटाने का कार्य पुलिसिंग में लिखित में नहीं है. हालांकि, पुलिस का खुद का अभियान था कि समाज के ऐसे वर्गों से जुड़ें और पुलिस की मदद पहुंचाई जाए, जहां अधिक पुलिसिंग की जरूरत है. इसके तहत कई अभियान चलाए गए, जिनमें से अकेले रहने वाले वरिष्ठजनों से संबंधित एक अभियान शामिल था. जैसे कि- साइबर ठगी, डोमेस्टिक हेल्प और डिलीवरी ब्वॉय से संबंधित परेशानियों पर पुलिस द्वारा वरिष्ठजनों को किस प्रकार बेहतर मदद दी जा सकती है, यह प्रयास किया गया. इसके तहत एक सर्वे जारी है लेकिन अकेले रहने वाले वरिष्ठजनों का कोई रेगुलर डाटा नहीं है. हालांकि, 60-70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का डाटा है लेकिन वे परिवारों के साथ रह रहे हैं या नहीं, इसका कोई सेंट्रलाइज्ड डाटा उपलब्ध नहीं है. लेकिन पंचकूला पुलिस इस डाटा को जुटाने का प्रयास कर रही है.

घरेलू नौकरों का सत्यापन और देरी से बचें: पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिला पंचकूला में अकेले रह रहे वरिष्ठजनों की वैरिफिकेशन जारी है. उनके घरेलू नौकरों और हेल्परों समेत अन्य सहयोगियों का सत्यापन भी किया जा रहा है. टूल किट के रूप में पुलिस के बीट इंचार्ज वरिष्ठजनों के पास जाकर उन्हें साइबर ठगी से बचाव के उपाय बता रहे हैं. पुलिस से संपर्क करने को जागरूक किया जा रहा है. इस दौरान पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने पंचकूला सेक्टर-21 में नीरा मेहता हत्याकांड पर कहा कि यदि उनका परिवार समय रहते पुलिस से संपर्क करता तो इस दुखद घटना को समय रहते रोका जा सकता था.

डिस्कोथेक में अपराधियों की संलिप्तता: आईपीएस, पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने पंचकूला सेक्टर-5 स्थित डिस्कोथेक के संचालक रतन लुबाना पर फायरिंग की वारदात बारे कहा कि इसके तुरंत बाद शूटरों का पीछा कर उनकी घेराबंदी की. यहां तक कि मुठभेड़ के दौरान शूटरों के घायल होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि अपराध के संबंध में पुलिस गंभीर है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने को पूरी तरह तैयार है. इसके लिए पंचकूला में सर्वाधिक चार क्राइम यूनिट हैं, जो दिन-रात काम करती हैं.

अपराध पर गंभीरता से काम कर रही पुलिस: वहीं, पंकज नैन ने पंचकूला में डिस्कोथेक कल्चर में अपराधियों की संलिप्तता और हिस्ट्रीशीटर क्लब संचालकों के सवाल पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी क्लब संचालक के आपराधिक गैंग से जुड़े होने की बात सामने नहीं आई है. लेकिन यदि ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी. इसके अलावा यदि किसी क्लब संचालक को कोई धमकी की सूचना या शिकायत आती है तो मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है. साथ ही क्राइम टीम या डिस्ट्रिक्ट टीम चौबीसों घंटे उनकी मॉनिटरिंग करती हैं.

पंचकूला में गैंग कल्चर से इनकार: आईपीएस, आईजीपी पंकज नैन ने जिला पंचकूला में सक्रिय अपराधियों या आपराधिक गैंग के सवाल पर कोई सटीक डाटा देने में असमर्थता जताई. लेकिन उन्होंने वर्ष 2025 के मुकाबले इस साल सभी प्रकार के अपराध में करीब तीस प्रतिशत की कमी दर्ज होने की बात कही. उन्होंने कहा कि पंचकूला में कोई गैंग सक्रिय नहीं है और न ही कोई ऐसा अपराधी है, जो जेल के बाहर से किसी गैंग को ऑपरेट कर रहा हो. कहा कि आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी आरोपी/अपराधी जेलों में बंद हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में अपराध करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा.

'ट्रैफिक पुलिस करें अच्छा व्यवहार': पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि "पुलिसिंग में समय के साथ साथ सुधार जारी रहता है. समयानुसार जिस तरीके से अपराध में बदलाव हो रहा है और अपराधी अपना पैटर्न बदल रहे हैं, उसी तरह पुलिस को भी नीतियां और ट्रेनिंग में बदलाव लाना पड़ता है. प्रयास रहेगा कि ट्रैफिक के मद्देनजर पुलिस का आमजन से व्यवहार और अच्छा हो. इसके लिए पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है. पुलिस थानों में आने वाले शिकायत पत्रों को सही तरीके से डील किया जाए, क्राइम यूनिट व साइबर यूनिट और अधिक मुस्तैद हों, इसकी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी."

पीएमडीए और पुलिस के दो बड़े प्रोजेक्ट: जिले में मौजूदा पुलिसकर्मियों की संख्या और सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाने के सवाल पर पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने अप्रत्यक्ष रूप से पुलिसकर्मियों की संख्या को नाकाफी बताया, लेकिन संख्या के बजाय पुलिस की सक्रियता को अधिक महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने पंचकूला पुलिस को सक्रिय बताते हुए कहा कि पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भी प्रदेश सरकार जल्द भर रही है. उन्होंने सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन के लिए मुहिम जारी होने की बात कही. उन्होंने कहा कि आसपास के अन्य जिलों के मुकाबले पंचकूला में सीसीटीवी अच्छे से लगाए गए हैं. जिला पुलिस अपने स्तर पर भी सीसीटीवी संबंधी एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने जा रही है. जबकि पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमडीए) के जरिए भी एक इंटिग्रटिड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बनने जा रहा है. इससे पूरे शहर को सीसीटीवी से कवर किया जाएगा. नतीजतन आगामी वर्षों में स्थित काफी बेहतर हो सकेगी.

पुलिस से दूरी ना बनाने की अपील: पंकज नैन ने सीमावर्ती अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से हुई मीटिंग की विशेष रणनीति में नए बदलाव बारे बताया. उन्होंने कहा कि संयुक्त तरीके से अपराधियों के पीछे लगा जाएगा. जब अपराधियों के पीछे संयुक्त रूप से काम किया जाएगा, तो नतीजे भी अच्छे सामने आएंगे. इसके साथ ही पंकज नैन ने जिला वासियों से अपने संदेश में स्पष्ट किया कि लोगों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है और हर नागरिक सुरक्षित है. पुलिस से किसी भी तरह की दूरी ना बनाएं. यदि पुलिस से संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी है तो उसे जरूर बताएं, क्योंकि जितनी जानकारी पुलिस से सांझा की जाएगी, उतनी ही बेहतर पुलिसिंग लोगों को दी जा सकेगी.

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Last Updated : August 19, 2026 at 6:03 PM IST

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