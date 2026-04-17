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Exclusive: हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने विवादों और शॉर्ट टेम्पर पर की खुलकर बात, जानें कानूनी पचड़ों पर क्या कहा

ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने शॉर्ट टेंपर और अपने विवादों समेत लाइसेंस फिल्म के मुद्दे पर बात की.

Masoom Sharma Exclusive Interview
Masoom Sharma Exclusive Interview (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 17, 2026 at 7:19 PM IST

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चंडीगढ़: विवादों से सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के गायक और फिल्म कलाकार मासूम शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म लाइसेंस को लेकर प्रचार कर रहे हैं. चंडीगढ़ में एक बार फिर पत्रकारों के सवालों को लेकर उन्होंने आपा खोया और बाद में इसे उन्होंने इसे अपने मानसिक तनाव से जोड़ा. वहीं इस दौरान उनसे उनके व्यवहार और फिल्म को लेकर ईटीवी भारत ने उनसे बातचीत की. जिसमें उन्होंने अपने व्यवहार को लेकर अपनी बात को सामने रखा.

क्या आपकी फिल्म हरियाणवी सिनेमा के दौर को बदलेगी? इस सवाल के जवाब पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने कहा "हमने अपना जोर लगा रखा है. मेहनत हमने की है. लोगों से इसको लेकर समर्थन और प्यार मिल रहा है. आदमी को काम करते रहना चाहिए, हिट और फ्लॉप होना ऊपर वाले के हाथ में है. हमने और पूरी टीम ने शिद्दत से काम किया है. वो शिद्दत कहीं ना कहीं इस फिल्म को कामयाब बनाएगी."

Exclusive: हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने विवादों और शॉर्ट टेम्पर पर की खुलकर बात (Etv Bharat)

कितने सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज हो रही है और कंटेंट क्या है? हरियाणवी सिंगर ने बताया कि "इसमें एक गरीब आदमी की कहानी है. एक उसका स्ट्रगल है, उसके साथ हुए अत्याचार की कहानी है. ओवरसीज हम इसको पांच सौ सक्रीन पर रिलीज़ कर रहे हैं."

मासूम शर्मा विवादों में रहते हैं आपकी इस छवि से कोई असर पड़ रहा है? इस सवाल पर मासूम शर्मा ने कहा कि "असर तो पड़ा है, चाहने वाले तो मुझे चाहते हैं. जो नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव रहते हैं. जिन लोगों से मैं रोजाना मिलता हूं. उनको पता है, मैं कैसा हूं. डिप्लोमेटिक मैं होना नहीं चाहता, दिल से कुछ और, दिमाग से कुछ और. मेरी दिल, दिमाग और जुबान पर एक सी बात रहती है. किसी को बुरी लगती है. लगती रहे."

आपके गुरु यशपाल शर्मा कहते हैं कि आप शॉर्ट टेम्पर हैं, इस पर आपको काम करने की जरूरत लगती है? मासूम शर्मा ने कहा कि "काम तो मुझे बहुत सी चीजों पर करने की जरूरत है, पर क्या है ना कि कुछ लोगों की फितरत होती है. दूसरों को बिना बात परेशान करना, फिर मैं भूल जाता हूं कि मुझे गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए. आज भी जो पत्रकारों के साथ मेरी बोलचाल हुई, तो मैं उसका चित्रण कर रहा हूं, मुझे मेरे परिवार की टेंशन दिख रही है, उस रात वो किस टेंशन में थे. वो मेरे दिमाग में विजुअली धूम रही हैं. उस टाइम मेरे लिए परिवार है."

सरपंच वाला विवाद क्या है? हरियाणवी सिंगर ने कहा कि "मैंने अपने साथियों को बोला. जाओ मारो. क्यों बोला? मेरे भाई का किसी ने गला पकड़ लिया, उस टाइम मैं सोचूं कि मैं सेलिब्रिटी हूं. मुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए, फिर क्या है, अपना मन अपने लोगों के लिए तो जीना होता है.

देहरादून वाले मामले पर जानें क्या कहा: देहरादून वाले मामले पर मासूम शर्मा ने कहा कि "मुझे धमकी दी गई थी, कल मुझे निपटा देंगे. अमेरिका मैं रह रहे मेरे भाई को कहा था. कैसे और कब आएंगे. ये सब रिकॉर्ड में है. मैं ऐसे वैसे नहीं कह रहा हूं, फिर उस टाइम आदमी क्या करेगा." ईटीवी भारत ने पूछा कि क्या इसकी आपने शिकायत दर्ज की है? उन्होंने कहा कि "अभी समय मिल नहीं पाया है. मैंने एप्लीकेशन ऑनलाइन दे दी है, शायद देहरादून जाऊंगा."

महिला आयोग के सामने पेश हो रहे हैं? मासूम शर्मा ने कहा कि "महिला आयोग ने बुलाया है. समन आया है, उसका मैंने उनको रिप्लाई दे दिया है. जो उनका जवाब आता है. उस बारे में बाद में बातें करेंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि जाऊंगा या नहीं जाऊंगा. मैंने जो रिप्लाई दिया है. उसका क्या जवाब आता है. उसके बाद देखूंगा."

क्या आपके हरियाणवी अंदाज की वजह से आपकी बात सही तरीके से नहीं पहुंचती है? इस सवाल के जवाब में मासूम शर्मा ने कहा कि "लोग तो समझते हैं, लेकिन मेरे विरोधी शायद नहीं समझते. वो तो कैसे भी नहीं समझेंगे. उनको मुझे समझाना भी नहीं."

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