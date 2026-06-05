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'अगले 5 सालों में CSJMU बनेगा ग्लोबल सेंटर' कैसे बदलेगी विश्वविद्यालय की तस्वीर? देखिए कुलपति प्रो. विनय पाठक का Exclusive Interview

'सीएसजेएमयू में स्पोर्ट्स, कल्चरल, पैरामेडिकल और एआई का हब होगा, छात्रों को तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे'

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कुलपति प्रो. विनय पाठक का Exclusive Interview (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 5:10 PM IST

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कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में क्या खास है? आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का भविष्य कैसा होगा? छात्रों को यहां क्या-क्या आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं और सीएसजेएमयू कैसे एक ग्लोबल सेंटर के रूप में अपनी पहचान बनाएगा? इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पढ़िए उनका विशेष साक्षात्कार-

कुलपति प्रो. विनय पाठक का Exclusive Interview (Video Credit; ETV Bharat)

सवाल: क्या आने वाले पांच वर्षों में छत्रपति शाहू जी महाराज विवि का बदलाव पारंपरिक विवि, रिसर्च यूनिवर्सिटी या ग्लोबल सेंटर में होगा?

जवाब: इसके जवाब में मैं यही कहूंगा कि सीएसजेएमयू इन सभी के एक मिश्रण के रूप में दिखेगी. विश्वविद्यालय में शिक्षा, संस्कार और खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से सारी कवायद होगी. हमारे यहां वैश्विक स्तर पर शोध को भी विस्तार दिया जाएगा. विदेशी छात्रों के अधिक से अधिक यहां प्रवेश होंगे. यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा. छात्रों को हम हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे.

सवाल: इस सत्र में छात्रों के लिए विश्वविद्यालय ने क्या-क्या तैयारियां कर रखी हैं? विस्तार से बताएं?


जवाब: छात्रों के वेलकम के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तैयार है. अभी दाखिलों का दौर चल रहा है. हमारे यहां छात्रों को इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, स्पोर्ट्स समेत अन्य विधाओं में प्रवेश मिलेंगे. अभी तक की जो अपडेट है, उसके मुताबिक इंजीनियरिंग व पैरामेडिकल में सीटें भर गई हैं, जबकि सीयूईटी की काउंसिलिंग अभी बाकी है. फिर भी अन्य पाठ्यक्रमों में भी 70 से 80 प्रतिशत तक सीटें भर चुकी हैं. अधिक से अधिक छात्र इंजीनियरिंग कैंपस कोर्स में प्रवेश ले रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही हमने प्रवेश के लिए तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है.

सवाल: कुछ समय पहले ही सीएसजेएमयू को नैक में ए प्लस प्लस ग्रेड मिली, आप क्या मानते हैं? किन बदलावों के चलते ये संभव हो सका?


जवाब: सीएसजेएमयू को नैक में ए प्लस प्लस ग्रेड मिले, इसके लिए छात्रों व शिक्षकों ने बहुत मेहनत की. हमारे कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया. अकादमिक बदलाव भी समय के साथ हुए. नए पाठ्यक्रमों को शुरू कराया गया. इसके अलावा विश्वविद्यालय का जो सामाजिक परिवेश है, उसे हमने बेहतर बनाया. हम सभी की सोच थी, कि हमें ए प्लस प्लस ग्रेड हासिल करना है. सभी के अथक प्रयासों से ये संभव हो सका है.

सवाल: मौजूदा समय में 100 से अधिक पाठ्यक्रम विवि में संचालित हैं, NEP के तहत जो बदलाव हुए उन्हें किस नजरिए से देखते हैं?


जवाब: जब हमने नई शिक्षा नीति को पाठ्यक्रमों के साथ क्रियान्वित किया, तो शिक्षकों के सामने कुछ चुनौतियां जरूर थीं, लेकिन शिक्षकों ने अपने अंदर भी बदलाव किए. कैसे एक कोर्स को हम समावेशी बना सकते हैं, इस दिशा में शिक्षकों ने जमकर मेहनत की. जिसका परिणाम है, हमने एनईपी के आधार पर ही पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर तैयार करते हुए परीक्षाएं कराईं और परिणाम जारी कर दिए.

सवाल: आप भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष हैं, देश में जो उच्च शिक्षा का स्तर है उसमें कितना बदलाव आना चाहिए? क्या मानते हैं आप?


जवाब: मैंने अपने कार्यकाल में कई देशों के दौरे किए हैं. देश के साथ ही विेदेशों में जाकर देखा, हमारे पास बहुत अधिक संख्या में युवा हैं. ऐसे युवा जो बेहद उत्साहित हैं. उनके अंदर अपनी पढ़ाई के साथ कुछ करने की भावना भी विकसित है. टियर-2, टियर-3 देशों और वहां के विवि में बहुत तेज गति के साथ काम हो रहा है. आधुनिक तकनीकों व संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है, जिसका असर है, वहां पर शोध कार्य अधिक प्रभावी हैं. हालांकि, अगर हम अपने देश के छात्रों की बात करें तो वह भी अब एआई के प्रयोग में नंबर वन बन चुके हैं. हमें अभी उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम करना होगा.

सवाल: विवि में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला क्रिकेट स्टेडियम बन गया, सिंथेटिक ट्रैक बना, क्या आप इस यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित कर रहे हैं?


जवाब: छत्रपति शाहू जी महाराज विवि सभी राज्य विवि में पहला ऐसा विवि है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला स्टेडियम बन गया है. यह यूपी का पहला ऐसा स्टेडियम है, जिसमें पांच से अधिक पिच बनी हैं. इसके अलावा हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला सिंथेटिक ट्रैक भी बना लिया है. विवि को स्पोर्ट्स हब के साथ ही कल्चरल, साइकोलॉजकिल काउंसिलिंग, पैरामेडिकल का हब भी बनाना है. इस दिशा में भी हमारा प्रयास लगातार जारी है.

सवाल: कुछ दिनों पहले छात्रों की मदद के लिए नारद एआई अस्सिटेंट लॉन्च हुआ? अब एआई को लेकर आगे की योजनाएं क्या हैं?


जवाब: इस यूनिवर्सिटी में हमारी कोशिश है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक की मदद से हम छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान करें. नारद एआई अस्सिटेंट से जहां उन्हें प्रवेश संबंधी सारी जानकारी मिल जाएंगी. वहीं, पीएचडी के लिए हमने व्यास एआई को लॉन्च कर दिया है. इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही 45 लाख रुपये के प्रोजेक्ट्स जो सीधे तौर पर एआई से जुड़े हैं, उन्हें विवि के विभिन्न फैकल्टी मेंबर्स को दिए गए हैं, जिसके सार्थक परिणाम से छात्रों को लाभ होगा.

सवाल: आपके विवि से कानपुर समेत कई शहरों के 500 से अधिक डिग्री कॉलेज संबद्ध हैं, इतना बड़ा नेटवर्क कैसे संभालते हैं, क्या चुनौतियां हैं अभी?


जवाब: विवि के साथ इतनी अधिक संख्या में डिग्री कॉलेजों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान तो नहीं है, लेकिन एक टीमवर्क की भावना के साथ ये संभव हो पाता है. कानपुर के कई डिग्री कॉलेज ऐसे हैं, जो सालों पुराने हैं और प्रतिष्ठित भी. इन कॉलेजों का समय से परिणाम जारी कराना, इनकी संबद्धता समेत अन्य समस्याओं का समाधान कराना आदि काम होते रहे हैं. हालांकि, इनमें जो घटती छात्र संख्या है ये नहीं बढ़ रही, जिसे मैं अपनी विफलता मानता हूं, डिग्री कॉलेजों में छात्रों की संख्या बढ़े, इसके लिए अभी बहुत काम करना है.

सवाल: जो छात्र आपके कैंपस में आ रहे हैं, उन्हें क्या-क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं इस सत्र से?


जवाब: सबसे पहले तो सभी विभागों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम होगा, जिससे छात्रों को हम शिक्षकों से सीधे जोड़ेंगे. उन्हें कैंपस का माहौल और गतिविधियां बताएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक में उन्हें पारंगत और दक्ष बनाएंगे. नए वोकेशनल कोर्सेस की उन्हें पढ़ाई कराएंगे. प्लेसमेंट को लेकर उन्हें जानकारियां देंगे. विवि में जो आधुनिक लैब बन गई है, वह सभी जानकारियां भी उनसे साझा करेंगे.

सवाल: नौ जुलाई को विवि का दीक्षांत समारोह है, इसको लेकर इस सत्र में क्या तैयारियां की गई हैं?


जवाब: इस सत्र के दीक्षांत समारोह की थीम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर होगी. इसके अलावा मां-बेटी का सम्मेलन होगा. इसके लिए खुद गर्वनर मैम ने निर्देश दिए हैं. हम सभी छात्रों को संस्कारों से जोड़ेंगे. हमारा लक्ष्य है कि छात्र पूरी तरह से संस्कारवान हों. दीक्षांत समारोह के लिए प्रोफेसर्स की समितियां बनाकर सभी को उनकी जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं.

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