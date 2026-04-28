ETV Bharat / state

Exclusive: 'बीजेपी राज में भ्रष्टाचार और क्राइम बढ़ा', अंबाला से कांग्रेस मेयर उम्मीदवार ने बताया, किन मुद्दों पर लड़ेंगी चुनाव

अंबाला नगर निगम चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस मेयर उम्मीदवार कुलविंदर कौर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Ambala Municipal Election 2026
Ambala Municipal Election 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 28, 2026 at 12:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: हरियाणा में गर्मी के साथ-साथ अंबाला में सियासी पारा भी लगातार बढ़ रहा है. अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है. मेयर और पार्षद जनता के बीच जाकर वादे कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं. इस बीच ईटीवी भारत ने कांग्रेस मेयर उम्मीदवार कुलविंदर कौर से खास बातचीत की और जाना कि वो किन मुद्दों के लेकर जनता के बीच जा रही हैं और क्या उनकी रणनीति रहेगी.

किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस मेयर उम्मीदवार? ईटीवी से बातचीत के दौरान कांग्रेस मेयर उम्मीदवार कुलविंदर कौर ने कहा "अंबाला नगर निगम में भष्टाचार का बोलबाला है. जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं. सीसीटीवी की कमी है. कानून व्यवस्था भी राम भरोसे है. सभी काम अंबाला में अधूरे पड़े हैं." उन्होंने कहा कि अगर जनता में मुझपर भरोसा जताया, तो मैं ये सारे काम पूरे करवाऊंगी.

अंबाला से कांग्रेस मेयर उम्मीदवार ने बताया, किन मुद्दों पर लड़ेंगी चुनाव (ETV Bharat)

जलभराव का मुद्दा अहम: कांग्रेस मेयर उम्मीदवार कुलविंदर कौर ने कहा कि "अंबाला में सबसे बड़ा मुद्दा जलभराव का है. जैसे ही बरसात आती है, तो पूरा अंबाला जलमग्न हो जाता है. जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है. बीजेपी के लोग हर साल वादा तो करते हैं, कि जलभराव की समस्या से निजात दिलाएंगे, लेकिन वो करते कुछ नहीं. अंबाला की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है. अगर मेरी जीत होती है, तो मैं जनता को जलभराव से निजात दिलाने का काम करूंगी."

मेयर शैलजा पर साधा निशाना: जब कांग्रेस मेयर उम्मीदवार से पूछा गया कि सूबे में बीजेपी की सरकार है, तो आप कैसे काम करोगी और कैसे तालमेल बैठा पाओगी. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि "मेयर शैलजा सचदेवा ने कोई भी काम नहीं करवाया है. हम जनता के काम करवाएंगे, क्योंकि मेरे पति निगम के सारे काम जानते हैं." जब उनसे पूछा गया कि नगर निगम में NDC (No Due Certificate) को लेकर लोग काफी परेशान हैं. यहां के लोगों को NDC के लिए निगम के धक्के खाने पड़ते हैं. इसपर कांग्रेस मेयर उम्मीदवार ने कहा कि मैं जीतने पर NDC प्रक्रिया को आसान बनाऊंगी. जिससे लोगों को NDC और प्रॉपर्टी ID के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे.

महिलाओं के लिए शौचालय प्राथमिकता: अंबाला में महिलाओं के लिए शौचालयों की कमी को लेकर भी उन्होंने कहा कि "ये सभी काम मैं प्राथमिकता से करवाऊंगी और सभी नालों की सफाई भी करवाऊंगी. एक तो अंबाला में शौचालय की कमी है. दूसरा, जो शौचालय हैं, या तो वो बंद पड़े हैं या बहुत ही गंदे हैं. मैं बंद पड़े शौचालयों को खुलवाऊंगी, गंदे शौचालयों की सफाई करवाऊंगी और जहां जरूरत होगी. नए शौचालय बनवाऊंगी, ताकि महिलाओं को परेशानी ना हो."

ये भी पढ़ें- हरियाणा निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, जनता के लिए वादों की भरमार

ये भी पढ़ें- हरियाणा में निकाय चुनाव की जंग: कैसी है राजनीतिक पार्टियों की तैयारी? कड़े मुकाबले के आसार

TAGGED:

CONGRESS MAYOR CANDIDATE
KULWINDER KAUR
अंबाला नगर निगम चुनाव
कांग्रेस मेयर उम्मीदवार
AMBALA MUNICIPAL ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.