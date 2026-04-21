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WATCH: 'रतन नूरा'...सुनील पाल का इंटरव्यू, बॉलीवुड में नेपोटिज़्म से लेकर अपहरण पर क्या-क्या बोले?, जानिए

वहीं, अपहरण की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर 2024 में इवेंट के नाम पर उन्हें हरिद्वार बुलाया गया था, जिसको लेकर वह कुछ लोगों के झांसे में आ गए और उन्हें अगवा कर लिया गया था. इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने तरह-तरह की बातें कही थी. कुछ ने तो यहां तक कह दिया था कि वह सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने अपराधियों को खोज निकाला. इसके लिए मैं मेरठ पुलिस का शुक्रगुजार हूं. सुनील पाल ने कहा कि मैं उस वक्त काफी सदमे में था. घटना के बाद मुंबई पहुंचकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसके बाद पुलिस ने जो कुछ भी कार्रवाई की, उससे मैं संतुष्ट हूं.

इस दौरान हास्य कलाकार सुनील पाल ने कहा कि वह एक कलाकार हैं और इस घटना ने उन्हें काफी परेशान किया. सुनील पाल ने बताया कि उन्होंने ऐसी-ऐसी जगह जाकर भी शो किया है, जहां बस नहीं जाती, गाड़ियां नहीं पहुंचतीं, लेकिन वह वहां भी पहुंचे और लोगों का मनोरंजन किया. अपने हास्य विनोद के लिए सुनील पाल ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसी जगह जाकर भी शो किया है, जहां सांप और बिच्छू भी नहीं पहुंचते.

मेरठ: दिसंबर 2024 में हास्य कलाकार सुनील पाल का उस वक्त अपहरण कर लिया गया था, जब वह एक इवेंट में शामिल होने के लिए हरिद्वार जा रहे थे. इवेंट के नाम पर उन्हें गुमराह करके मेरठ जिले में अगवा कर लिया गया था. हालांकि इस मामले में आरोपी पकड़े गए, अब मुकदमा कोर्ट में चल रहा है. मंगलवार को सुनील पाल मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद और अपने अपहरण मामले को लेकर खुलकर बात रखी. पेश है संवाददाता श्रीपाल तेवतिया से बातचीत के खास अंश.

अफवाह बताने वालों को दिया करारा जवाब

हास्य कलाकार सुनील पाल ने कहा कि इस घटना के बाद 5 महीने तक मैं डर के साए में जी रहा था. उस दौरान कई धमकियां भी मिली थीं. हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने खुद इसमें दखल देते हुए एक्शन के निर्देश दिए थे, उसके बाद अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचे और आज मैं तारीख पर यहां आया हूं. सुनील पाल कहते हैं कि सभी को जानकारी है कि जो घटना उनके साथ हुई थी लगभग उसी तरह से अभिनेता मुश्ताक खान को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी घटना को अफवाह बता रहे थे कृपया वो ऐसी बयानबाजी न करें. कहीं ऐसा न हो कि उनके साथ भी ऐसी घटना हो जाए और फिर वो जस्टिफाई करते ही रह जाएं.

'आर्टिस्ट पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते'

तमाम कलाकार मानते हैं कि कॉमेडी करना आसान नहीं होता है, इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सुनील पाल ने कहा कि कॉमेडी करना गॉड गिफ्ट होता है वह पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते. चार्ली चैपलिन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो मानते थे कि आर्टिस्ट और बेवकूफ पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते. वहीं, कॉमेडी को लेकर सुनील पाल ने कहा कि कॉमेडी के लिए टाइमिंग को समझना होता है, साथ ही उस जगह के माहौल में भी रम जाना होता है, तभी एक कलाकार अच्छी तरह कॉमेडी कर सकता है.

सुनील पाल की आने वाली फिल्में

सुनील पाल ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर बताया कि राजपाल यादव के साथ जल्द ही 'सुपर जासूस' नाम की कॉमेडी फिल्म आने वाली है. 'फैमिली 420' नाम की फिल्म भी आने वाली है. मेरठ के यूट्यूबर सादाब जकाती भी उनकी एक फिल्म में काम करेंगे. वहीं, बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर सुनील पाल ने कहा कि वहां नेपोटिज्म ठीक उसी तरह से है, जिस तरह से रामायण और महाभारत में था और यह रामायण-महाभारत काल से ही चला आ रहा है. कोई भी इंडस्ट्री का व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आतुर रहता है. मेरठ के सांसद और रामायण धारावाहिक से देशभर में प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल को लेकर हास्य कलाकार सुनील पाल ने एक जोक सुनाते हुए कहा कि अरुण गोविल एकमात्र ऐसे कलाकार हैं, जिनका उनकी पत्नी भी सम्मान करती हैं, वो इसलिए नहीं कि वे 'राम' जी हैं, बल्कि इसलिए कि उनके नाम में AG (अरुण गोविल ) है, उन्होंने अपनी खास स्टाइल में एजी बोलकर भी सभी को हंसाया.



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